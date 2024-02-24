Сводка с фронта: освобождено Ласточкино, ВС РФ выдавливают врага за "линию Суровикина"

У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на субботу, 24 февраля.

Запорожское направление

Армия России на Ореховском участке выдавила националистов за "линию Суровикина" на участке вокруг н. п. Работино. В боях за посёлок ВСУ потеряли много позиций. ВС РФ пытались продвинуться у Вербового. Ранее армия России заняла несколько опорных пунктов в лесопосадках, примыкающих к населённому пункту, закрепилась там и возобновила наступление, всушники пытаются остановить продвижение русских беспилотниками и артиллерией.

"Русские с юга и запада атакует Работино, а также стремятся прорваться севернее линии Вербово-Новопрокоповка. Имеют некоторые успехи. 71-й полк ВС РФ атакует небольшими группами пехоты и на скоростных вездеходах", — подтверждают украинские информресурсы.

Тут надо отметить, что в течение недели российская армия западнее Работино продолжала атаки при поддержке техники.

Херсонское направление

Армия России выбивает последних оставшихся боевиков из Крынок — в течение суток она била по всей линии этого фронта — от Лимана до Днепровского водохранилища. Бандеровцы за сутки понесли повышенные потери в зоне ответственности военных группировки войск "Днепр" ВС РФ. За сутки на Херсонском фронте ликвидированы 7 боевых бронемашин, 2 украинских танка, 18 автомобилей, 14 орудий и миномётов, 4 лодки и 1 зенитная артиллерийская установка.

На Времьевском участке продвижение российской армии в районе Приютного. К северу от населённого пункта удалось выбить боевиков ВСУ из балок Куцая и Грушеватая. Тактический успех позволил улучшить положение на этом направлении, плюс он укладывается в стратегию по рассредоточению сил врага, чье внимание сегодня переключено на стабилизацию Авдеевского фронта и сдерживание российских атак под посёлком Работино. При развитии успеха армии РФ враг будет вынужден бросить в н. п. Новодаровка подкрепления из посёлков Новополь и Зеленое Поле, где сейчас у неприятеля дефицит личного состава и военной техники. Вместе с этим вполне возможны новые попытки продвижения русских войск на других участках, где долго не было активности большей, чем артиллерийские дуэли и обмен ударов FPV-дронами.

Донецкое направление

Утром 24 февраля пришла информация, что бойцы Вооружённых сил России освободили посёлок Ласточкино, который находится сразу за Авдеевкой.

Накануне армия России выдавила боевиков из н. п. Степовое, сейчас посёлок почти полностью разрушен. ВС РФ продвинулись в н. п. Георгиевка и в районе Орловки. Помимо этого, поступают сведения, что штурмовые отряды российской армии зацепились за юго-восточную часть н. п. Новомихайловка.

По всей вероятности, также начинается Красногоровская освободительная операция, поскольку ВС РФ применяют тяжёлые ОДАБ-1500 в городе Красногоровка (не путать с селом под Авдеевкой), вплотную прилегающему к Донецку. Армия РФ идёт на охват города с севера через Невельское и с юга от Марьинки.

В самой Авдеевке продолжаются разминирование и "санитарная" очистка.

Сватово-Кременное направление

Армия России на Купянском участке продвинулась к северо-востоку от Синьковки. ВС РФ на Торском выступе отбили у бандеровцев часть позиций. Под Белогоровкой продолжаются бои, 6-я казачья бригада им. Платова выжигает ВСУ "Солнцепёками".

Фланги Артёмовска

В районе Богдановки продолжаются бои. Русские войска продвинулись на восточных окраинах посёлка Красное, часть населённого пункта в серой зоне. Также ВС РФ атакуют к северо-западу от Клещеевки.