Военный эксперт: заменять СВО на КТО ещё рано

Военный эксперт рассказал, чем опасны бои в Авдеевке

Одно из самых ожесточённых сражений в зоне СВО сейчас идёт за Авдеевку. В чём опасность уличных боёв в этом городе, к какому сроку можно ожидать освобождения Авдеевки войсками РФ и когда вместо специальной военной операции будет введён режим КТО (контртеррористической операции), Pravda.Ru рассказал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

— Василий Алексеевич, сейчас в зоне спецоперации всё внимание приковано к Авдеевке. Что там происходит?

— Этот укреплённый район киевских формирований, важнейший на донецком направлении, сформировался в 2014 году. Были безуспешные попытки взять его, когда ДНР ещё не была регионом Российской Федерации. В результате именно оттуда были массовые обстрелы Киевом Донецка, удары по мирному населению.

Сейчас наши войска уже вошли в город.

Здесь важно беречь своих людей, особенно тех, которые закалены в боях, штурмовиков. В том числе, тех, кто воевал в Артемовске или брал Соледар. На мой взгляд, мы должны освободить этот город-спутник Донецка к концу февраля — началу марта. Конечно, враг будет сопротивляться. У наших ребят там большая работа, в частности, в многоэтажках. Это напоминает городские бои в Сталинграде, когда дом как слоёный пирог, где враг может быть внизу, а мы — наверху, дальше опять враг. Сейчас самое главное — не дать им перебрасывать резервы, пополнять боеприпасы, потому что расход большой.

Нужно очень внимательно относиться к ближним боям, потому что здесь сложно разобраться, кто свой, а кто чужой. Тем более, что все говорят в бою на русском, ругаются матом по-русски, несмотря на то, что русский язык запрещён киевским режимом.

Поэтому тут всякое может быть. В плен могут попасть и одни, и другие. Ближний бой в штурме, включая рукопашный, — это страшный бой. Мотивация у врага сильная, потому что там не только тербатовцы и насильно мобилизованные, там ещё остаются те, кто имеет опыт боёв. Соответственно, нашим ребятам, бойцам и командирам, предстоит ещё немало испытаний.

Сейчас, когда всё просматривается из космоса, работает разведка, висят разведывательные натовские самолёты, беспилотники летают везде, очень трудно сосредоточить группировку войск. Всё решает Генштаб, это очень серьёзная задача, от которой зависят жизни наших ребят. Линия фронта сейчас — это не просто линия СВО, они же стреляют и по Белгороду, и по Брянщине. Там тоже надо создавать полосы безопасности. Но это будет возможным только тогда, когда мы справимся с неонацистами именно в:

ДНР,

ЛНР.

Пока ещё рано вводить на Украине КТО (контртеррористическую операцию) вместо специальной военной операции. КТО будет тогда, когда останутся, как после Великой Отечественной войны, бандеровские отряды. А сейчас на Украине ещё полноценная армия, которую поддерживают 50 стран. Запад будет использовать киевский режим, как они доложили, до последнего украинца.