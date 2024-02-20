Что будет дальше после Авдеевки. Армию России уже ничего не удержит

Освобождением Авдеевки российские подразделения оттачивают верную тактику

Итак, Авдеевка пала. Сегодня многих интересует, а какая ситуация на фронте будет после взятия, а лучше сказать, освобождения этого города.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

Вопреки прогнозам

Сейчас он находится под полным контролем российских войск. Надо отметить, что вопреки прогнозам, армия России в весьма короткий срок взяла не только саму Авдеевку, но и прилегающие пригородные объекты, к примеру, коксохимический комбинат.

По всей вероятности, отступающие националисты не смогут (да и вряд ли у них было это в планах), укрепиться на линии Тоненькое — Семёновка — Бердычи. Отход на рубеж Архангельское — Новобахмутовка — Новопокровское сейчас рассматривается как самый вероятный вариант, но и тут у них будут сложности.

Многих интересовало, есть ли у боевиков ещё одна линия обороны за городом. И положительно, и отрицательно на этот ответ вряд ли можно ответить. Ведь незадолго до взятия города российскими войсками, западные источники, ссылаясь на украинские СМИ, заявляли, что вторая (и третья!) оборонительная сильная линия активно строятся.

Надо напомнить, что ещё с 2022 года Авдеевку считали зоной особого риска, и осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский приказывал ускорить работу, чтобы закончить строительство оборонительных рубежей у этого населённого пункта.

Позже поступала информация, что Киев создал рабочую группу из частных компаний по строительству этих оборонительных линий, Но статус строительства никто так и не назвал. И если вспомнить постоянные скандалы по закупкам и выпуску оружия, можно смело спрогнозировать, что основная часть работ просто не проводилась.

Удержатся ли ВСУ на новом рубеже

Значительным российским достижением является вскрытие подготовленных укрепрайонов, которые создавались в Авдеевке почти 10 лет. Фортификационных сооружений такого уровня за городом точно нет, а появиться за считанные дни они не могут. Поэтому любая попытка закрепиться на новом рубеже западнее населённого пункта послужит катализатором к повторению российской тактики, которую наши бойцы уже отработали в Авдеевке и Марьинке.

Сама тактика не очень сложна: бандеровцы лишаются укрепрайонов и вынуждены укрываться, где сумеют. А такие сиюминутные укрепления без долговременных укрытий и бетонных бункеров легко разрушаются при помощи российских артиллеристов и боевой авиации, которым украинской армии сегодня противопоставить нечего.

После того, как националисты понесут потери, а армия тут потеряет взаимодействие между войсками, её атакуют российская бронетехника и штурмовики.

Итог взятия города

Несколько украинских подразделений понесли колоссальные потери в личном составе и боевой технике. Некоторые части разбиты буквально до потери боеспособности. На данный момент на Авдеевском направлении у ВСУ образована дыра, которую украинскому генштабу нужно срочно затыкать свежими резервами. Но учитывая, что российская армия ведёт активное наступление на всей линии фронта, переброска оснащённых и подготовленных свежих сил — это очень трудная задача для ВСУ.

Помимо этого уже в ходе финальной битвы за город стали появляться сообщения, что кадровые украинские подразделения комплектовались боевиками, переведёнными из территориальной обороны, а следовательно, серьёзной подготовкой они похвастаться не могли.

Отсюда можно предположить, что стабилизировать фронт Киев будет или резервами, или плохо обученными солдатами новым формирования.

Что дальше?

За два первых месяца наступившего года российская армия взяла Марьинку и Авдеевку. Сейчас идёт наступление у Первомайского, Новомихайловки и Невельского. Линия фронта с самыми серьёзными украинскими укреплениями прорвана в нескольких местах. Освобождение Авдеевки и Марьинки угрожает связности всей системе обороны Вооруженных сил Украины на участках западнее и юго-западнее Донецка. Говорить о рухнувшим фронте пока рано, но все к этому идёт. И идёт неумолимо…