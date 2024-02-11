Сводка с фронта: в Авдеевке ВСУ вводят срочные резервы, у Вербового уничтожен укрепрайон

В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: 9111.ru

Представляем военную сводку на воскресенье, 11 февраля.

Авдеевка

На Авдеевском направлении российские войска стремятся захватить логистические пути националистов, Генштаб ВСУ вводит резервы. Бойцы ВС РФ продолжают вклиниваться между карьером и Коксохимом на севере города. К западу от ресторанного комплекса "Царская Охота" встречные бои. С направления СНТ "Ивушка" штурмовые отряды продвигаются на южное направление, прорыв украинской обороны — более 2,5 километров в глубину. Российские подразделения наступают в Георгиевке, а также в районе Первомайского.

Херсонское направление

Тут ВС РФ нанесли удары по 35-й, 37-й бригадам морпехов ВСУ, 121-й, 124-й бригадам ТрО и 23-й бригаде национальной гвардии Украины. Боевики киевского режима находятся у Ивановки, Михайловки, Золотой Балки, Токаревки и других посёлков правого берега Днепра.

Артиллеристы российской армии нанесли удары по боевым позициям бандеровцев на северном берегу Днепро-Бугского лимана. Работали ВКС РФ и операторы беспилотных аппаратов. Дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожен автомобиль с пехотой ВСУ.

"Шли боевые действия в селе Крынки. Противник также продолжал содержать наблюдательные пункты на днепровских островах. Им противостоят наши разведывательные группы", — сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В Крынках армия РФ сужает зону контроля ВСУ и держит ряд островов.

За сутки украинские потери в зоне работы группировки "Днепр" ВС РФ составили до 80 боевиков. ВСУ лишились 6 орудий и миномётов, 3 лодки нейтрализовано 26 БПЛА.

Краснолиманское направление

Огневое поражение за сутки нанесено по 100 выявленным украинским целям, из них более 50 по позициям полевой артиллерии, 4 опорникам и 40 районам скопления личного состава и огневых средств в районах посёлков Торское и Григоровка.

На Червонодибровском участке армия России при поддержке огня артиллеристов отразила атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери врага составили до 140 боевиков, 3 автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С4 "Акация" и 122-мм гаубица Д-30.

Также ВС РФ продолжают штурмовать восточную часть населённого пункта Белогоровка, выбив неприятеля с нескольких опорных пунктов и заняв значительную территорию. Армия России захватила Попаснянский водоканал и имела успех севернее в направлении ул. Лисичанская. Российская армия на Купянском участке продвигается к Синьковке, а также атаковала у н. п. Табаевка. Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил, что на Лиманском фронте российские подразделения провели 14 атак у Белогоровки, Тёрнов и Ямполевки.

Запорожское направление

У Вербового десант российской армии уничтожил укрепрайон и огневые точки бандеровцев. Также силы ВДВ Южного военного округа продолжают контратаковать в районе Работино и Копаней, выдавливая боевиков.

"Мы размотали передний край, раскрыли все блиндажи и НП, и немного накидали чуть в тыловую зону, откуда пулемётчик с автоматчиком стреляли. Расковыряли у ВСУ складское помещение", — рассказали бойцы из 108-го полка ВДВ.

На Времевском выступе ВС РФ атаковали со стороны н. п. Приютное.