Законопроект в Сенате США не прошёл. Как жить дальше Украине?

Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину

3:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

"Демократы" с маниакальным упорством проталкивал компромиссный законопроект при котором Сенат США должен был принять не только выделение денег на проблемы с мексиканской границей, но и выделить 60 млрд долларов Украине.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Злополучный законопроект

Однако думаю, что даже этот законопроект Байдену на выборах никак не поможет. Даже, скорее, наоборот, навредит. Поскольку это будет очень серьёзный аргумент для его противников сказать, что нынешний президент Соединённых Штатов деньги разбазаривает направо и налево. И это при нынешнем госдолге США.

Теперь появились разговоры, чтобы из этого компромиссного законопроекта, сделать просто "проект о помощи Украине" в те же 60 млрд долларов. Но вряд ли он тоже "проскочит" в Сенате.

Но пока Вашингтон переложил всё на Европу. И она одобрила выделение Киеву 50 млрд евро. Хотя эти деньги, которые одобрили европейцы для помощи Украине, будут растянуты по времени и, разумеется, в долгах Киева будут просто незаметны.

Жозеп Боррель, посетив Украину, чётко признался, что ни волшебной палочки, ни такого количества снарядов у них нет. А посему, Украине нужно будет подождать.

Но рассматривается ещё такой вариант, чтобы третьи страны, не желая напрямую участвовать в украино-российском конфликте, могут передавать вооружение Вашингтону, а тот в свою очередь должен передавать это всё Киеву. Ну или же пусть Европа платит за американское оружие.

Снарядный голод

А меж тем на Украине подтвердили, что сейчас у них серьёзная нехватка снарядов. На один выпущенный снаряд армии Вооруженных сил Украины российские войска отвечают десятью. Именно это министр обороны Украины Рустем Умеров ранее написал в письме коллегам из Евросоюза.

А что касается Борреля, который вот уже скоро собирается уходить в отставку, то он сказал абсолютную правду. У Европы нет такого количества боеприпасов, чтобы снабжать националистов киевского режима. Мало того, Боррель сказал, что и беспилотники Украине не нужны, поскольку якобы она сама производит их в нужном количестве.

Думаю, что для Киева это очень неприятный факт. Если глава дипломатии Евросоюза в лицо говорит о том, что сил для поддержки киевского режима у них нет, то Банковая не может не учитывать эти слова, планируя свое дальнейшее существование. Существование и политическое, и военное.

Наверное, отсюда и "растут ноги" недавнего интервью Валерия Залужного CNN. Там он высказал мнение, что нужно переориентировать всю стратегию войны, перейдя на дроны. Почему на дроны? Да потому что вместо снарядов. Которых ВСУ просто больше неоткуда взять.

Европа сливается?

В любом случае, европейская риторика сейчас показательна. Если год назад европейцы в один голос заявляли, что, невзирая ни на что, будем помогать Украине до самого последнего дня, то сейчас они прямо заявляют, что помогать больше не могут.

Поэтому очень подозреваю, что Запад начинает рассматривать не самый желательный для него вариант. Поскольку украинская армия так и не смогла лихо наступать, как обещала, а западные партнёры Киева так и не смогли помогать до последнего дня армии Украины, то Зеленского могут начать подталкивать к мирным переговорам с Кремлём. Или же придётся просто бездарно проиграть.

Однако для нас это не должно быть поводом к шапкозакидательскому настроению. Европа в любом случае будет предоставлять всё, чтобы максимально продлить эти боевые действия. Другой вопрос, на сколько хватит Европы.

Надеюсь, всё же ненадолго, поскольку даже вон "старшой" выдохся…