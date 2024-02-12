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Дмитрий Плотников
Лучшая 3-я штурмовая бригада ВСУ бесславно ляжет в "мясорубке" Авдеевки

Лучшая бригада ВСУ отправилась погибать в Авдеевку в угоду амбициям Зеленского

Силовые структуры » Военные новости

По информации многочисленных источников, в Авдеевку зашли подкрепления ВСУ.

Лучшая бригада ВСУ отправилась погибать в Авдеевку в угоду амбициям Зеленского
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Сообщается даже, что укрепляет город одно из лучших подразделений украинской армии — 3-я штурмовая бригада.

Последняя "фортеця" Киева

Командующий группой войск "Таврия" в Авдеевке бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский ещё в субботу объявил об усилении.

"Мы укрепляем линию блокирования, устанавливаем дополнительные огневые позиции и используем свежие эффективные силы. Доставка материально-технических средств продолжается”, — написал в Telegram-канале Тарнавский.

Решение, надо сказать, отчаянное и неожиданное. Очевидно, решив сражаться за город, ВСУ идут на огромный риск.

Но у Тарнавского и было-то не много вариантов — всего два. Во-первых, отвести уцелевших бойцов 110-й бригады армии Украины из незащищенной восточной части города и укрепить центр Авдеевки или сразу за городом. Во-вторых, усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить гораздо более крупные силы РФ от "дороги жизни", по которой снабжались ВСУ.

Но вряд ли это было решение Тарнавского.

"Мясник" в Авдеевке

Немного предыстории. На прошлой неделе Владимир Зеленский сместил главкома ВСУ Валерия Залужного, заменив его генералом Александром Сырским.

Но Сырский, в отличие от Залужного, имеет репутацию человека, который абсолютно не дорожит своими солдатами. Прозвище "мясник" говорит о многом. Скорее всего, Зеленский этой рокировкой главкомов сигнализировал о своём амбициозном намерении бороться за Авдеевку любой ценой. Руками Сырского.

В любом случае, свежие украинские силы прибыли — их первая и наиболее очевидная задача — снизить нагрузку на главную асфальтированную дорогу восток-запад, ведущую в центр Авдеевки, на улицу Грушевского.

Сам Тарнавский уже пообещал адекватный ответ на действия ВС РФ.

И вот этот "адекватный ответ” — развертывание подразделений 3-й штурмовой бригады, которое с декабря находится в резерве в Краматорске (80 км от Авдеевки).

"Российские бомбы дождем сыпались на лучшие укрепления 110-й бригады, пробивая бреши во взаимосвязанных секторах обстрела. Воспользовавшись плохой погодой, из-за которой на прошлой неделе украинские беспилотники были сбиты с толку, российская пехота вошла в северную часть Авдеевки, продвигаясь на юг, пока практически не стала видна улица Грушевского", — пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Но тут же издание с отчаянием вспоминает май 2023 года, когда всё то, что сейчас происходит в Авдеевке, было в другой "фортеце" Украины — Артёмовске.

И тут вдруг эксперту вспомнилось, что руководил обороной Артёмовска (а потом и безуспешным его окружением) — Сырский!

Что произойдет дальше в Авдеевке, теперь остается только гадать, разводит руками западный аналитик. Если 3-я штурмовая бригада действительно переброшена в город, возможно, надо ожидать "мясных" контратак, нацеленных на российские позиции в районе улицы Грушевского.

Снарядный голод

Но не надо ожидать, что украинцы внезапно обнаружат много боеприпасов. Сегодня их взять просто неоткуда. Предвидя углубление американского изоляционизма и авторитаризма, Европа начала инвестировать в свои вооруженные силы — а это означает, что они стали увеличивать производство артиллерийских снарядов и ракет.

Однако может потребоваться много месяцев, прежде чем эти боеприпасы попадут на Украину. И если республиканцы не смягчатся, и США откажут в новой помощи Украине, 110-я бригада и все другие подразделения, ВСУ, скоро получат пустые арсеналы. В конце концов, Штаты были основным поставщиком боеприпасов для Украины.

И когда закончатся боеприпасы, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. И решение украинских командиров усилить город будет, в лучшем случае, спорным.

А в худшем для Киева случае, это приведёт к кровавой бойне для украинцев, когда они попытаются бежать из города, который они сегодня уже, кажется, больше не могут защищать.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка валерий залужный
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