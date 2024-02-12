Лучшая 3-я штурмовая бригада ВСУ бесславно ляжет в "мясорубке" Авдеевки

По информации многочисленных источников, в Авдеевку зашли подкрепления ВСУ.
Сообщается даже, что укрепляет город одно из лучших подразделений украинской армии — 3-я штурмовая бригада.
Командующий группой войск "Таврия" в Авдеевке бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский ещё в субботу объявил об усилении.
"Мы укрепляем линию блокирования, устанавливаем дополнительные огневые позиции и используем свежие эффективные силы. Доставка материально-технических средств продолжается”, — написал в Telegram-канале Тарнавский.
Решение, надо сказать, отчаянное и неожиданное. Очевидно, решив сражаться за город, ВСУ идут на огромный риск.
Но у Тарнавского и было-то не много вариантов — всего два. Во-первых, отвести уцелевших бойцов 110-й бригады армии Украины из незащищенной восточной части города и укрепить центр Авдеевки или сразу за городом. Во-вторых, усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить гораздо более крупные силы РФ от "дороги жизни", по которой снабжались ВСУ.
Но вряд ли это было решение Тарнавского.
Немного предыстории. На прошлой неделе Владимир Зеленский сместил главкома ВСУ Валерия Залужного, заменив его генералом Александром Сырским.
Но Сырский, в отличие от Залужного, имеет репутацию человека, который абсолютно не дорожит своими солдатами. Прозвище "мясник" говорит о многом. Скорее всего, Зеленский этой рокировкой главкомов сигнализировал о своём амбициозном намерении бороться за Авдеевку любой ценой. Руками Сырского.
В любом случае, свежие украинские силы прибыли — их первая и наиболее очевидная задача — снизить нагрузку на главную асфальтированную дорогу восток-запад, ведущую в центр Авдеевки, на улицу Грушевского.
Сам Тарнавский уже пообещал адекватный ответ на действия ВС РФ.
И вот этот "адекватный ответ” — развертывание подразделений 3-й штурмовой бригады, которое с декабря находится в резерве в Краматорске (80 км от Авдеевки).
"Российские бомбы дождем сыпались на лучшие укрепления 110-й бригады, пробивая бреши во взаимосвязанных секторах обстрела. Воспользовавшись плохой погодой, из-за которой на прошлой неделе украинские беспилотники были сбиты с толку, российская пехота вошла в северную часть Авдеевки, продвигаясь на юг, пока практически не стала видна улица Грушевского", — пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс.
Но тут же издание с отчаянием вспоминает май 2023 года, когда всё то, что сейчас происходит в Авдеевке, было в другой "фортеце" Украины — Артёмовске.
И тут вдруг эксперту вспомнилось, что руководил обороной Артёмовска (а потом и безуспешным его окружением) — Сырский!
Что произойдет дальше в Авдеевке, теперь остается только гадать, разводит руками западный аналитик. Если 3-я штурмовая бригада действительно переброшена в город, возможно, надо ожидать "мясных" контратак, нацеленных на российские позиции в районе улицы Грушевского.
Но не надо ожидать, что украинцы внезапно обнаружат много боеприпасов. Сегодня их взять просто неоткуда. Предвидя углубление американского изоляционизма и авторитаризма, Европа начала инвестировать в свои вооруженные силы — а это означает, что они стали увеличивать производство артиллерийских снарядов и ракет.
Однако может потребоваться много месяцев, прежде чем эти боеприпасы попадут на Украину. И если республиканцы не смягчатся, и США откажут в новой помощи Украине, 110-я бригада и все другие подразделения, ВСУ, скоро получат пустые арсеналы. В конце концов, Штаты были основным поставщиком боеприпасов для Украины.
И когда закончатся боеприпасы, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. И решение украинских командиров усилить город будет, в лучшем случае, спорным.
А в худшем для Киева случае, это приведёт к кровавой бойне для украинцев, когда они попытаются бежать из города, который они сегодня уже, кажется, больше не могут защищать.
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