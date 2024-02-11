В Авдеевке началось главное сражение за "дорогу жизни".
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники.
Если российские войска смогут перерезать артерию снабжения армии Украины, то группировка почти в три тысячи военнослужащих ВСУ окажется в окружении, отмечает портал.
Ранее поступала информация, что ВС РФ удалось дойти до улицы Индустриальной. На этой улице как раз и расположена главная дорога снабжения группировки ВСУ в городской жилой застройке.
Днем, 11 февраля, в воскресенье на трассе был бой. Сейчас неизвестно, удалось ли бойцам армии России закрепиться.
Ждём подтверждения информации.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.