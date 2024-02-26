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Дмитрий Плотников
Киев считает весь мир за дураков. Зеленский откровенно врёт своему народу

Зачем Зеленский тщательно скрывает данные о военных потерях?

Силовые структуры » Военные новости

Сегодня главные СМИ мира обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского о потерях за два года конфликта с Российской Федерацией.

Зачем Зеленский тщательно скрывает данные о военных потерях?
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ложь на весь свет

Напомню, на пресс-конференции глава Незалежной сказал, что всего в военных действиях Вооруженные силы Украины потеряли 31 000 человек.

И даже уже совсем либеральное и поддерживающее украинскую власть СМИ — The Тew York Times написала, что, мол непонятно, зачем Владимир Зеленский приводит такие цифры. Газета напомнила, что ещё летом 2023 года, до ещё так называемого контрнаступления Соединенные Штаты располагали цифрой вдвое большей, чем озвучил лидер Украины.
А между тем издание The Washington Post отмечает, что Киев тщательно скрывает военные потери, чтобы не подорвать моральный дух населения накануне рассмотрения законопроекта о тотальной мобилизации на Украине.

Словом даже на Западе в недоумении, зачем Зеленский так открыто всем лгал о человеческих потерях.

Причины вранья

Но не секрет, что Киеву не хватает людей на фронте. И чтобы снизить уровень страха населения руководству страны и приходится врать. Врать безбожно.

А с другой страны, хорошо, что президент так топорно врёт своему народу. Ведь для каждого украинца, даже для самого махрового националиста очевидно, что это враньё. Причём вранье это для всех: для своих, для европейцев, для американцев. Ведь не только американские СМИ озвучивали цифры в 100 тысяч погибших в прошлом году. Например, примерно такие же цифры в 2023 году озвучивались в немецком парламенте.

Но да нас даже н плохо, что Зеленский так откровенно лжёт. Все понимают, что положение на фронте, по всей вероятности, у него настолько плохое, что приходится опускаться до такого позорного вранья.

Кстати, это сигнал и западным партнёрам Киева. Теперь даже те, у кого оставались ещё какие-то иллюзии по поводу киевского режима, должны понять, с кем они имеют дело и можно ли Зеленскому верить на слова, если он своей стране так беззастенчиво говорит такую откровенную неправду. Европа должна понимать, что носиться с заявлениями Зеленского, которые до безобразия искажает информацию, теперь уже глупо.

Куда заведёт ложь Зеленского

Также у простых украинцев не может не возникнуть вопросы: а для чего нужны эти постоянные облавы на улице страны, когда сотрудники территориальных центров комплектования ловят мужчин, пакуют и отправляют в армию? Куда делись те мобилизованные, которые ушли год, полтора, два года назад на фронт? Всё это хотят спросить простые украинцы у своего президента. Хотят, но не могут, поскольку за такие вопросы на Украине сегодня можно попасть в СБУ.

Ну и понятное дело, что вся эта ложь, как и недавние обещания начать контрнаступление в следующем году, делается для того, чтобы Украину просто-напросто не забыли. Чтобы Запад продолжал давать военную помощь и деньги. Невозможно представить, что было бы на том же Западе, если Зеленский озвучил бы настоящие потери в Вооруженных силах Украины.

А я уверен, что он их знает. По самым скромным подсчётам, которые включают в себя спутниковый мониторинг новых кладбищ Украины, некрологи по всей Незалежной, количество похороненных российскими бойцами украинских боевиков, это число приближается уже к полумиллиону. Полмиллиона загубленных украинской властью жизней…

Зеленский впервые озвучил потери Украины и России на войне
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир зеленский
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