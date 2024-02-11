Российская армия перерезает снабжение ВСУ в Авдеевке

В Авдеевке началось главное сражение за "дорогу жизни"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Авдеевке началось главное сражение за "дорогу жизни".

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники.

Если российские войска смогут перерезать артерию снабжения армии Украины, то группировка почти в три тысячи военнослужащих ВСУ окажется в окружении, отмечает портал.

Ранее поступала информация, что ВС РФ удалось дойти до улицы Индустриальной. На этой улице как раз и расположена главная дорога снабжения группировки ВСУ в городской жилой застройке.

Днем, 11 февраля, в воскресенье на трассе был бой. Сейчас неизвестно, удалось ли бойцам армии России закрепиться.

Ждём подтверждения информации.