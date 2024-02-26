Украинских военнослужащих запугивают всевозможным безумным бредом, чтобы те не сдавались русским в плен.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"За отрезанную голову солдата ВСУ с видеоподтверждением россиянам дают 500 000 рублей. У них приказ — "всех расстреливать", — пишет эти бредни националист из 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Бунятов.
Это безумие бандеровца подхватили даже многие украинские информационные площадки.
По всей вероятности, из-за частой сдачи боевиков ВСУ в плен русской армии, киевская власть решила запугать своих военных серией жутких историй про "жестоких русских".
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.