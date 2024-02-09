Сводка с фронта: в Авдеевке жёсткие городские бои, в Крынках уничтожена РСЗО HIMARS

В Авдеевке ВС РФ применяет тактику "малых котлов", в Крынках война дронов

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине. Представляем военную сводку на пятницу, 9 февраля.

Фото: Всероссийское казачье общество

Авдеевка

Самое заметное продвижение ВС РФ в городе отмечается со стороны СНТ "Ивушка". Российская армия наступает в районе ул. Независимости, ул. Сапронова и пер. Железнодорожный. Западнее ж/д моста штурмовые отряды российских войск пытаются закрепиться, националисты пытаются контратаковать. С воздуха российских пехотинцев поддерживают ВКС РФ, сообщается о мощных фугасных ударах.

Армия России, отказавшись от окружения всей Авдеевки, применяет тактику "малых котлов", хорошо показавшую себя в Северодонецке, Лисичанске и Артёмовске. Российские войска сейчас наиболее мощно атакуют в районе Коксохима (южнее). С мест подтвердили взятие российскими бойцами железнодорожного моста. Теперь за железнодорожными путями, армия РФ пробивается к автобазе и стелле на въезде в Авдеевку. Характерно, что город — это настоящий лабиринт, а городские бои — весьма нелёгкое испытание, и тут не обойтись без поддержки самолётов и допрезервов.

Фронт расширяется и с другой стороны: армия РФ обходит карьер "Голубые Озера" в сторону железнодорожной станции, на которой сейчас серьёзный укрепрайон. Главная цель сейчас — перерезать линию логистики армии Украины, что осложнит её положение. Но не надо забывать, что у ВСУ есть две дороги в открытом поле.

Южнодонецкое направление

Российская армия под Марьинкой продолжает штурмовать позиции ВСУ, атакуя н. п. Новомихайловка с трёх сторон. Штурмовики группировки "Восток" взаимодействуют с ВКС РФ и нанесли огневое поражение личному составу и технике подразделений 72-й мехбригады и 128-й бригады теробороны под Угледаром и Макаровкой (ДНР). Потери врага — более 155 боевиков, две БМП, САУ "Гвоздика", САУ "Акация", четыре автомобиля и гаубица Д-20.

Марьинское направление

Генштаб Вооружённых сил Украины сообщает о более двадцати атаках русских за сутки в районах н. п. Победы, Георгиевка и Красногоровка на Марьинском фронте.

Херсонское направление

На этом фронте российские защитники Днепра нанесли удары по 121-й бригаде теробороны и 35-й бригаде морской пехоты ВСУ. Их подразделения находились у Золотой Балки и Токаревки Херсонской области.

Потери националистов — до 25 боевиков и несколько автомобилей.

Также российская армия ведёт боевые действия в Крынках, бандеровцы пытаются пополняться живой силой, перебрасывая военных на катерах через Днепр.

Идет война беспилотников, комплексов РЭБ, программного обеспечения дронов, проводятся взаимные артобстрелы. Украинская армия наносит удары FPV-беспилотниками по мирным гражданам, накануне такие факты замечены у Горностаевки и в Новой Каховке.

В результате работы разведывательных ударных комплексов уничтожена американская РСЗО HIMARS в районе посёлка Белая Криница и позиции дивизиона ЗРК ВСУ С-300.

Запорожское направление

Напротив Вербового и Работино всушники бьют кассетными боеприпасами, множеством БПЛА, стягивают боевую технику и живую силу, готовясь к обороне. Ротация подразделений и усиление потенциала применения ударных беспилотников отмечена на Каменском направлении. Российская армия на переднем крае отмечает низкий уровень эффективности контрбатарейной борьбы и систем РЭБ.