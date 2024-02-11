Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Авдеевке ВСУ вводят срочные резервы, у Вербового уничтожен укрепрайон

В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ

3:54
Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ
Фото: 9111.ru

Представляем военную сводку на воскресенье, 11 февраля.

Авдеевка

На Авдеевском направлении российские войска стремятся захватить логистические пути националистов, Генштаб ВСУ вводит резервы. Бойцы ВС РФ продолжают вклиниваться между карьером и Коксохимом на севере города. К западу от ресторанного комплекса "Царская Охота" встречные бои. С направления СНТ "Ивушка" штурмовые отряды продвигаются на южное направление, прорыв украинской обороны — более 2,5 километров в глубину. Российские подразделения наступают в Георгиевке, а также в районе Первомайского.

Херсонское направление

Тут ВС РФ нанесли удары по 35-й, 37-й бригадам морпехов ВСУ, 121-й, 124-й бригадам ТрО и 23-й бригаде национальной гвардии Украины. Боевики киевского режима находятся у Ивановки, Михайловки, Золотой Балки, Токаревки и других посёлков правого берега Днепра.

Артиллеристы российской армии нанесли удары по боевым позициям бандеровцев на северном берегу Днепро-Бугского лимана. Работали ВКС РФ и операторы беспилотных аппаратов. Дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожен автомобиль с пехотой ВСУ.

"Шли боевые действия в селе Крынки. Противник также продолжал содержать наблюдательные пункты на днепровских островах. Им противостоят наши разведывательные группы", — сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В Крынках армия РФ сужает зону контроля ВСУ и держит ряд островов.
За сутки украинские потери в зоне работы группировки "Днепр" ВС РФ составили до 80 боевиков. ВСУ лишились 6 орудий и миномётов, 3 лодки нейтрализовано 26 БПЛА.

Краснолиманское направление

Огневое поражение за сутки нанесено по 100 выявленным украинским целям, из них более 50 по позициям полевой артиллерии, 4 опорникам и 40 районам скопления личного состава и огневых средств в районах посёлков Торское и Григоровка.

На Червонодибровском участке армия России при поддержке огня артиллеристов отразила атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери врага составили до 140 боевиков, 3 автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С4 "Акация" и 122-мм гаубица Д-30.

Также ВС РФ продолжают штурмовать восточную часть населённого пункта Белогоровка, выбив неприятеля с нескольких опорных пунктов и заняв значительную территорию. Армия России захватила Попаснянский водоканал и имела успех севернее в направлении ул. Лисичанская. Российская армия на Купянском участке продвигается к Синьковке, а также атаковала у н. п. Табаевка. Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил, что на Лиманском фронте российские подразделения провели 14 атак у Белогоровки, Тёрнов и Ямполевки.

Запорожское направление

У Вербового десант российской армии уничтожил укрепрайон и огневые точки бандеровцев. Также силы ВДВ Южного военного округа продолжают контратаковать в районе Работино и Копаней, выдавливая боевиков.

"Мы размотали передний край, раскрыли все блиндажи и НП, и немного накидали чуть в тыловую зону, откуда пулемётчик с автоматчиком стреляли. Расковыряли у ВСУ складское помещение", — рассказали бойцы из 108-го полка ВДВ.

На Времевском выступе ВС РФ атаковали со стороны н. п. Приютное.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка
Новости Все >
Три ключевых ингредиента в увлажняющем креме
Певица Наталья Штурм чудом спаслась из загоревшегося дома в Москве
В Омске ищут заместителя директора департамента имущественных отношений и директора департамента образования
Картофельный салат: вкусный и сытный, и никакого майонеза
ВС РФ нанесли массированный удар дронами-камикадзе по объектам на Украине
Завершилась экологическая акция "Ёлки для бурёнки" в Томской области
Резкое увеличение случаев дистанционного мошенничества в Томской области за январь 2024 года
Младенческая смертность в Тюменской области увеличилась за 2023 год
Оренбургские чиновники тратят бюджетные средства на фото и видео о деятельности главы города и мэрии
Обнаружены нарушения при производстве пельменей в Оренбургской области
Популярное
Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду

Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.

Когда сажать перец по лунному календарю
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей
Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"
Красивые цветы и уникальные формы имеет декабрист. Рассказываем об этом растении
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Неэкологично: норвежцы раскритиковали действия шведов, которые использовали частный самолёт для прибытие на ЧМ по биатлону
Рассказываем о пользе речного песка для огорода
Эта способность металла переворачивает представления науки о свойствах данного материала
Эта способность металла переворачивает представления науки о свойствах данного материала
Последние материалы
Завершилась экологическая акция "Ёлки для бурёнки" в Томской области
Резкое увеличение случаев дистанционного мошенничества в Томской области за январь 2024 года
Младенческая смертность в Тюменской области увеличилась за 2023 год
Оренбургские чиновники тратят бюджетные средства на фото и видео о деятельности главы города и мэрии
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ
Обнаружены нарушения при производстве пельменей в Оренбургской области
Как поливать денежное дерево, чтобы увидеть его цветки
Риелтор признал невыгодной сдачу квартиры для заработка
"Здоровое питание": Врач Павлова назвала продукты, которые понижают сахар в крови
Бодибилдер Дерек Лансфорд рассказал об эффективности шагающих выпадов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников