Сводка с фронта: в Авдеевке Коксохим в "огневом котле", под Запорожьем ВС РФ наступает

Сводка с фронта: в Авдеевку зашёл спецназ Росгвардии, под Донецком 700 убитых боевиков

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине. Представляем военную сводку на среду, 7 февраля.

Фото: Mil.ru

Донецкое направление

На территории Донецкой Народной Республики ВС РФ за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшив положение по переднему краю. ВСУ тут потеряли более 700 боевиков убитыми и ранеными. Армия России отразила 11 атак штурмовиков, нанесла поражение скоплениям личного состава и техники пяти бригад националистов. Уничтожено 2 танка, радиолокационная американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также 5 артиллерийских установок, в том числе американские М777.

Вдоль южнодонецкого фронта российская армия продвигается в сторону Новомихайловки. УБТФ "Каскад" и бригада морпехов успешно провели штурм и очистку лесополосы, преодолев минные преграды. Также на южнодонецком участке армия России нанесла удар по президентским войскам Украины.

Авдеевка

На Авдеевском направлении продолжаются бои в районе Старой Авдеевки. Армия России атакует координирующий пункт Вооружённых сил Украины в 14-этажном здании "Химик", наносит удары по переднему краю и корректирует огонь своих артиллеристов. На северо-западных оконечностях улицы Спортивной и улицы Чернышевского уничтожена БМП Bradley.

У бандеровцев в городе положение крайне тяжёлое, не хватает людей и боеприпасов. Российская армия успешно атакует, используя резервы. Коксохим находится в "огневом котле" — штурмовики ВС РФ окружают завод с двух сторон, еще один "котёл" может образоваться на южной части города.

Ночью бойцы РФ уничтожили два командно-наблюдательных пункта. Из одного террористы корректировали огонь по Донецку. Штурмовые отряды обошли карьер, отрезав ещё один кусок ж/д и закрепились в частном секторе.

Кроме того в город вошёл спецназ 115-й бригады Росгвардии, который специализируется на уличных боях. Подразделения РФ в самом узком месте фактически перерезали Авдеевку — от железнодорожного моста до "дороги жизни", по которой снабжается ВСУ.

Купянское направление

Здесь российские танкисты уничтожили важные позиции врага. Обстрел прямой наводки танков успешно разрушил сеть окопов и блиндажей, которые армия Украины пыталась замаскировать в лесополосе. Кроме того, ликвидирована бронетехника ВСУ. В районах н. п. Синьковка, Петропавловка и Табаевка продолжаются бои без каких-либо изменений. Российская армия, контрнаступая, успешно продвигается в направлении Ямполовки и Тёрнов.

Запорожское направление

Несколько украинских опорников на этом фронте перешли под контроль армии России. Речь идёт об опорных пунктах, расположенных к северо-западу от населённого пункта Приютного. Российские бойцы продвинулись там на расстояние до полукилометра.

"Подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются", — цитирует ТАСС главу движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Артиллеристы и малые группы беспилотников оказывают поддержку ВС РФ при продвижении вперёд. На Ореховском участке фронта российская армия проводит атаку у Работино. Бои также на Времевском выступе к северу от Приютного.