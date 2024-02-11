Сводка с фронта: в Авдеевке ВСУ вводят срочные резервы, у Вербового уничтожен укрепрайон

Российские бойцы продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем военную сводку на воскресенье, 11 февраля.
На Авдеевском направлении российские войска стремятся захватить логистические пути националистов, Генштаб ВСУ вводит резервы. Бойцы ВС РФ продолжают вклиниваться между карьером и Коксохимом на севере города. К западу от ресторанного комплекса "Царская Охота" встречные бои. С направления СНТ "Ивушка" штурмовые отряды продвигаются на южное направление, прорыв украинской обороны — более 2,5 километров в глубину. Российские подразделения наступают в Георгиевке, а также в районе Первомайского.
Тут ВС РФ нанесли удары по 35-й, 37-й бригадам морпехов ВСУ, 121-й, 124-й бригадам ТрО и 23-й бригаде национальной гвардии Украины. Боевики киевского режима находятся у Ивановки, Михайловки, Золотой Балки, Токаревки и других посёлков правого берега Днепра.
Артиллеристы российской армии нанесли удары по боевым позициям бандеровцев на северном берегу Днепро-Бугского лимана. Работали ВКС РФ и операторы беспилотных аппаратов. Дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожен автомобиль с пехотой ВСУ.
"Шли боевые действия в селе Крынки. Противник также продолжал содержать наблюдательные пункты на днепровских островах. Им противостоят наши разведывательные группы", — сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В Крынках армия РФ сужает зону контроля ВСУ и держит ряд островов.
За сутки украинские потери в зоне работы группировки "Днепр" ВС РФ составили до 80 боевиков. ВСУ лишились 6 орудий и миномётов, 3 лодки нейтрализовано 26 БПЛА.
Огневое поражение за сутки нанесено по 100 выявленным украинским целям, из них более 50 по позициям полевой артиллерии, 4 опорникам и 40 районам скопления личного состава и огневых средств в районах посёлков Торское и Григоровка.
На Червонодибровском участке армия России при поддержке огня артиллеристов отразила атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери врага составили до 140 боевиков, 3 автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С4 "Акация" и 122-мм гаубица Д-30.
Также ВС РФ продолжают штурмовать восточную часть населённого пункта Белогоровка, выбив неприятеля с нескольких опорных пунктов и заняв значительную территорию. Армия России захватила Попаснянский водоканал и имела успех севернее в направлении ул. Лисичанская. Российская армия на Купянском участке продвигается к Синьковке, а также атаковала у н. п. Табаевка. Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил, что на Лиманском фронте российские подразделения провели 14 атак у Белогоровки, Тёрнов и Ямполевки.
У Вербового десант российской армии уничтожил укрепрайон и огневые точки бандеровцев. Также силы ВДВ Южного военного округа продолжают контратаковать в районе Работино и Копаней, выдавливая боевиков.
"Мы размотали передний край, раскрыли все блиндажи и НП, и немного накидали чуть в тыловую зону, откуда пулемётчик с автоматчиком стреляли. Расковыряли у ВСУ складское помещение", — рассказали бойцы из 108-го полка ВДВ.
На Времевском выступе ВС РФ атаковали со стороны н. п. Приютное.
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