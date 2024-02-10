Сводка с фронта: в Авдеевке бои в районе Автобазы, освобождение фланга Артёмовска

В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр

4:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине. Представляем военную сводку на субботу, 10 февраля.

Фото: redstar.ru

Авдеевка

ВС РФ продолжают штурм города. Украинские СМИ продолжают трубить о тяжелейшем положении националистов. Армия России продвигается в городской застройке, чтобы перерезать город пополам, а также давит на флангах.

"Российские войска продолжают концентрировать усилия по прорыву к автобазе с одной стороны и к пожарной части — с другой", — сообщают украинские аналитики.

На севере российская армия продвинулась к улице 50-летия АКХЗ. Генштаб украинской армии в вечерней сводке сообщил, что армия России провела за день 27 атак.

Прорыв ВС РФ в северной части означает приближение к последней трассе, которую боевики используют для снабжения. Область поражения тут менее километра, что превращает снабжение и эвакуацию ВСУ в лотерею. Проблемы с коммуникациями в условиях превосходства российских войск в огневой мощи приведёт к огромным потерям для неприятеля. Также бои ведутся в районе Автобазы.

Купянское направление

В районе населённого пункта Синьковка и непосредственно в нём продолжились ожесточённые бои с незначительным продвижением российских войск. На данный момент освобождена треть села. Также российская армия продвигается в районе н. п. Берестовое, Кисловка, Котляровка и западней Табаевки. Русское наступление активно поддерживают ВКС России.

Десятки корректируемых авиационных бомб летят по скоплениям и укреплениям всушников, что весьма облегчает работу штурмовикам ВС РФ. Преимущество в огневом воздействии на стороне российских войск. Бойцы ЗВО на этом фронте отразили пять атак бандеровцев, которые потеряли до 185 солдат, американское орудие М119 и два пикапа.

Фланги Артёмовска

После штурмов бронегруппы костромского и ивановского десанта взяты под контроль Поповский лес, который расположен южнее населённого пункта Богдановка, а также несколько опорных пунктов в посадках. С места российские бойцы подтвердили завершение операции. Прорыв десанта привёл к захвату важных укрепрайонов армии Украины. В результате продвижения российская армия уверенно приближается к посёлку Часов Яр. Обстановка тут для ВСУ становится критической.

"На Бахмутском направлении у русских также успехи в районе Клещеевки и в направлении Ивановского", — пишут украинские ресурсы.

Запорожское направление

Российские войска осуществили попытку продвижения под Ореховом, через Вербовое и Новопрокоповку. На Времевском выступе тактическая ситуация пока без изменений.

Херсонское направление

За минувшие сутки бойцы группировки "Днепр" расширили зону нанесения ударов по живой силе ВСУ на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правобережье Днепра.

"Врага громили на всём протяжении 300-километровой линии боевого соприкосновения — от Очакова на берегу Лимана до Осокоровки на правом берегу Днепровского водохранилища", — отмечает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Бойцы РФ нанесли удары сразу по 17-ти пунктам дислокации националистов. За сутки армия Украины потеряла тут 80 боевиков, три БМП, одну реактивную систему залпового огня, 16 автомобилей, четыре лодки и две единицы техники связи.

"Украинские вооружённые формирования продолжали удерживать часть посёлка Крынки на левом берегу Днепра", — подытожил Сальдо.

В свою очередь, украинская армия из ствольной артиллерии 38 раз ударила по территории Херсонской области. На участке от Алёшек до Каховки ВСУ за прошедшие сутки нанесли удары беспилотниками и миномётами.