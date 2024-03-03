Гиперзвуковой "Циркон". Российский кошмар западных вооружённых сил

Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет

Недавние слова президента Владимира Путина обращённые к Федеральному собранию о том, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" уже применялись в боевых действиях, имеют несколько векторов.

Фото: Минобороны РФ

Применялись они и в специальной военной операции, и вне её.

От чертежей до испытаний

Первая информация о разработке крылатой ракеты "Циркон", способной развивать гиперзвуковую скорость, появилась ещё в 2011 году. И только в 2020 году Вооружённые силы Российской Федерации провели первый успешный пуск данного комплекса, а годом позже состоялись первые подводные испытания данной ракеты. Таким образом, переход российского оборонного комплекса в новый технологический цикл современного оружия составил менее десяти лет. По меркам выпуска перспективного вооружения, это очень короткий срок.

Поверхностный анализ размеров пусковой установки комплекса "Циркон" даёт возможность предположить, что ракету могут внести не только в списки бортового вооружения военных кораблей, но она и вполне может уместиться в 40-футовый морской контейнер. Такие габариты в теории дают возможность применять данное гиперзвуковое оружие по всему миру с замаскированной пусковой установкой.

"Циркон" в СВО

По мнению некоторых экспертов, типовых целей для этого комплекса на Украине не так уж и много, и если речь вести о его применении, то, по всей вероятности, применялся "Циркон" по целям типа американских противовоздушных/противоракетных систем Patriot в Киеве.

В феврале обломки, по предположительным данным, гиперзвуковой ракеты такого типа были найдены в столице Украины, что хоть и косвенно, но подтверждает факт применения "Циркона" для подавления системы противовоздушной обороны ВСУ.

Учитывая факт, что предел дальности этого комплекса считается 1000 км, возникает вопрос о типе наземной пусковой установки, использованной для удара. По размерам эта ракета может быть унифицирована с 3М55 "Оникс", что говорит о возможности размещения "Циркона" на мобильных шасси.

Если такая версия подтвердится, то значит, что одно из самых совершенных средств уничтожения ПВО/ПРО российские войска могут применять скрытно с нескольких видов носителей, отследить которые сегодня почти невозможно.

Кошмар Запада

Если учесть то, что скорость ракетного комплекса (2800 метров в секунду) в два раза выше, чем предел перехвата целей у зенитно-ракетных комплексов Patriot (1600 метров в секунду), и ракет SM-6, имеющих максимальную скорость (1500 метров в секунду), русский "Циркон" в ближайшем цикле эволюции вооружений (5-10 лет) будет неуязвим для западных противоракет.

Комплекс противоракетной обороны THAAD (США) тоже не представляет угрозы для "русского гиперзвука", поскольку траектория боевого блока "Циркона" проходит на высотах до 50 километров - в пределах земной атмосферы. На такой высоте инфракрасная головка самонаведения перехватывающих ракет комплекса THAAD испытывает сложности функционирования из-за нагрева головного обтекателя. Ракеты THAAD эффективны на высотах более 100 километров (выше линии Кармана), отмечает "Военная хроника".

Перехват маневрирующих гиперзвуковых ракет натовскими зенитно-ракетными комплексами не выглядит фантастикой. Но для того, чтобы системы ПРО Североатлантического блока были на это способны, сперва нужно создать летающий гиперзвуковой "перехватчик", который можно будет использовать мишенью. И лишь только потом станет возможна доработка этой системы. Сколько Западу на это понадобится времени — ответить сегодня весьма сложно.

Досье

Ракета "Циркон“ — гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная для поражения надводных и наземных целей. Это самая быстрая ракета в мире, развивающая скорость до 9 Махов (примерно 2800 м/с). Она обладает высокой маневренностью, что затрудняет её перехват.

"Циркон" развёрнут на фрегате "Адмирал Горшков“ и атомной подводной лодке "Князь Владимир“.

Характеристики:

Дальность: 500–1000 км,

Скорость: до 9 Махов (2800 м/с),

Высота полёта: 30–40 км,

Вес боевой части: 300–400 кг,

Тип двигателя: прямоточный воздушно-реактивный.