ВС РФ продолжают наступать на Запорожском и Авдеевском направлении, несмотря на потерю А-50

ВС РФ взяли Работино, Ласточкино и Северное. ВСУ ничего не могут сделать

4:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ не могут остановить наступление ВС РФ. Взяты Северное и Ласточкино на Авдеевском направлении и трофей всего прошлогоднего "контрнаступа" ВСУ — Работино на Запорожском.

Фото: Вадим Савицкий

Работино фактически ВСУ потеряли, ВС РФ будут наступать на Запорожье

Российские военные каналы в Telegram сообщают, что днём 24 февраля российские подразделения под прикрытием бронетехники прорвали линию обороны в центре села Работино, разрезав его территорию на части, и заняли руины школы.

Также идут бои вокруг посёлка и со стороны Вербового. По мере израсходования резервов, положение противника будет здесь усугубляться.

Telegram-канал Condotteiro пишет, что ВСУ были готовы выйти из Работино ещё неделю назад, "но завязались боями и подвисли в мясорубке". Теперь ещё по ним же работают "отряды прикрытия" ВСУ из Новоданиловки:

"Ротации нет, эвакуации нет, и не будет. На Вербовом все тоже самое".

Обозреватель Bild Юлиан Рёпке считает, что тысячи погибших и раненых солдат, больше 500 единиц потерянной тяжелой техники ВСУ в летнем контрнаступлении были принесены в жертву зря. ВС РФ вернули территории, вытеснив последние украинские части обратно за "линию Суровикина".

Украинские паблики распространяют слухи, что россияне поставили цель забрать Орехов и далее идти к Запорожью в этом году. Многие из них заметили, что после Авдеевки Владимир Зеленский был возле Работино. Недавно он посетил в Купянск и город, очевидно, будет потерян следующим.

После взятия Авдеевки сёла на пути к реке Днепр занимаются ВС РФ одно за одним

После взятия Авдеевки ВС РФ также стремительно атакуют на запад, 24 февраля поступила информация о взятии населённых пунктов Северное и Ласточкино. Появились видеокадры, как ВСУ покидают Ласточкино по дороге на Орловку. По словам украинских военных, под угрозой оказались фланги ВСУ и маршруты снабжения, поэтому было принято решение об отходе. Никакой стабилизации фронта нет, ВСУ не могут сдержать продвижение ВС РФ.

Важно также, что оборонительной линии вглубь на этом участке нет.

"Такое ощущение, что ответственные в командовании за Авдеевское направление нажрались от тоски после утраты Авдеевки и до сих пор не просохли. Иначе не могу объяснить, почему оборона до сих пор не выстроена, враг всё прет, а бойцы вынуждены импровизировать, чтобы просто выжить", — пишет автор Telegram-канала 93 бригады ВСУ.

От этих населённых пунктов открывается дорога на Покровск до которого меньше 100 километров. А от Покровска до реки Днепр — тоже 100 километров, там расположен Павлоград — город, в котором находятся и предприятия военно-промышленного комплекса, и автотранспортный узел.

Потеря самолёта А-50 очень болезненная, но это не показатель общей победы ВСУ

Потеря самолета ВКС РФ дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У анализируется среди экспертов.

По словам блогера Юрия Подоляки в Telegram, противник повторил схему провокации, которую применили израильские ВВС в отношении самолета управления Ил-20 в сентябре 2018 года, на который они своим самолётным маневром навели ракету сирийского ЗРК С-200.

В это раз в качестве мишени наведения сработала ракета, переделанная из ЗРК С-200 в управляемую ракету "земля-земля". Рассчитав траекторию полета А-50У, которая одинакова на протяжении нескольких часов, ВСУ выпустили ракету-приманку в сторону самолета. Далее, постарались её подвести как можно ближе к борту, изображая атаку зенитной ракетой.

По мнению Подоляки, именно поэтому А-50У выпускал тепловые ловушки, которые видны на видео. Российская ПВО перехватила цель, и "одной ракетой зацепила и собственный борт, который и разбился при падении".

Это второй по счёту потерянный борт А-50У с начала года. Конечно, потеря болезненная, но это разовая потеря, технически восполнимая, не означающая общего поражения РФ, а победа куётся в занятии территорий.

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