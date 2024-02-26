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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр

Под Авдеевкой замечены танки Abrams, продолжается зачистка посёлка Крынки

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Под Авдеевкой замечены танки Abrams, продолжается зачистка посёлка Крынки
Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на понедельник, 26 февраля.

Запорожское направление

Российские войска взяли под контроль южную часть посёлка Работино, идут тяжёлые бои, инициатива за российской армией. Это подтверждает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ожесточенное сопротивление украинской армии объясняется важностью населённого пункта для потенциального контрнаступления в сторону посёлка Токмак.

Сообщается о прибытии спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины. ВСУ скапливают силы в населённом пункте Орехово, куда российские войска бьют управляемыми "фугасами". На Времевском выступе без изменений.

Авдеевское направление

Восточная часть посёлка Тоненькое под контролем армии России. Постепенно продавливаются позиции ВСУ на западной части села. Украинская группировка рассредоточилась около прудов и внутри садоводческого товарищества "Советская Донетчина". Из-за Авдеевки по националистам активно работают российские артиллеристы, также работают реактивные системы залпового огня "Ураган" ВС РФ. По предварительной информации, у украинцев тактический резерв здесь есть лишь под Орловкой, но выводить подкрепление оттуда — огромный риск.

Российские бойцы потихоньку вытесняют неприятеля в Первомайском и Новомихайловке. Занято село Ласточкино, там продолжается зачистка.

Украинцы признают, что после отступления из Авдеевки никаких оборонительных позиций создать им не удалось. Положение отступающих бандеровцев в Тоненьком оценивается как критическое. Наверное, именно поэтому украинское командование бросило американские танки Abrams к освобожденной Россией Авдеевке.

Херсонское направление

На этом фронте продолжаются стрелковые бои в окрестностях Крынок. Армия Украины под давлением постепенно выводит своих боевиков с плацдарма. По некоторой информации, ВСУ начали вывод сил 36-й отдельной бригады морпехов из-за плотного огня российских артиллеристов.

Армия России нанесла удары по украинским объектам в Михайловке, Ивановке и Качкаровске. В районе Тягинки беспилотник потопил катер националистов.

ВСУ продолжают обстреливать гражданские дома и наносить удары БПЛА российским позициям в 15-километровой зоне на левом берегу Херсонщины: под огонь артиллеристов украинской армии попали Днепряны, Новая Каховка и Песчановка.

В населённом пункте Крынки продолжаются разборы развалин.

Сватово-Кременное направление

Армия России атаковала Синьковку и активизировалась в посёлке Терны. Стороны обмениваются ударами, проводя разведку в районах посёлков Петропавловка, Ивановка и Табаевка. Несмотря на заявления Киева о том, что русская армия готовит массированное наступление на Купянск, откуда "будет открыт путь на Харьков", новых попыток наступления ВС РФ пока не отмечалось. Севернее, на рубеже Розовка — Стельмаховка нет серьёзных изменений линии фронта.

Фланги Артёмовска

Тут продолжается наступление ВС РФ — уничтожены опорники врага на востоке Часов Яра. Идут бои на линии Вальяновка — Богдановка, часть позиций ВСУ зачищена. Армия РФ продвинулась вдоль ж/д ветки Артёмовск — Часов Яр и заняла несколько позиций южнее трассы О0506. По предварительной информации, вечером штурмовики под прикрытием ВКС РФ и артиллеристов продвинулись в центр села Красное. ВСУ предпринимают попытки ввести резервы и контратаковать.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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