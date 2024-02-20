Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово

В Авдеевке идёт зачистка укрывшихся боевиков, освобождено село Победа

Армия России продолжает выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Представляем военную сводку на вторник, 20 февраля.

Донецкое направление

Здесь после взятия ВС РФ Авдеевки наступило относительное затишье. Российская армия продолжила зачистку в городе и окрестностях остатков боевиков. Офицеры ВСУ, успевшие сбежать из котла, рассказали, что они лишились Авдеевки из-за того, что русские были организованны, вооружены и смелы. Плюс они полностью подорвали украинскую логистику.

Инженеры армии России сняли порядка 350 мин. Также идёт вскрытие схронов, поиск спрятавшихся боевиков. За вчерашний день найдено более десяти националистов.

Сейчас российская армия прощупывает оборонительные рубежи украинских войск у посёлка Ласточкино. При поддержке артиллеристов армия РФ наступала у Степного, а к вечеру 19 февраля она прорвала оборону ВСУ и вошла в посёлок Победа. Под Марьинкой российские подразделения продолжая наступление, вошли в этот важный населённый пункт и продолжили с ходу штурм Новомихайловки. При танковой поддержке штурмовики выбили националистов из многих домов в Победе. А в Новомихайловке морпехи армии России продвинувшись вперёд, заняли участки застройки. Продолжается активное наступление в районе Курдюмовки.

Купянское направление

Тут российская группировка при поддержке ВКС России и огня артиллеристов отразила шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области. Также ВС РФ смогли окружить Ивановскую, где находится большая группировка врага. По Часов Яру сейчас продолжается мощная артподготовка, плюс по неприятелю работают самолёты и вертолёты.

Фланги Артёмовска

На Артёмовском направлении российская армия продвигается у н. п. Красное, а районе Богдановки она, продвинувшись, несколько улучшила своё положение. На этом фронте уже в ближайшее время обещает быть жарко. Сюда перебросили часть подразделений ВС РФ из Авдеевки. Российская армия продолжила штурмовать высоты северо-западнее Клещеевки.

Запорожское направление

Российская армия серьёзно подошла к вопросу о взятии посёлка Работино. Сейчас там активно работают наши артиллеристы и ракетчики. Колонна российских танков уже отправилась на Орехово.

"У российских военных на Запорожском фронте сконцентрировано больше войск, чем на Авдеевском фронте", — отметил представитель армии Украины Лиховой.

Херсонское направление

На этом фронте подразделения группировки "Днепр" ВС РФ уничтожили до 45 военнослужащих ВСУ, четыре пикапа и гаубицу Д-20. Ликвидировано 96 беспилотных аппаратов ВСУ. Враг теряет наступательный потенциал, в армии Украины сейчас снарядный "голод" и снижение количества военной техники на переднем крае.

"Нашим военным удалось занять ряд выгодных позиций в районе Крынок", — сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Одной из самых напряжённых точек остаётся посёлок Крынки. Тут русские подразделения постепенно вытесняют военных украинской армии, уничтожая элитных штурмовиков ВСУ.

На Ореховском участке фронта штурмовые группы армии РФ продолжают наступать с юга и запада. Есть заметные успехи северо-западнее села Вербовое.