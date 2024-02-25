Почему российская армия пока не наступает на Угледар?

Российская армия начинает наступать на Угледар после взятия Победы

Угледар — это хорошо подготовленный к обороне укреплённый район, находящийся пока ещё под контролем киевского режима.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Он лежит на возвышенности, что серьёзно затрудняет все штурмовые действия от находящегося в среднем на 50 метров ниже посёлка Павловка.

Попытки атак

Последние попытки взять Угледар армия России предпринимала ещё более года назад. Но дальше Павловки российской армии пока продвинуться не удалось. Однако после освобождения населённого пункта Победа ситуация в корне может измениться.

Все окрестности вокруг Угледара заминированы, позиции пристреляны, включая те, где на данный момент находятся националисты, чтобы в случае их бегства и захода туда штурмовиков российской армии сразу нанести по ним удар из миномётов и ствольной артиллерии.

Рельеф данной местности затрудняет и применение боевой авиации ВКС РФ, которая будет вынуждена на ударные позиции буде выходить из низины, отрабатывать цели и сразу уходить за высоту, чтобы уберечься от противовоздушной системы врага. Поэтому над низинами к западу от города ВКС России работают исключительно дальнобойным вооружением, в том числе авиационными планирующими бомбами ФАБ.

Также затрудняет наступление с южного направления наличие естественной водной преграды в виде речки Кашлагач. Поэтому российская группировка стоит на этом рубеже в активной обороне.

А что ВСУ?

Украинская армия до осени прошлого года предпринимала ряд попыток прорвать российскую оборону на линии Павловка — Новодонецкое с последующим взятием под свой контроль одной из автотрасс, по которым можно постоянно вести наступление в любую погоду и время года.

Крупных асфальтовых автодорог здесь три: Павловка — Пречистовка, Новомайорское — Пречистовка и Пречистовка — Новодонецкое. На них армия Украины пыталась развить наступление, однако попытки были сразу пресечены российской армией.

"Неудачи вынудили бандеровцев поменять тактику и приступить к минированию местности, что говорит в пользу отказа врага от дальнейших попыток наступления с севера", — пишет "Военная хроника.

Также в пользу этого говорит и резкое снижение интенсивности применения всего вооружения, которые армия противника уже несколько месяцев использует по позициям ВС РФ исключительно для нанесения беспокоящего огня.

Как наступать после штурма Победы

Снижение интенсивности военных действий на этом фронте отнюдь не означает, что армия РФ отказалась от планов взять город Угледар. Задача развивающихся сейчас наступлений в районе Победы и Новомихайловки, по всей вероятности, заключена в том, чтобы двумя направленными друг к другу ударами освободить населённый пункт Константиновка (недалеко от Марьинки).

Это и затруднит передвижение неприятеля по одной из логистических линий, и с северо-востока как раз откроет дорогу на Угледар.

Быстрых прорывов тем не менее тут ждать не стоит, поскольку тут находятся мощные сети опорников врага. Но взятием и удержанием их сегодня и заняты подразделения российской армии. А после освобождения Константиновки и расширения плацдарма на данном направлении до Угледара будет оставаться 15 километров автотрассы без посёлков и городов и в основном без перепадов высот.