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Дмитрий Плотников
США пытаются копировать военные технологии СССР и доктрину полувековой давности

США до сих пор пытаются скопировать советские военные технологии 1980-х годов

Силовые структуры » Военные новости

Военно-промышленные комплексы и копирование технологий и тактик всегда рассматривается как признание превосходства.

США до сих пор пытаются скопировать советские военные технологии 1980-х годов
Фото: Википедия

Несмотря на то что "коллективный Запад" всегда настаивал на том, что он всегда шёл впереди всех своих соперников, он всегда подражал сначала ВПК Советского Союза, а затем лучшим разработкам российских военных инженеров. Конечно, Западу это было трудно признавать, поскольку он основывал свои идеи на технологическом, а самое главное, на моральном превосходстве.

Не придумаем, так скопируем

А когда идеи, простите за каламбур, их идейного врага — России, настолько опережают западные, то была бы глупо и непростительно игнорировать лучшие образцы техники России. В этом смысле наша страна всегда вдохновляла наших "партнёров" на постоянное измененное в политической доктрине. Не секрет, что военное искусство русских имеет такой же возраст, как и вся история русского народа. Более тысячи лет русичи создавали лучшие образцы оружия, которые помогали им выживать в критических условиях геополитики.

А если говорить о современной истории, то в середине прошлого века Советский Союз весьма серьёзно обгонял Соединённые Штаты, и созданные технологии не могли не вызывать уважение врагов.

Например, система частичной орбитальной бомбардировки для межконтинентальных баллистических ракет делала их радиус действия дальности практический беспредельной. Тот же высокотехнологичный Китай протестировал такую же систему лишь в 2021-м году, а что касается Вашингтона, то США не могут сделать и близко похожую технологию.

Военные инженеры Пентагона до сих пор удивляются, как русские могут сочетать, казалось бы, не связанные между собой технологии и идеи.

"Каспийский монстр"

Ещё одним примером является сверхсекретный проект под названием "Корабль-Макет" (КМ). Это был экраноплан, который сочетал в себе свойства самолёта и морского судна. Он был настолько многофункциональным, что мог применяться в различной сфере. А значит имел серьезное тактическое и даже стратегическое преимущество. Аппарат на подводных крыльях стал кошмарным сном для армии Соединённых Штатов. Ведь характеристики экраноплана: беспрецедентная скорость для надводного судна, плюс способность уклоняться от обнаружения, были весьма впечатляющими. Говоря простым языком, он был слишком быстр для корабля и летел очень низко и медленно для самолёта. А этот низкий полёт скрывал его от любых радаров.

Несмотря на дороговизну и весьма технологичную сложность, "Корабль-Макет" всё равно был проще и дешевле, чем любой крупный надводный боевой корабль, а тем более, авианосец. Американские инженеры до сих пор пытаются сделать что-то похожее на это.

И все же, "благодаря" развалившемуся СССР, в нашей стране эти машины так и не вышли в массовый выпуск. Однако я уверен, что идеи остались. А значит осталась одержимость Вашингтона угнаться за военными технологиями Советского Союза.

Досье

Экраноплан КМ, также известный как "Каспийский монстр", был экспериментальным аппаратом, разработанным в Советском Союзе. Это был самый большой в мире экраноплан, построенный и летавший.

КМ был разработан Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ СПК) под руководством Ростислава Алексеева. Первый полёт он совершил в 1966 году. КМ был оснащен восемью турбореактивными двигателями Д-30Ку, развивавшими тягу 23 000 фунтов каждый.

КМ был способен летать со скоростью 900 км/ч и на высоте до 4500 м. Он мог перевозить груз до 500 тонн.

"Каспийский монстр" использовался для испытаний различных сфер, в том числе для перевозки грузов и войск. Выведен из эксплуатации в 1987 году. В настоящее время он находится на стоянке в Каспийске.

Советский экспериментальный экраноплан "КМ" (Корабль-макет)
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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