Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Макрон своим заявлением помог России донести то, что не "доходило" до Европы

Макрон своим заявлением донёс до европейцев, что большая война у порога

Силовые структуры » Военные новости

В Париже на конференции созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном сам хозяин мероприятия сделал довольно одиозное заявление.

Макрон своим заявлением донёс до европейцев, что большая война у порога
Фото: Daily Mail

Кто укусил Макрона?

Приехавшим гостям из Соединенных Штатов, Канады и Европы он сказал, что не исключает отправку военных на Украину от каких-то стран ЕС на двусторонней основе. А сегодня, 27 февраля, это заявление подтвердил и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сказав, что он не исключает, что ну Украину поедут натовские солдаты, и добавил, что "Париж не сможет смириться с победой России".

Разумеется, сегодня уже есть реакция на всё это. Например, в той же Франции заявление Макрона назвали "безумием". Премьер-министр Словакии Фицо констатировал, что самое печальное, что было на конференции, это то, что не прозвучало ни слово о мире.

Итак, Макрон проговорился. Вполне вероятно, что силы НАТО будут вдавливаться в конфликт постепенно, потихоньку. Поскольку сразу и всё у них это сделать не хватает решимости. Но этот вариант обсуждался в России неоднократно. Говорилось и о американских войсках, и о польских войсках, однако за два года этого не случилось.

Чисто теоретически, это, конечно, возможно. Но что касается войны с Россией, западным странам будет на это пойти крайне сложно. Взять ту же Францию. Они ничего не могут сделать с нашими войсками в Африке, где терпят довольно катастрофические поражения. И это при всём при том, что Франция технологически намного сильнее любой африканской страны. И как они могут воевать на Украине, я что-то не могу себе представить.

Второе, премьер-министр Франции сказал, что "Париж не сможет мириться с победой России". Возникает вопрос, "какой Париж?". Париж Макрона может быть и не сможет согласиться, а Париж того, кто скоро придёт вместо него, сможет запросто.

В-третьих, президент Франции убьет напрочь и свою репутуацию, и свою партию, если примет решение отправить своих солдат на Украину. Да и в целом, Европа к крупной войне, с многочисленными погибшими, просто-напросто не готова. Тем более, сами европейцы не поймут за что идти воевать.

Ответ на безумие

Кстати заявление Макрона насторожили и западную прессу. Например, газета Guardian пишет, что впервые обсуждение введения войск на Украину прозвучало так открыто. The New York Times написал, что заявления Макрона "отклонились от обычной осторожности".

Позже пошла реакция и от официальных лиц Европы. В Польше заявили, что "не собираются отправлять своих военных на Украину". Премьер Швеции также отметил, что для них "неактуальна отправка своих военнослужащих на Украину". И, наконец, в Германии министр обороны Борис Писториус сказал, что "Берлин не является союзником Украины".

"Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса", — сказал он.

Даже в Нидерландах заявили, что "они не с Макроном по этому вопросу".

Получается, что своим необдуманным заявлением президент Франции больше напугал европейцев, а также граждан своей страны. Если уж даже в русофобской Польше сразу стали открещиваться от помощи солдатами Украине, то что говорить уже о других европейских странах, более лояльных к нам.

А самое главное, это то, что своими словами Макрон помог России. Именно после этих слов, наверное, в Европе начали понимать, что большая война вот уже стоит у порога. До этого момента до европейского обывателя это как-то туго доходило.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы польша франция эммануэль макрон
Новости Все >
Байден рассказал о своих планах на 2020 год
В Сергиевом Посаде в строительном вагончике нашли обглоданные кошками тела
Нижний Новгород занял место в списке десяти востребованных мест для весеннего отдыха
Леонид Слуцкий планирует лично встретиться с участниками СВО, ликвидировавшими "Абрамс"
Зеленский обратится в суд по поводу своей легитимности после 20 мая
Вратарь ЦСКА Федотов похвалил атмосферу в команде
Live Science: водные насекомые поденки живут 24 часа во взрослом состоянии
В Госдуме нашли оригинальный способ повысить зарплаты врачам и педагогам
Актер Павел Деревянко дал совет молодым артистам, как избавиться от "звездной" болезни
Рецепт бананового хлеба
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города
Китай, Иран и КНДР формируют вместе с РФ новый геополитический полюс Любовь Степушова Секретные базы ЦРУ на границе Украины и России. Зачем это слили в СМИ? Дмитрий Плотников Bloomberg: русские не сдаются и помнят зло Олег Володин
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Последние материалы
Центр "Фобос": на Солнце произошли три сильнейшие вспышки
Китай, Иран и КНДР формируют вместе с РФ новый геополитический полюс
Pronews.gr: названа еда, которая выводит из строя поджелудочную, вызывая рак
Лучшие уходовые средства по мнению визажистов
Именинник извинился за выкрик лозунга "Ахмат-сила" в Киевской области
Топ 5 доступных полноприводных кроссоверов с мощными двигателями: рейтинг экспертов
Депутат Госдумы Говырин: кадровый голод в РФ возник из-за импортозамещения и демографической ямы
В Совете Федерации отреагировали на угрозу Литвы "нейтрализовать" Калининград
"Фобос": На Земле началась неожиданная магнитная буря — первая в году
Иван Охлобыстин выразил своё мнение насчёт ремейка "Интернов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников