Сводка с фронта: в Авдеевке ВС РФ заняли опорники ВСУ, начинаются штурмы Часов Яра

В Авдеевке ВСУ бросают позиции, из Крынок выходят украинские войска

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Представляем военную сводку на четверг, 15 февраля.

Авдеевка

В городе ВСУ утратили контроль над рядом опорников по улице Соборной. В результате наступления, под контроль российской армии перешла половина дачного поселка "Виноградники-2" у базы отдыха "Царская охота". Отметим высокий уровень огневой поддержки наших штурмовиков со стороны артиллерии и авиации.

В северо-западной части ВС РФ удалось взять под контроль автобазу. После занятия "дороги жизни" — Индустриального проспекта, армия России продвинулась дальше и заняли позиции, находящиеся в полях за ней.

Ночью националисты собирались в микрорайоне "Юбилейный", обсуждая вариант прорыва к коксохимическому комбинату. В микрорайоне "Химик" после вывода 116-й бригады у армии Украины там осталась небольшая сводная группа из нескольких танков и БМП. Также бандеровцы бросили свои позиции у карьера.

Запорожское направление

На этом фронте идут позиционные бои на рубеже Вербовое — Работино. Фиксируется активность боевиков в посадках западнее Вербового. С обеих сторон ведётся контрбатарейная борьба и работают FPV-дроны. ВСУ осуществили ротацию на передовых позициях у Работино, а также в районе Пятихаток.

Армия Украины нарастила плотность минных заграждений на линии Щербаки — Новоандреевка. В ожидании наступления российских войск ВСУ наращивают дополнительный рубеж обороны на линии Приморское — Лукьяновское. В этих же целях на Ореховский фронт планируется переброска резерва в тылы с их дальнейшим выводом на ЛБС у Вербового.

ВСУ ударили тремя БПЛА-камикадзе по зданию горадминистрации в Энергодаре. Помещение получило незначительные повреждения, пострадавших нет.

Фланги Артёмовска

Армия России продолжает бои на окраине Ивановского, где ранее она зацепилась на перекрестке ул. Садовая/трасса Т0504. Продолжаются бои в посадках в районе Богдановки, где планомерно уничтожаются раскрытые позиции ВСУ. Вместе с тем, российские бойцы бьют и по Часов Яру, где украинцы сосредоточили живую силу и бронетехнику. Туда Генштаб ВСУ перебросил 67-ю омбр для усиления обороны и пополнения личного состава. 110-я омбр ВСУ потеряла в боях до двух тысяч человек безвозвратно. ВС РФ планирует начать штурм Часов Яра.

Херсонское направление

Здесь продолжаются позиционные бои в Крынках. Вечером была информация, что враг покинул населённый пункт, но эти данные пока не были подтверждены. В любом случае, ВСУ тут испытывают трудности со снабжением боеприпасами и продовольствием.

В условиях отсутствия ротации подразделения Вооружённых сил Украины перешли к обороне: боевики укрепляют позиции в жилом массиве с планами провести пополнение живой силой. Операторы российских беспилотников "Ланцет" продолжают тут топить вражеские лодки: у н. п. Новотягинка и Токарёвка, а также у посёлка Крынки потоплены не менее трёх катеров.

На правобережье Днепра пресечена погрузка на лодку украинских штурмовиков. Продолжаются обстрелы посёлков и российских позиций на левобережье Херсонщины. За сутки армия Украины обстреляла Песчановку, Голую Пристань, Кардашинку и Масловку, правда, интенсивность ударов резко снижена по сравнению с прошлым месяцем. Главным фактором тут является российская контрбатарейная борьба, а также дефицит боеприпасов ВСУ.