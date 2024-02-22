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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: село Победа освобождено, ВС РФ подошли вплотную к Тёрнам

После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу
Фото: news.myseldon.com

Представляем военную сводку на четверг, 22 февраля.

Херсонское направление

На Херсонском фронте продолжаются бои в посёлке Крынки, в населённом пункте остается пара десятков бандеровцев, ВСУ бьют со своего берега снарядами и беспилотниками. На островах с обеих сторон работают группы десанта.

Запорожское направление

На Ореховском участке этого фронта ВС РФ продолжают наступать в районе посёлка Работино. ВСУ держат там маневренную оборону и ведут засадные действия, российская армия действует малыми группами пехоты, наносит удары вглубь обороны врага и применяет планирующие авиабомбы. Армия Украины неудачно контратаковала у н. п. Вербовое. На Времевском выступе продолжаются бои, там без серьёзных подвижек.

Донецкое направление

Здесь армия РФ имеет продвижение в районе посёлка Ласточкино, также штурмует позиции в селе Первомайское. После освобождения населённого пункта Победа открываются перспективы для армии России по автотрассе Н15 к югу от Георгиевки. Сам посёлок находится в низине, из-за чего позиции там легко простреливаются. В свою очередь, трасса находится на возвышенности и контроль над Н15 значительно упростит штурм населённого пункта. В саму Георгиевку украинское командование для укрепления обороны перебросило резервы, в том числе две штурмовые группы 46-й отдельной аэромобильной бригады.

К северу от посёлка российские подразделения смогли закрепиться на юге Красногоровки. Если данные окажутся достоверными, то с высокой долей вероятности ВС РФ продвинулись по ул. Геологичной в направлении автозаправки. Но быстрого успеха тут ждать не стоит — Красногоровка стоит на возвышенности, которую пересекает железная дорога. В центре населённого пункта расположен ряд объектов, которые националисты используют в качестве укрепрайонов (к примеру, огнеупорный завод).

Боевики ВСУ продолжают обстреливать Донецкую агломерацию: в Калининском районе города под огнем оказался корпус больницы им. Калинина. В результате одна сотрудница ранена, повреждены кровля и остекление корпуса. В Петровской районе Донецка под огнём оказался психоневрологический диспансер, а в Горловке бандеровцы обстреляли жилые дома.

Идёт сражение за н. п. Новомихайловка. На Авдеевском участке идут бои в Степовом и Первомайском. У Ласточкино наши войска расширяют фронт наступления. В направлении Часов Яра российские бойцы атакуют у посёлков Богдановка и Ивановское.

Сватово-Кременное направление

Здесь российские подразделения продолжают зачистку от остатков националистов на подступах к Тёрнам, предпринимая атаки по направлению к селу. При этом, по неподтвержденной информации, за последние два дня армия России смогла продвинуться до 350 метров в глубину, сократив расстояние до села. Продолжаются бои у Табаевки. Украинская группировка пытается перекидывать сюда резервы, но ВС РФ "просеивают" район с боевой авиации, артиллерии и РСЗО.

Краснолиманское направление

Тут стороны ведут позиционные бои в районе Серебрянского лесничества, из-за плотного минирования конфигурация фронта не претерпевает существенных изменений. Также тут у украинских боевиков несколько бетонированных укреплений. Украинская армия время от времени предпринимает попытки контратак, задачей которых является отвлечение внимания российских бойцов от других участков фронта, но на фоне серьёзных потерь ВСУ эти нападки несущественные.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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