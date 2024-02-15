Количество новых усиленных танков Т-80БВМ будет только расти

Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ

ВС РФ пополнили парк основных боевых танков Т-80 поставкой новой партии модернизированных и усиленных бронёй танков Т-80БВМ.

Фото: Википедия

Поставляет их завод транспортного машиностроения "Омсктрансмаш".

Родом из СССР

Пресс-служба единственного в России танкостроительного предприятия "Уралвагонзавод" сообщила накануне, что "Омсктрансмаш" отправил Минобороны России новую партию танков Т-80БВМ. Модернизированные боевые машины получили усиленную реактивную броню, которая улучшает защиту экипажа. помимо этого, танки сходят с конвейера Омского завода с дополнительным модулем защиты башни, который был представлен на военном форуме ”Армия-2023".

Эти два предприятия были двумя крупнейшими из четырёх заводов по производству танков, которые Россия унаследовала после распада СССР, причём "Уралвагонзавод" производил Т-72 и его производный Т-90, в то время как "Омсктрансмаш" производил наиболее боеспособный класс танков Советской Армии — Т-80. Однако отсутствие спроса на Т-80 из-за его высоких производственных и эксплуатационных затрат привело к тому, что "Омсктрансмаш" быстро перестал быть экономически жизнеспособным, и в 2004 году он был поглощён своим конкурентом.

Для СВО

Быстрое расширение танковых подразделений российской армии с конца 2022 года, как для удовлетворения потребностей украинского фронта, так и для противостояния растущим силам НАТО на границах РФ, привело к тому, что российский оборонный сектор быстро снял танки советского производства со складов. Затем эти старые машины были модернизированы с помощью средств управления огнём, брони и вооружения.

Большая доля танков Т-80 находилась на хранении даже тогда, когда началась спецоперация на Украине, поскольку их высокие эксплуатационные расходы заставили Минобороны России отдать предпочтение машинам — Т-72 и Т-90 из-за их более низких эксплуатационных расходов. Но этим более дешёвым танкам не хватает дополнительной мобильности и "выживаемости" в экстремальных климатических условиях, которыми обладает Т-80 благодаря своему газотурбинному двигателю.

Такие силовые агрегаты, хотя и значительно увеличивают потребности танка в техобслуживании, но дают значительное преимущество в мобильности, поскольку лишь натовский M1 Abrams (США) также имеет газотурбинный мотор. Но будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 обладает более высоким соотношением мощности и веса, при этом имеет больший калибр пушки.

Характеристики после рестайлинга

Что касается возможностей обновлённых Т-80, то российские офицеры, участвовавшие в боевых действиях с ВСУ, включая танки Leopard, поставленные Германией, уже сказали, что "получили совершенно новую машину, которая оснащена принципиально новой системой связи".

Отмечается безотказность нового двигателя и совершенно новую систему защиты. По словам русских бойцов, танк теперь имеет дополнительные бронированные модули, которые дают возможность выдерживать удары противотанковых ракет и ударных дронов.

Минобороны России уже дало оценку экономической эффективности Т-80, а в прессе вышло заявление, что на "Омсктрансмаше" начались работы по возобновлению производства этого класса танков, которые дополнят текущее производство Т-90М и следующего поколения Т-14 на Уралвагонзаводе.

Ожидается, что новые серийные модели будут иметь значительно улучшенный дизайн по сравнению с новейшими Т-80БВМ. Всё это напоминает удачную историю с танками Т-72. Которые были глубоко модернизированы для разработки Т-90.

Досье

Т-80БВМ — российский основной боевой танк, являющийся модернизированной версией танка Т-80БВ, который был принят на вооружение в 1985 году. Т-80БВМ был разработан Омским заводом транспортного машиностроения и впервые представлен в 2017 году. Он предназначен для повышения огневой мощи, защищённости, подвижности, а также командных и контрольных возможностей Т-80БВ.

Основные усовершенствования Т-80БВМ:

Новая 125-мм пушка 2А46М-4 с гладким стволом, способная стрелять более широким спектром боеприпасов, включая бронебойные подкалиберные снаряды с отделяющимся поддоном, кумулятивные противотанковые снаряды и термобарические снаряды.

Новая система управления огнём "Сосна-У", включающая тепловизор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

Новый комплект динамической защиты "Реликт", который обеспечивает лучшую защиту от противотанковых ракет и снарядов.

Новый двигатель, обеспечивающий большую мощность и улучшенную топливную экономичность.

Новая цифровая система связи.

Технические характеристики Т-80БВМ:

Масса: 46 тонн

Длина: 9,56 метров

Ширина: 3,75 метров

Высота: 2,2 метров

Экипаж: 3 человека

Двигатель: Газотурбинный двигатель ГТД-1250, мощностью 1500 л. с.

Максимальная скорость: 80 километров в час

Запас хода: 500 километров

Основное вооружение: 125-мм пушка 2А46М-4 с гладким стволом

Вспомогательное вооружение: 12,7-мм спаренный пулемёт и 7,62-мм зенитный пулемёт.