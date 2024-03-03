Сводка с фронта: тяжёлые бои в Работино, наступление армии России на Часов Яр

ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на воскресенье, 3 марта.

Херсонское направление

На Херсонском фронте украинская армия сохраняет активность на островах напротив рубежа Крынки — Казачьи Лагеря. Российские артиллеристы продолжают мощными ударами "выкуривать" остатки националистов из Крынок. Помимо этого, бандеровцы мелкими группами находятся на дачном посёлке у Антоновского моста.

Запорожское направление

На Запорожском участке тяжёлые бои в населённом пункте Работино. Посёлок, находящийся в низине, изрыт ходами сообщения и окопами, что даёт возможность неприятелю перемещаться. С флангов российская армия серьёзно готовится к удару, а пока проводит атаки с востока и юго-запада. Разбиты позиции армии Украины в лесопосадках. К северо-западу от посёлка Вербовое украинская группировка периодически отправляет мелкие разведгруппы, чтобы вернуть утраченные позиции.

Фланги Авдеевки

Российская армия сейчас развивает успех западнее Авдеевки: бои идут за Бердычи. Группировка ВС РФ взяла под контроль две трети населённого пункта, за армией Украины сейчас осталась только территория западнее пруда. Взять оставшуюся часть села российской армии весьма непросто — националисты стягивают сюда свежие резервы и военную технику, по всей вероятности, готовят контратаку. Также возможности наступления ВС РФ ограничены близостью посёлка Очерётино, откуда с высот достаточно активно работают украинские артиллеристы.

По сообщениям с мест, село Тоненькое контролируется российскими войсками примерно на 75 процентов. Сюда тоже (и к н. п. Орловка) украинская армия стягивает резервы. Киевская власть предпринимает усилия, чтобы хоть как-то замедлить продвижение русских бойцов и успеть укрепиться в обороне.

На Часов Яр российские войска продолжают наступать через село Красное (Ивановское). Идут тяжёлые бои, но боевиков ВСУ удаётся оттеснять к окраинам. ВС РФ сумели отбросить контратакующего врага вдоль ул. Шоссейной, она же автотрасса Т0504. От Марьинки армия РФ ведёт наступление на запад — через Георгиевку в сторону Курахово, на юг — для выхода на Угледар через сёла Победа и Новомихайловку, на север — в сторону Красногоровки.

Донецкое направление

Продолжаются серьёзные бои на юге города Красногоровка, за который несколько дней назад русским бойцам удалось зацепиться в районе ул. Шевченко. Украина стянула сюда резервы, включая части 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Вооружённые силы Украины стараются удержать город. Столкновения продолжаются в частном секторе — поддержку штурмовикам армии России оказывают артиллеристы, которые работают и по пехотинцам и технике ВСУ. Также ведётся контрбатарейная борьба.

Российские войска продвигаются с востока и юга в Новомихайловке. Армия России выявляет и поражает пункты управления беспилотниками ВСУ в посёлке.

Краснолиманское направление

На этом участке Вооружённые силы Украины заявляют, что теснят подразделения российской армии в окрестностях посёлка Табаевка. По существу речь идёт о серой зоне, где периодически и так фиксировалось присутствие украинских националистов. По итогу — там на данный момент без изменений.