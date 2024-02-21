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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Авдеевке собирают трупы ВСУ и мины, Крынки под контролем России

Россия взяла под контроль левый берег Днепра, в Авдеевке идёт разминирование

3:35
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Россия взяла под контроль левый берег Днепра, в Авдеевке идёт разминирование
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Представляем военную сводку на среду, 21 февраля.

Херсонское направление

ВС РФ взяли под полный контроль посёлок Крынки на левобережье Днепра. Об этом доложил командующий группировки "Днепр" ВС РФ генерал-полковник Михаил Теплинский. Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады контролируют населённый пункт и подняли над селом российские флаги.

В Крынках армия Украины потеряла 1,8 тысячи боевиков, а всего в этом районе было ликвидировано около 3500 военнослужащих ВСУ. Сейчас в лесах или норах прячутся несколько человек. Всем бандеровцам предлагают сдаться, их принимают в качестве пленных. В районе Белозерки Херсонской области зенитчики армии России сбили украинский МиГ-29.

"Вся работа на Херсонском направлении группировки "Днепр" началась ещё летом прошлого года, когда противник готовил здесь большой прорыв — на Крым, для того, чтобы перекрыть движение на Крым. И тогда было принято решение о строительстве здесь в три эшелона обороны", — доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.

Фланги Артёмовска

Российская армия продолжает штурмовать в районах населённых пунктов Красное и Богдановка. К северо-западу от посёлка Клещеевка идут бои за высоты.

Донецкое направление

Освобождённая Авдеевка пополняет обменник военнопленными солдатами ВСУ. Там взято в плен более 1 тысячи человек (солдаты и офицеры, наёмники, женщины-медики). Продолжаются сбор трупов боевиков украинской армии и инженерная расчистка от украинских мин. За сутки обезврежено более 300 разных мин и боеприпасов.

На Авдеевском фронте армия России наступает у Степового и Ласточкино, часть посёлка Ласточкино всё ещё в серой зоне. На Марьинском участке бойцы РФ значительно продвинулись в Победе. После боёв ВСУ вышли из села, но продолжаются столкновения с оставшимися бандеровцами. Украинцы подтягивают резервы, отправляя их в контратаки буквально с колёс.

Армия РФ также двигается со стороны н. п. Сладкое, стремясь перерезать трассу снабжения украинских войск в Угледаре. Активизировался участок севернее Шевченко, где русские провели атаку и смогли продвинуться вперёд. В Новомихайловке и Георгиевке российская группировка штурмует позиции на земле, а артиллерия выцеливает пункты управления беспилотниками ВСУ.

Запорожское направление

На Ореховском участке этого фронта шли бои на окраинах находящегося в низине посёлка Работино. Враг был вынужден выйти из населённого пункта на высоты. Армия России постепенно наступает от Вербового. На Времевском выступе изменений не произошло.

Сватово-Кременное направление

6-я казачья бригада Луганской Народной Республики продолжает уничтожать противника на этом фронте. Накануне удалось уничтожить малую группу националистов под Белогоровкой в районе меловой горы. По всушникам работали тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк".

Краснолиманское направление

Российская армия продвигается к Тёрнам. Продвижение к населённому пункту за последний день составило 350 метров. До самого посёлка остаётся 1 километр.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка сергей шойгу владимир путин
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