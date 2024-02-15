Конец спутникам. Как ядерное оружие русских в космосе перепугало США

Ядерное оружие русских в космосе перепугало Вашингтон

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Вашингтон уже более года обеспокоен потенциальным созданием и развертыванием Россией противоспутникового ядерного оружия.

Фото: Freepik

Туманный намёк специалиста комитета Палаты представителей по разведке Майка Тёрнера о "серьёзной угрозе национальной безопасности”, сделанное в среду, связано с попытками России разработать противоспутниковое ядерное оружие для использования в космосе. Именно так растолковали его слова многие западные СМИ и аналитики.

Русские в космосе

Хотя ведомство не предоставило дополнительных подробностей о разведданных, оно отметило, что США уже более года обеспокоены потенциальным созданием и развертыванием РФ оружия, от которого США и другие страны не смогут защититься.

В своем заявлении Тёрнер (кстати, республиканец от штата Огайо) сказал, что его комитет предоставил информацию об угрозе национальной безопасности и призвал администрацию рассекретить разведданные, чтобы официальные лица и законодатели могли обсудить этот вопрос с союзниками.

В комитете Палаты представителей по разведке во вторник проголосовали за то, чтобы открыть разведданные для просмотра всем членам. Теперь доступ также есть у всех членов американского Сената.

Один из членов комитета Палаты представителей по разведке сказал, что разведданные вызывают "беспокойство”. Другой сказал, что "это серьёзная проблема, но не немедленный кризис”. Обоим членам и другим лицам, знакомым с разведданными, была предоставлена анонимность, чтобы отметить чрезвычайную секретность материалов.

Кстати, советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что он был "удивлен” тем, что Тёрнер публично выступил со своим предупреждением. Он также не подтвердил, что запрошенная встреча, на которой будет присутствовать Тернер, была посвящена этому вопросу.

Член Палаты представителей Джейсон Кроу, в свою очередь, сказал в заявлении, что ожидает, что администрация Байдена примет правильное решение о рассекречивании разведданных.

"Они использовали это чаще и стратегически, чем любая другая администрация. И примет решение о том, важно ли и разумно ли это делать в данном случае. Это серьезная проблема, но не кризис”, — цитирует его издание Politico.

Россия уходит в отрыв

В последние годы официальные лица США зпостоянно бьют тревогу по поводу ракет, запускаемых с поверхности Земли, которые могут уничтожать спутники на орбите. В 2021 году Россия провела испытание противоспутниковой ракеты на одном из своих спутников, разбив его более чем на 1500 обломков, которые могут представлять серьёзную угрозу для других объектов на орбите.

Западные СМИ ранее уже не раз пугали мир подробностями самых последних разведывательных данных, касающихся конкретно противоспутникового ядерного оружия.

Сегодня в США также обеспокоены российской гиперзвуковой крылатой ракетой 3М22 "Циркон", которая может летать со скоростью от 6 до 8 Махов и предназначена для поражения наземных и морских целей. Гиперзвуковая ракета поступила на вооружение в прошлом году на борту российского фрегата.

Это тем более вызывает панику в Белом доме, если учесть, что перспектива развития Россией возможностей, связанных с космосом, возникает на фоне укрепления связей между Москвой и Пхеньяном. В декабре северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал запустить три военных спутника-шпиона в 2024 году. Тремя месяцами ранее Ким встретился с президентом России Владимиром Путиным на важнейшем космодроме России — Восточный, чтобы обсудить, как страны могут сотрудничать в космосе.