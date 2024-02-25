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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: боевики прячутся на кладбище Работино, из Ласточкино выбиты ВСУ

У Авдеевки освобождено Ласточкино, Работино под контролем армии России

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.

У Авдеевки освобождено Ласточкино, Работино под контролем армии России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Представляем военную сводку на воскресенье, 25 февраля.

Запорожское направление

На этом фронте бои идут в районе "Работинского выступа". Российские штурмовики заняли центр и восток Работино, всушники с потерями отступили в район кладбища и там заняли оборону. Армия России выбила ВСУ также из школы. Сейчас там идут тяжелые бои — бронегруппы РФ сталкиваются с большим количеством БПЛА и артиллерийским огнём украинской армии, неприятель ведёт манёвренную оборону.

Херсонское направление

На этом фронте группировка "Днепр" ВС РФ во взаимодействии с артиллеристами нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ. Безвозвратные потери врага составили до 35 боевиков. Армия Украины лишилась американской артиллерийской системы М777, гаубицы Д-30 и самоходной установки "Гвоздика".

Российская армия также уничтожила полевой склад боеприпасов бандеровцев. На протяжении всего фронта поражены или подавлены 92 дрона.

"Стратегическая инициатива на поле боя перешла к российской армии, и окончательная победа над врагом неизбежна. При этом России удалось сохранить в неприкосновенности мирную жизнь подавляющего большинства граждан", — отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, впереди ещё много борьбы, но цели спецоперации будут выполнены.

Авдеевское направление

Здесь российские штурмовики выбили боевиков ВСУ из посёлка Ласточкино и приступили к зачистке села от остатков националистов. Именно через этот населённый пункт украинская армия снабжала свою армию в Авдеевке. Одновременно поступила информация об освобождении посёлка Северное. Российская армия закрепляется на южной части н. п. Красногоровка, а также продвигается вдоль трассы С051138. На Марьинском участке фронта идут бои за н. п. Новомихайловка.

Фланги Артёмовска

На Артёмовском фронте российская армия, прорвав оборону ВСУ, продолжает штурм села Красное. Тут работают подразделения 11-й бригады ВДВ и 150-й мсд ЮВО и уже закрепляются на восточных окраинах. Также незначительно расширена зона контроля на линии Богдановка — Красное. Российская группировка наступает в направлении города Часов Яр. Беспилотников врага тут — до пяти единиц на одного нашего бойца, сообщают с мест. ВСУ начали использовать сельскохозяйственные дроны ("Баба Яга") как носитель FPV-дронов и ретранслятор.

У посёлка Клещеевка бои за высоты, продолжаются бои за Богдановку.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка
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