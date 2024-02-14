Сводка с фронта: в Авдеевке нацбат позорно отступил, на очереди штурм Часов Яра

Под Авдеевкой в Селидово большие потери ВСУ, уничтожен вертолёт Ми-24 ВВСУ

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Представляем военную сводку на среду, 14 февраля.

Авдеевка

На военном полигоне Селидово в 25 километрах западнее Авдеевки украинские войска понесли катастрофические потери в результате ракетного удара с кассетными боеприпасами. Многократные удары ВС РФ по скоплению личного состава по разным оценкам уничтожили и ранили до 1500 украинских боевиков, которые готовили к заходу в "авдеевский мешок".

Также армия России перерезала город на две части, заняв Индустриальный проспект, который всушники называли "линией жизни", поскольку по этой дороге в ВСУ доставлялись боеприпасы и резерв.

3-я штурмовая бригада националистов, брошенная на прорыв обороны ВС РФ, не смогла пробить оборону русских и, понеся потери, отступила. Севернее продолжается российское наступление к центральной части Авдеевки, армия Украины откатывает к многоэтажкам в надежде спрятаться от фугасных бомб.

Фланги Артёмовска

ВС РФ наступают на Ивановское и Часов Яр, ВСУ теряют опорные пункты один за другим и бегут. После взятия Поповского леса на фланге Артёмовска при поддержке артиллеристов и боевых машин Ивановский десант продвинулся вплотную к Часов Яру, солдаты 98-й дивизии взяли опорные пункты у автотрассы Артёмовск — Часов Яр, а бойцы 11-й бригады ВДВ подошли к посёлку Ивановское.

Десант продолжает штурмовать и захватывать позиции неприятеля в лесопосадках вдоль трассы О0506 Артёмовск — Часов-Яр.

"Российская армия продвинулась южнее Поповского леса и западнее Хромово на участке шириной до 1,55 км на глубину до 750 метров", — занижают российское продвижение на картах и в сводках украинские пропагандисты.

Запорожское направление

На этом направлении противотанкисты 42-й мотострелковой дивизии из противотанкового ракетного комплекса уничтожили вертолёт Ми-24 ВВСУ в четырёх километрах от линии фронта. Однако сам факт многомесячного применения украинскими войсками вертолётов в "мешке" у населённого пункта Работино указывает на ещё пока сохраняющиеся возможности врага в воздухе.

Продолжаются позиционные бои на линии Вербовое — Работино. В ВСУ утверждали, что им удалось занять посадку южнее села Каменского, но свидетельств этому нет. На фоне отсутствия успехов эти сообщения являются попыткой поднять крайне низкий моральный дух боевиков.

Херсонское направление

Армия Украины испытывает тут трудности с обеспечением боеприпасами и продовольствием, катера бандеровцев топятся операторами беспилотников. ВСУ демонстрировали запись с флагом в развалинах посёлка Крынки в попытках поднять боевой дух националистов после многодневной мясорубки на левом берегу, где неприятель потерял тысячи солдат.

Краснолиманское направление

Тут продолжается локальное противостояние на линии Ямполовка — Тёрны, а также около Серебрянского лесничества и Торского. Продвижение на этом направлении является весьма трудной задачей из-за интенсивных ударов артиллеристов и регулярного применения БПЛА. Также враг существенно оборудовал укрепления вплоть до углубленных бетонированных опорников.

ВСУ опять наносили удары по мирному населению ЛНР. В Лисичанске украинские террористы атаковали при помощи беспилотника машину, ранив при этом трёх гражданских. До этого украинская армия нанесла удар по городской больнице в Кременной. Известно о трёх погибших мирных жителях и одном раненном. Город был атакован из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, причём найденные элементы ракеты, являются боеприпасами производителя (компания Woodward), которыми наносились удары по Сектору Газа в октябре 2023 года.