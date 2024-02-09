Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Военный эксперт: заменять СВО на КТО ещё рано

Военный эксперт рассказал, чем опасны бои в Авдеевке

Силовые структуры » Военные новости

Одно из самых ожесточённых сражений в зоне СВО сейчас идёт за Авдеевку. В чём опасность уличных боёв в этом городе, к какому сроку можно ожидать освобождения Авдеевки войсками РФ и когда вместо специальной военной операции будет введён режим КТО (контртеррористической операции), Pravda.Ru рассказал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Военный эксперт рассказал, чем опасны бои в Авдеевке
Фото: Телеграм Юрий Котенок

— Василий Алексеевич, сейчас в зоне спецоперации всё внимание приковано к Авдеевке. Что там происходит?

— Этот укреплённый район киевских формирований, важнейший на донецком направлении, сформировался в 2014 году. Были безуспешные попытки взять его, когда ДНР ещё не была регионом Российской Федерации. В результате именно оттуда были массовые обстрелы Киевом Донецка, удары по мирному населению.

Сейчас наши войска уже вошли в город.

Здесь важно беречь своих людей, особенно тех, которые закалены в боях, штурмовиков. В том числе, тех, кто воевал в Артемовске или брал Соледар. На мой взгляд, мы должны освободить этот город-спутник Донецка к концу февраля — началу марта. Конечно, враг будет сопротивляться. У наших ребят там большая работа, в частности, в многоэтажках. Это напоминает городские бои в Сталинграде, когда дом как слоёный пирог, где враг может быть внизу, а мы — наверху, дальше опять враг. Сейчас самое главное — не дать им перебрасывать резервы, пополнять боеприпасы, потому что расход большой.

Нужно очень внимательно относиться к ближним боям, потому что здесь сложно разобраться, кто свой, а кто чужой. Тем более, что все говорят в бою на русском, ругаются матом по-русски, несмотря на то, что русский язык запрещён киевским режимом.

Поэтому тут всякое может быть. В плен могут попасть и одни, и другие. Ближний бой в штурме, включая рукопашный, — это страшный бой. Мотивация у врага сильная, потому что там не только тербатовцы и насильно мобилизованные, там ещё остаются те, кто имеет опыт боёв. Соответственно, нашим ребятам, бойцам и командирам, предстоит ещё немало испытаний.

Сейчас, когда всё просматривается из космоса, работает разведка, висят разведывательные натовские самолёты, беспилотники летают везде, очень трудно сосредоточить группировку войск. Всё решает Генштаб, это очень серьёзная задача, от которой зависят жизни наших ребят. Линия фронта сейчас — это не просто линия СВО, они же стреляют и по Белгороду, и по Брянщине. Там тоже надо создавать полосы безопасности. Но это будет возможным только тогда, когда мы справимся с неонацистами именно в:

  • ДНР,
  • ЛНР.

Пока ещё рано вводить на Украине КТО (контртеррористическую операцию) вместо специальной военной операции. КТО будет тогда, когда останутся, как после Великой Отечественной войны, бандеровские отряды. А сейчас на Украине ещё полноценная армия, которую поддерживают 50 стран. Запад будет использовать киевский режим, как они доложили, до последнего украинца.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы авдеевка любовь степушова
Новости Все >
Ольге Бузовой стало жалко болеющего раком короля Великобритании
NBER: Исследовательская активность учёных снижается после получения Нобелевской премии
Панакотта с мятно-лимонным кремом: изумительный десерт для самых любимых
Уехавшего в ОАЭ блогера Влада Бумагу разыскивают приставы РФ
Как эффективно заниматься пилатесом дома
Непредвиденные страхи у псов: в чем причина и как им помочь
Bloomberg предрёк выдыхающейся экономике Германии ещё большие проблемы
Сербские врачи подтвердили пользу интервального голодания
Опытные садоводы луковую шелуху не выбрасывают
Шенгенская зона готовится к расширению: Болгария и Румыния вступят в 2024 году
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин В Авдеевке ВС РФ применяют тактику "малых котлов", в Крынках — война дронов Дмитрий Плотников
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морквоь получат двойную пользу
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морквоь получат двойную пользу
Последние материалы
ФСБ России: рекордный прирост должников – 41,3% за год
Названо лучшее место для употребления алкоголя, чтобы снизить похмелье
RT: дед главкома ВСУ Сырского погиб в 1941 году, спасая однополчан от фашистов
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж и стала блондикой
Сколько раз в месяц надо мыть автомобиль зимой и почему вредно отказываться от мойки вообще
Врачи сказали, что правильно стричь ногти формой полумесяца
Почему не стоит выбивать ковёр на снегу
Остерегайтесь мошенников: схема обмана от таксистов на Бали
Китайский Новый год: традиции и табу, которые нельзя нарушать
Джон Кирби завил, что американцы не должны верить ничему, что Путин говорит Карлсону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников