Сводка с фронта: в Авдеевке полный контроль армии России, в Работино зашли бойцы ВС РФ

В Авдеевке взят полностью Коксохим, мощные атаки на Запорожском направлении

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на понедельник, 19 февраля.

Авдеевка

Город полностью контролирует российская армия. Минобороны сообщило, что полностью под контролем уже находится и Коксохим. Также удалось зайти в посёлок Ласточкино. Армия России продолжает давить на врага западнее, вынудив ВСУ уйти из населённого пункта. Также наносится огневое поражение опорным пунктам врага восточнее Бердычей. Здесь образовалась широкая "серая зона", которую российские бойцы и пытаются занять.

Уже вырисовывается масштаб поражения ВСУ — число пленных подходит к полутысячи.

Запорожское направление

Российская армия на этом фронте перешла в мощное наступление у Работино. ВС РФ штурмуют позиции ВСУ, сообщается о заходе в населённый пункт. Также армия России нанесла удар со стороны посёлка Вербовое. По некоторым источникам, подразделения десантников и мотострелков российских Вооружённых сил сумели продвинуться на 2 километра вглубь и выйти на южные и юго-восточные рубежи Работино.

Пока не подтверждены сообщения о боях на западе посёлка — но это уже реальность. С учетом направления штурма бронегрупп и высадки пешего десанта ВС РФ к западу от Работино такой ход развития событий реален.

Вряд ли противник будет перебрасывать сюда подкрепления для удержания села, поскольку оно сильно разрушено за время боёв летом 2023 года. Поэтому по объективным причинам, крепостью ВСУ стать не может. Отсюда следует, что армия России должна будет пройти через населённый пункт насквозь — закрепиться в руинах будет невозможно. Точных карт нет и пока не ожидается. У каждого военкора разная информация. Радиоэфир не смолкает с обеих сторон. Украинские боевики не могут определиться с какого места российская армия идёт в штурмы.

Основная задача армии России на ближайшее время — снять немало не только украинских, но и своих мин, которые были установлены перед "контрнаступом" в июне 2023 года.

На этом работинском выступе стоят 33-я, 65-я, 88-я, 117-я и 118-я отдельные моторизированные бригады ВСУ, 82-я одшбр, часть 3-й бригады ошбр — плотность войск на данном участке запредельная. Состояние украинских резервов тут неизвестно. Немалая часть из них была отправлена в Авдеевку и там уничтожена.

Фланги Артёмовска

На Артёмовском фронте боевая авиация и артиллеристы российских войск ведут серьёзную подготовку к наступлению на важный населённый пункт Часов Яр. У Андреевки российская армия активизировала атаки, идут тяжёлые бои. Ударами с беспилотников российские бойцы поразили мощный украинский ДОТ. По большому счёту, направление можно смело переименовать в Константиновское. Именно посёлок Константиновка является большим логистическим узлом армии Украины, этот населённый пункт, скорее всего, и станет целью.

Краснолиманское направление

На этом направлении армия России продвинулась еще примерно на 1,5 километра в направлении Тёрнов, до посёлка осталось меньше километра. Ночью боевая авиация поразила расположение украинской армии в Краматорске.

Херсонское направление

Тут наступательный потенциал у ВСУ иссяк, армия Украины сейчас сосредоточилась на удержании позиций. У неприятеля наблюдается снарядный голод, техники тоже стало меньше. Киев делает акцент на использовании дронов, пытаясь усилиться в Крынках — отправляя на левый берег Днепра автомобили и новых боевиков. Однако маршруты отслеживаются армией России и эти манёвры заканчиваются уничтожением всех плавсредств с техникой и экипажами. За неделю украинская армия потеряла тут до 500 националистов, около 20 танков и боевых бронемашин, три "самоходки", вертолёт, три зенитных установки, более 60 орудия и миномётов, 50 машин и 13 лодок. Подавлено и сбито 157 беспилотников.