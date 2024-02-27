Российская армия продолжает выполнять боевые задачи спецоперации на Украине.
Представляем военную сводку на вторник, 27 февраля.
Армия России активна почти на всей линии боевого соприкосновения. Группировка РФ на северном фланге Марьинского участка продвинулась в сторону н. п. Красногоровка и вошла в город — сейчас на южных улицах идут бои. Также атакованы позиции ВСУ в Новомихайловке, в районе посёлков Невельский и Первомайское.
Беспилотники ВС РФ создают много неприятностей логистике врага у Часов Яра. В течении суток активная работа российских артиллеристов и боевой авиации привели к полной ликвидации огневых точек ВСУ на этих высотах, а также подавлению флангов неприятеля в Клещеевке. Данные действия армии России сегодня, 27 февраля, поспособствуют масштабным штурмовым действиям в Красном и Клещеевке, с выходом на восточную окраину Часов Яра. Что касается села Красное (Ивановское), то командование РФ определилось с направлением штурма. Блокируя всушников с востока и выдавливая их фланг с севера, ВС РФ приступили к полной ликвидации логистики врага.
Наступление российской армии западнее Авдеевки привело к прорыву в населённый пункт Тоненькое. Севернее посёлка армия РФ установила контроль над н. п. Ласточкино и зашла в н. п. Орловку. Оба посёлка для украинцев были необходимы с точки зрения логистики. Орловка хоть и находится в низине, основной штурм отложен до усиления северного и южного флангов армии России, чтобы обезопасить штурмовиков от разрезающих украинских ударов со стороны посёлка Семёновка и от западных окраин Тоненького.
ВС РФ заняли посёлок Степовое, за который шли многомесячные бои, и село Северное.
Под Авдеевкой российская армия уничтожила первый американский "чудо-танк" Abrams. За "американцем" охотились несколько расчётов операторов БПЛА-камикадзе. Они и стали наносить удары по натовской технике. Добили танк бойцы 15-й омбр ВС РФ из противотанкового оружия.
На Запорожском фронте российская армия при поддержке артиллеристов продолжила наступление с запада и юга в посёлке Работино. Армия Украина пытается удерживать позиции. На Времевском выступе российская группировка пыталась продвинуться к н. п. Золотая Нива.
Армия Украины наносит миномётные удары в окрестностях посёлка Крынки, где всё ещё сохраняется присутствие врага. Кроме того, под огнём ВСУ находятся ещё ряд российских сёл и позиций на левобережье Днепра.
В свою очередь, ВС РФ наносят удары по скоплению бандеровцев и военным складам на правом берегу. В частности, планирующие фугасные бомбы нанесли удары к северу от аэропорта Херсона. Также российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации врага в посёлке Шляховом, где раньше находились подразделения 121-й бригады теробороны. Силы этого подразделения и попали под удар.
Армия России южнее Николаева уничтожила радиолокационную станцию П-18. Удаление от ближайшей позиции ВС РФ составляет тут около 40 километров, что в демонстрирует возросшие боевые возможности русских.
На этом направлении армия РФ, поддерживаемая средствами дальнего поражения атаковала позиции ВСУ у н. п. Терны. Также ВС РФ попытались продвинуться в населённых пунктах Табаевка и Синьковка.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.