Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на среду, 28 февраля.
На этом фронте были нанесены удары по украинским подразделениям пяти бригад. ВСУ потеряли до 40 боевиков. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", два автомобиля и две боевые машины. Армия Украины, получив урок в посёлке Крынки, тем не менее не оставляет попыток по форсированию Днепра. Российская армия при поддержке воздушной разведки уничтожила тут украинскую бронетехнику, наблюдательные пункты и позиции на правобережье, которое пока контролируется киевской властью.
"Российские военнослужащие не дают противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег Днепра в районе Крынок", — сообщает Министерство обороны РФ.
Ситуация осложняется беспилотниками ВСУ. По пунктам базирования украинских операторов дронов наносятся удары многоцелевыми управляемыми ракетами ("Изделие 305" и ЛМУР).
ВС РФ штурмуют несколько посёлков за Авдеевкой — Тоненькое, Орловку и Бердычи. В частности, российские бойцы продвигаются в направлении Бердычей, а на окраинах Тоненького пока идут бои. Сегодня заняты первые дома в Орловке, а неприятель отошёл на ул. Братьев Пауковых. Есть успехи у Новомихайловки и в Первомайском.
В ходе наступления в районе Новомихайловки российской армии сдалось очередное элитное подразделение Вооружённых сил Украины, на этот раз из 79-й аэромобильной бригады. Это подразделение известно тем, что его громили в Донбассе с 2014 года.
Под Марьинкой российская группировка штурмует Георгиевку и Красногоровку, к окраинам которой ей удалось прорваться. Ближе к Угледару она добивает неприятеля вблизи населённого пункта Победа.
"Русские имели успехи до 200 метров в районе Новомихайловки. Закрепились в большей части Победы", — подтверждают военные обозреватели Незалежной.
На этом фронте активно работают артиллеристы ВС РФ. Продвижение русских бойцов у Тернов. Также тут российская группировка выявила ранее неизвестные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые активно использует армия Украины наряду с западными радиолокационными системами. Об этом РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
У Кременной ВСУ активно применяют средства РЭБ для подавления связи, а также американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Продолжаются бои за населённый пункт Работино, на улицах посёлка работает российская тяжёлая артиллерия, линия боевого соприкосновения на этом участке нестабильна. К югу от Гуляйполя армия России успешно атакует Марфополя. На Времевском выступе бойцы РФ продвинулись в направлении н. п. Золотая Нива.
Российская армия продвинулась в восточной части населённого пункта Красное (Ивановское). Продолжается штурм украинских позиций к западу от Клещеевки.
Десант Вооружённых сил России продвигается к городу Часов Яр, штурмуя опорные пункты украинских националистов в полях. 200-я бригада ВС РФ и Добровольческий корпус продвигаются в н. п. Богдановка и в посадках рядом с ним.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.