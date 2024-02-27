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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: под Авдеевкой уничтожен первый Abrams, ВС РФ выходят на фланг Часов Яра

Под Авдеевкой освобождено Степовое, уничтожен первый американский "Абрамс"

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять боевые задачи спецоперации на Украине.

Под Авдеевкой освобождено Степовое, уничтожен первый американский "Абрамс"
Фото: yakutsk.ru

Представляем военную сводку на вторник, 27 февраля.

Донецкое направление

Армия России активна почти на всей линии боевого соприкосновения. Группировка РФ на северном фланге Марьинского участка продвинулась в сторону н. п. Красногоровка и вошла в город — сейчас на южных улицах идут бои. Также атакованы позиции ВСУ в Новомихайловке, в районе посёлков Невельский и Первомайское.

Беспилотники ВС РФ создают много неприятностей логистике врага у Часов Яра. В течении суток активная работа российских артиллеристов и боевой авиации привели к полной ликвидации огневых точек ВСУ на этих высотах, а также подавлению флангов неприятеля в Клещеевке. Данные действия армии России сегодня, 27 февраля, поспособствуют масштабным штурмовым действиям в Красном и Клещеевке, с выходом на восточную окраину Часов Яра. Что касается села Красное (Ивановское), то командование РФ определилось с направлением штурма. Блокируя всушников с востока и выдавливая их фланг с севера, ВС РФ приступили к полной ликвидации логистики врага.

Фланги Авдеевки

Наступление российской армии западнее Авдеевки привело к прорыву в населённый пункт Тоненькое. Севернее посёлка армия РФ установила контроль над н. п. Ласточкино и зашла в н. п. Орловку. Оба посёлка для украинцев были необходимы с точки зрения логистики. Орловка хоть и находится в низине, основной штурм отложен до усиления северного и южного флангов армии России, чтобы обезопасить штурмовиков от разрезающих украинских ударов со стороны посёлка Семёновка и от западных окраин Тоненького.

ВС РФ заняли посёлок Степовое, за который шли многомесячные бои, и село Северное.

Под Авдеевкой российская армия уничтожила первый американский "чудо-танк" Abrams. За "американцем" охотились несколько расчётов операторов БПЛА-камикадзе. Они и стали наносить удары по натовской технике. Добили танк бойцы 15-й омбр ВС РФ из противотанкового оружия.

Запорожское направление

На Запорожском фронте российская армия при поддержке артиллеристов продолжила наступление с запада и юга в посёлке Работино. Армия Украина пытается удерживать позиции. На Времевском выступе российская группировка пыталась продвинуться к н. п. Золотая Нива.

Херсонское направление

Армия Украины наносит миномётные удары в окрестностях посёлка Крынки, где всё ещё сохраняется присутствие врага. Кроме того, под огнём ВСУ находятся ещё ряд российских сёл и позиций на левобережье Днепра.

В свою очередь, ВС РФ наносят удары по скоплению бандеровцев и военным складам на правом берегу. В частности, планирующие фугасные бомбы нанесли удары к северу от аэропорта Херсона. Также российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации врага в посёлке Шляховом, где раньше находились подразделения 121-й бригады теробороны. Силы этого подразделения и попали под удар.

Армия России южнее Николаева уничтожила радиолокационную станцию П-18. Удаление от ближайшей позиции ВС РФ составляет тут около 40 километров, что в демонстрирует возросшие боевые возможности русских.

Купянское направление

На этом направлении армия РФ, поддерживаемая средствами дальнего поражения атаковала позиции ВСУ у н. п. Терны. Также ВС РФ попытались продвинуться в населённых пунктах Табаевка и Синьковка.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр авдеевка
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