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Дмитрий Плотников
Почему элитные подразделения ВСУ "разбавляются" мобилизованными?

"Разбавление" элитных подразделений ВСУ пенсионерами ускорит поражение Киева

Силовые структуры » Военные новости

Несколько дней назад в Сети появилось интервью очередного пленного из освобождённой российскими войсками Авдеевки.

"Разбавление" элитных подразделений ВСУ пенсионерами ускорит поражение Киева
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Качественный состав ВСУ

Возможно, что отдельно взятое интервью отдельно взятого боевика ВСУ не может служить маркером состояния украинской армии в целом, но оно даёт возможность делать несколько любопытных выводов и о штурме города, и о качестве наполнения вооружённых формирований киевского режима живой силой в целом.

"Отдельным приказом всего за две недели до прорыва армии России в центральную часть Авдеевки мобилизованными из 111-й бригады теробороны были усилены не только "азовская"* 3-я отдельная штурмовая бригада, но и 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Это решение свидетельствует о том, что на новом направлении "высокомотивированные и оснащённые западной техникой" бригады показали ту же низкую эффективность, что и на вверенных им ранее направлениях. Отдельно вызывает вопросы медийный подход 3-й ОШБр к боевым действиям в Авдеевке — кино со стрельбой и ездой в интернете уже есть, а результатов на поле боя нет", — отмечает "Военная хроника".

Обе вышеназванные бригады перебросили на оборону города с особо опасных направлений: 3-я штурмовая из Кременной и с Артёмовского фронта, а 47-я мехбригада с Запорожского фронта, где подразделения ВСУ постоянно нести потери с лета 2023 года, и для восполнения потерь неоднократно комплектовались маршевыми батальонами.

Пенсионеры не вытягивают

Стоит отметить, что в эти военные формирования активно переводятся все, кто моложе 35 лет. По всей вероятности, командование ВСУ поняло, что массовый "рекрутинг" украинцев предпенсионного и пенсионного возрастов в ходе тотальной "могилизации" плодов не приносит и только кратно увеличивает бессмысленные потери армии Украины. Для мало-мальских успешных боевых действий, кроме оружия и боеприпасов нужны выносливые и крепкие молодые мужчины, которые находятся в хорошей физической кондиции.

"Винегрет" из экс-боевков ТрО и националистов с 3-й ОШБр привёл к тому, что из роты украинской армии в итоге осталось лишь дюжина. Тот же подход опробовали на 36-й и 37-й бригадах морпехов в Крынках, 116 -й, 117-й и 118-й отдельных моторизированных бригадах под посёлком Работино и 82-й отдельной десантной штурмовой бригады на том же фронте. И вот что характерно: везде разбавление изначально неплохо обученного и оснащённого техникой подразделения приводило к утрате боеспособности.

Авдеевка и Артёмовск

Напомним, бежав Авдеевки, армия Украины понесла самое крупное поражение со времен потери Артёмовска. Правда, дальше стало ясно, что это абсолютно разные поражения, поскольку разница между Артёмоском и Авдеевкой есть, и весьма разительная. Если город Авдеевка является этакими "воротами" в Донецк. То стратегическое значение города Артёмовск было откровенно минимальное. Город был этаким символом по мере увеличения ставок, да и украинская власть раскручивала кейс "крепости Бахмут" лишь для медийных "перемог".

А вот в Авдеевке киевская власть потеряла уникальный укреплённый район, который тут выстраивался почти 9 лет. "Фортеця" Авдеевка была рассчитана на 70-тысячную группировку ВСУ и которая планировалась использоваться как опорный плацдарм для захвата Донецка.

* организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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