Сводка с фронта: заняты первые дома в Орловке, от Авдеевки идёт наступление ВС РФ

Десант ВС РФ продвигается к Часов Яру, боевики ВСУ опять активизировались у Крынок

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: redstar.ru

Представляем военную сводку на среду, 28 февраля.

Херсонское направление

На этом фронте были нанесены удары по украинским подразделениям пяти бригад. ВСУ потеряли до 40 боевиков. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", два автомобиля и две боевые машины. Армия Украины, получив урок в посёлке Крынки, тем не менее не оставляет попыток по форсированию Днепра. Российская армия при поддержке воздушной разведки уничтожила тут украинскую бронетехнику, наблюдательные пункты и позиции на правобережье, которое пока контролируется киевской властью.

"Российские военнослужащие не дают противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег Днепра в районе Крынок", — сообщает Министерство обороны РФ.

Ситуация осложняется беспилотниками ВСУ. По пунктам базирования украинских операторов дронов наносятся удары многоцелевыми управляемыми ракетами ("Изделие 305" и ЛМУР).

Фланги Авдеевки

ВС РФ штурмуют несколько посёлков за Авдеевкой — Тоненькое, Орловку и Бердычи. В частности, российские бойцы продвигаются в направлении Бердычей, а на окраинах Тоненького пока идут бои. Сегодня заняты первые дома в Орловке, а неприятель отошёл на ул. Братьев Пауковых. Есть успехи у Новомихайловки и в Первомайском.

В ходе наступления в районе Новомихайловки российской армии сдалось очередное элитное подразделение Вооружённых сил Украины, на этот раз из 79-й аэромобильной бригады. Это подразделение известно тем, что его громили в Донбассе с 2014 года.

Под Марьинкой российская группировка штурмует Георгиевку и Красногоровку, к окраинам которой ей удалось прорваться. Ближе к Угледару она добивает неприятеля вблизи населённого пункта Победа.

"Русские имели успехи до 200 метров в районе Новомихайловки. Закрепились в большей части Победы", — подтверждают военные обозреватели Незалежной.

Сватово-Кременное направление

На этом фронте активно работают артиллеристы ВС РФ. Продвижение русских бойцов у Тернов. Также тут российская группировка выявила ранее неизвестные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые активно использует армия Украины наряду с западными радиолокационными системами. Об этом РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

У Кременной ВСУ активно применяют средства РЭБ для подавления связи, а также американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Запорожское направление

Продолжаются бои за населённый пункт Работино, на улицах посёлка работает российская тяжёлая артиллерия, линия боевого соприкосновения на этом участке нестабильна. К югу от Гуляйполя армия России успешно атакует Марфополя. На Времевском выступе бойцы РФ продвинулись в направлении н. п. Золотая Нива.

Артемовское направление

Российская армия продвинулась в восточной части населённого пункта Красное (Ивановское). Продолжается штурм украинских позиций к западу от Клещеевки.

Десант Вооружённых сил России продвигается к городу Часов Яр, штурмуя опорные пункты украинских националистов в полях. 200-я бригада ВС РФ и Добровольческий корпус продвигаются в н. п. Богдановка и в посадках рядом с ним.