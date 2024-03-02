Сводка с фронта: ВС РФ продвинулись к западу от Авдеевки, в Новомихайловке российский флаг

Поднят флаг РФ в Новомихайловке, выживший боевик ССО рассказал о провале

Российские бойцы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: redstar.ru

Представляем военную сводку на субботу, 2 марта.

Фланги Авдеевки

На Авдеевском направлении не утихают ожесточённые бои. Артиллеристы российской армии продолжают поражать живую силу Вооружённых сил Украины. Накануне русские бойцы подняли флаг в населённом пункте Новомихайловка. Данный посёлок важен для наступления в тыл неприятеля к Угледарскому укрепрайону который подготовили националисты.

Западнее Авдеевки российские бойцы наступают в нескольких местах. Продолжаются бои у посёлков Семёновка, Орловка, Бердычи и Тоненькое. Севернее н. п. Марьинка в городе Красногоровка российская группировка атакует населённик с южного направления танковыми подразделениями, разбирая позиции врага.

Запорожское направление

Здесь накануне отмечали некоторое снижение использования украинцами артиллерии, связано это, скорее всего, с нехваткой боеприпасов, которую всушники компенсируют большим количеством беспилотников-камикадзе. Посёлок Работино представляет собой сплошные развалины и является сейчас "серой зоной", где действуют боевые подразделения обеих сторон. Ночью на Ореховском направлении работает российская боевая авиация, выполняя несколько рейсов за ночь.

На Каменском участке продолжаются позиционные бои, работают ствольная и реактивная артиллерия армии России, а также операторы беспилотных аппаратов. В районе Вербового российская группировка расширяет зону контроля. ВКС России нанесли удары планируемыми бомбами ФАБ-500 по скоплениям личного состава и бронетехнике 117-й и 118-й мехбригад украинской армии в районе Орехова и Малой Токмачки.

Херсонское направление

На этом фронте спецоперации идёт охота за украинскими операторами дронов, главную ценность представляет добыча из состава военных формирований боевика "Мадяр" — куратора проекта по применению украинской армией БПЛА на фронте. Российские операторы дронов и артиллерия наносят удары по позициям ВСУ и их складам на правобережье Днепра. Продолжается выкуривание остатков боевиков врага в посёлке Крынки.

Министерство обороны России опубликовало видеоролик с диверсантом украинского элитного спецназа, который был взят в плен на Тендеровской косе. Во время диверсионной вылазки большинство десантников 73-го морского центра ССО ВМС Украины были уничтожены, а он выжил и сдался в плен. Боевик сил специальных операций утверждает, что командование их бросило на героическую смерть "ради медийки".

Артёмовское направление

На флангах Артёмовска продолжаются бои за населённый пункт Богдановка. В направлении на город Часов Яр в посёлке Красное (Ивановское) тоже тяжёлые бои, бандеровцы вытеснены в западную часть населённика. Севернее села Клещеевка войска Российской Федерации стоят на прежних рубежах.

На Северском направлении армия России расширила зону контроля севернее промышленной зоны водоканала и приблизилась с запада к Белогоровке.

Сватово-Кременное направление

На Купянском фронте российские войска уничтожили понтонный мост через реку Оскол, усложнив снабжение националистов. В районе посёлков Синьковка и Терны продолжаются бои.