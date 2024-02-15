Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Конец спутникам. Как ядерное оружие русских в космосе перепугало США

Ядерное оружие русских в космосе перепугало Вашингтон

3:44
Силовые структуры » Военные новости

Вашингтон уже более года обеспокоен потенциальным созданием и развертыванием Россией противоспутникового ядерного оружия.

Ядерное оружие русских в космосе перепугало Вашингтон
Фото: Freepik

Туманный намёк специалиста комитета Палаты представителей по разведке Майка Тёрнера о "серьёзной угрозе национальной безопасности”, сделанное в среду, связано с попытками России разработать противоспутниковое ядерное оружие для использования в космосе. Именно так растолковали его слова многие западные СМИ и аналитики.

Русские в космосе

Хотя ведомство не предоставило дополнительных подробностей о разведданных, оно отметило, что США уже более года обеспокоены потенциальным созданием и развертыванием РФ оружия, от которого США и другие страны не смогут защититься.

В своем заявлении Тёрнер (кстати, республиканец от штата Огайо) сказал, что его комитет предоставил информацию об угрозе национальной безопасности и призвал администрацию рассекретить разведданные, чтобы официальные лица и законодатели могли обсудить этот вопрос с союзниками.

В комитете Палаты представителей по разведке во вторник проголосовали за то, чтобы открыть разведданные для просмотра всем членам. Теперь доступ также есть у всех членов американского Сената.

Один из членов комитета Палаты представителей по разведке сказал, что разведданные вызывают "беспокойство”. Другой сказал, что "это серьёзная проблема, но не немедленный кризис”. Обоим членам и другим лицам, знакомым с разведданными, была предоставлена анонимность, чтобы отметить чрезвычайную секретность материалов.

Кстати, советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что он был "удивлен” тем, что Тёрнер публично выступил со своим предупреждением. Он также не подтвердил, что запрошенная встреча, на которой будет присутствовать Тернер, была посвящена этому вопросу.

Член Палаты представителей Джейсон Кроу, в свою очередь, сказал в заявлении, что ожидает, что администрация Байдена примет правильное решение о рассекречивании разведданных.

"Они использовали это чаще и стратегически, чем любая другая администрация. И примет решение о том, важно ли и разумно ли это делать в данном случае. Это серьезная проблема, но не кризис”, — цитирует его издание Politico.

Россия уходит в отрыв

В последние годы официальные лица США зпостоянно бьют тревогу по поводу ракет, запускаемых с поверхности Земли, которые могут уничтожать спутники на орбите. В 2021 году Россия провела испытание противоспутниковой ракеты на одном из своих спутников, разбив его более чем на 1500 обломков, которые могут представлять серьёзную угрозу для других объектов на орбите.

Западные СМИ ранее уже не раз пугали мир подробностями самых последних разведывательных данных, касающихся конкретно противоспутникового ядерного оружия.

Сегодня в США также обеспокоены российской гиперзвуковой крылатой ракетой 3М22 "Циркон", которая может летать со скоростью от 6 до 8 Махов и предназначена для поражения наземных и морских целей. Гиперзвуковая ракета поступила на вооружение в прошлом году на борту российского фрегата.

Это тем более вызывает панику в Белом доме, если учесть, что перспектива развития Россией возможностей, связанных с космосом, возникает на фоне укрепления связей между Москвой и Пхеньяном. В декабре северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал запустить три военных спутника-шпиона в 2024 году. Тремя месяцами ранее Ким встретился с президентом России Владимиром Путиным на важнейшем космодроме России — Восточный, чтобы обсудить, как страны могут сотрудничать в космосе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша кндр космос ядерное оружие владимир путин
Новости Все >
Блогер Александр Зубарев принял решение о женитьбе
Секреты вкусных голубцов: рецепт детства с интересными нюансами
Гагин: американские дроны Global Hawk, помогающие ВСУ, должны стать законной целью для России
Психология кошек: породы, поведение и особенности
Самолет над Великобританией развернули после того, как на пассажиров начали падать опарыши
Разведённый Моргенштерн* показал свою новую избранницу
Плановая проверка на старооскольском заводе выявила 62 нарушения природоохранного законодательства
Госдума запретила треш-стримы
Спектакль "ПетерБУРГ" в Петрозаводске вызывает вопросы у зрителей из-за цитирования иноагента и информации о финансировании
Искусственный интеллект GigaChat успешно сдал экзамен на врача
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
В Авдеевке ВСУ бросают позиции, из Крынок выходят украинские войска Дмитрий Плотников Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Последние материалы
Психология кошек: породы, поведение и особенности
Самолет над Великобританией развернули после того, как на пассажиров начали падать опарыши
Разведённый Моргенштерн* показал свою новую избранницу
Плановая проверка на старооскольском заводе выявила 62 нарушения природоохранного законодательства
Госдума запретила треш-стримы
Спектакль "ПетерБУРГ" в Петрозаводске вызывает вопросы у зрителей из-за цитирования иноагента и информации о финансировании
Искусственный интеллект GigaChat успешно сдал экзамен на врача
Виктория Боня назвала причины расставания с бойфрендом
Как высушить кудрявые волосы без диффузора
Магнитные губки: эффективный способ чистки труднодоступных мест
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников