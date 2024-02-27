Макрон своим заявлением помог России донести то, что не "доходило" до Европы

Макрон своим заявлением донёс до европейцев, что большая война у порога

В Париже на конференции созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном сам хозяин мероприятия сделал довольно одиозное заявление.

Фото: Daily Mail

Кто укусил Макрона?

Приехавшим гостям из Соединенных Штатов, Канады и Европы он сказал, что не исключает отправку военных на Украину от каких-то стран ЕС на двусторонней основе. А сегодня, 27 февраля, это заявление подтвердил и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сказав, что он не исключает, что ну Украину поедут натовские солдаты, и добавил, что "Париж не сможет смириться с победой России".

Разумеется, сегодня уже есть реакция на всё это. Например, в той же Франции заявление Макрона назвали "безумием". Премьер-министр Словакии Фицо констатировал, что самое печальное, что было на конференции, это то, что не прозвучало ни слово о мире.

Итак, Макрон проговорился. Вполне вероятно, что силы НАТО будут вдавливаться в конфликт постепенно, потихоньку. Поскольку сразу и всё у них это сделать не хватает решимости. Но этот вариант обсуждался в России неоднократно. Говорилось и о американских войсках, и о польских войсках, однако за два года этого не случилось.

Чисто теоретически, это, конечно, возможно. Но что касается войны с Россией, западным странам будет на это пойти крайне сложно. Взять ту же Францию. Они ничего не могут сделать с нашими войсками в Африке, где терпят довольно катастрофические поражения. И это при всём при том, что Франция технологически намного сильнее любой африканской страны. И как они могут воевать на Украине, я что-то не могу себе представить.

Второе, премьер-министр Франции сказал, что "Париж не сможет мириться с победой России". Возникает вопрос, "какой Париж?". Париж Макрона может быть и не сможет согласиться, а Париж того, кто скоро придёт вместо него, сможет запросто.

В-третьих, президент Франции убьет напрочь и свою репутуацию, и свою партию, если примет решение отправить своих солдат на Украину. Да и в целом, Европа к крупной войне, с многочисленными погибшими, просто-напросто не готова. Тем более, сами европейцы не поймут за что идти воевать.

Ответ на безумие

Кстати заявление Макрона насторожили и западную прессу. Например, газета Guardian пишет, что впервые обсуждение введения войск на Украину прозвучало так открыто. The New York Times написал, что заявления Макрона "отклонились от обычной осторожности".

Позже пошла реакция и от официальных лиц Европы. В Польше заявили, что "не собираются отправлять своих военных на Украину". Премьер Швеции также отметил, что для них "неактуальна отправка своих военнослужащих на Украину". И, наконец, в Германии министр обороны Борис Писториус сказал, что "Берлин не является союзником Украины".

"Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса", — сказал он.

Даже в Нидерландах заявили, что "они не с Макроном по этому вопросу".

Получается, что своим необдуманным заявлением президент Франции больше напугал европейцев, а также граждан своей страны. Если уж даже в русофобской Польше сразу стали открещиваться от помощи солдатами Украине, то что говорить уже о других европейских странах, более лояльных к нам.

А самое главное, это то, что своими словами Макрон помог России. Именно после этих слов, наверное, в Европе начали понимать, что большая война вот уже стоит у порога. До этого момента до европейского обывателя это как-то туго доходило.