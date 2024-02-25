Почему элитные подразделения ВСУ "разбавляются" мобилизованными?

Несколько дней назад в Сети появилось интервью очередного пленного из освобождённой российскими войсками Авдеевки.
Возможно, что отдельно взятое интервью отдельно взятого боевика ВСУ не может служить маркером состояния украинской армии в целом, но оно даёт возможность делать несколько любопытных выводов и о штурме города, и о качестве наполнения вооружённых формирований киевского режима живой силой в целом.
"Отдельным приказом всего за две недели до прорыва армии России в центральную часть Авдеевки мобилизованными из 111-й бригады теробороны были усилены не только "азовская"* 3-я отдельная штурмовая бригада, но и 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Это решение свидетельствует о том, что на новом направлении "высокомотивированные и оснащённые западной техникой" бригады показали ту же низкую эффективность, что и на вверенных им ранее направлениях. Отдельно вызывает вопросы медийный подход 3-й ОШБр к боевым действиям в Авдеевке — кино со стрельбой и ездой в интернете уже есть, а результатов на поле боя нет", — отмечает "Военная хроника".
Обе вышеназванные бригады перебросили на оборону города с особо опасных направлений: 3-я штурмовая из Кременной и с Артёмовского фронта, а 47-я мехбригада с Запорожского фронта, где подразделения ВСУ постоянно нести потери с лета 2023 года, и для восполнения потерь неоднократно комплектовались маршевыми батальонами.
Стоит отметить, что в эти военные формирования активно переводятся все, кто моложе 35 лет. По всей вероятности, командование ВСУ поняло, что массовый "рекрутинг" украинцев предпенсионного и пенсионного возрастов в ходе тотальной "могилизации" плодов не приносит и только кратно увеличивает бессмысленные потери армии Украины. Для мало-мальских успешных боевых действий, кроме оружия и боеприпасов нужны выносливые и крепкие молодые мужчины, которые находятся в хорошей физической кондиции.
"Винегрет" из экс-боевков ТрО и националистов с 3-й ОШБр привёл к тому, что из роты украинской армии в итоге осталось лишь дюжина. Тот же подход опробовали на 36-й и 37-й бригадах морпехов в Крынках, 116 -й, 117-й и 118-й отдельных моторизированных бригадах под посёлком Работино и 82-й отдельной десантной штурмовой бригады на том же фронте. И вот что характерно: везде разбавление изначально неплохо обученного и оснащённого техникой подразделения приводило к утрате боеспособности.
Напомним, бежав Авдеевки, армия Украины понесла самое крупное поражение со времен потери Артёмовска. Правда, дальше стало ясно, что это абсолютно разные поражения, поскольку разница между Артёмоском и Авдеевкой есть, и весьма разительная. Если город Авдеевка является этакими "воротами" в Донецк. То стратегическое значение города Артёмовск было откровенно минимальное. Город был этаким символом по мере увеличения ставок, да и украинская власть раскручивала кейс "крепости Бахмут" лишь для медийных "перемог".
А вот в Авдеевке киевская власть потеряла уникальный укреплённый район, который тут выстраивался почти 9 лет. "Фортеця" Авдеевка была рассчитана на 70-тысячную группировку ВСУ и которая планировалась использоваться как опорный плацдарм для захвата Донецка.
* организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
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