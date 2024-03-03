Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Гиперзвуковой "Циркон". Российский кошмар западных вооружённых сил

Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет

Силовые структуры » Военные новости

Недавние слова президента Владимира Путина обращённые к Федеральному собранию о том, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" уже применялись в боевых действиях, имеют несколько векторов.

Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет
Фото: Минобороны РФ

Применялись они и в специальной военной операции, и вне её.

От чертежей до испытаний

Первая информация о разработке крылатой ракеты "Циркон", способной развивать гиперзвуковую скорость, появилась ещё в 2011 году. И только в 2020 году Вооружённые силы Российской Федерации провели первый успешный пуск данного комплекса, а годом позже состоялись первые подводные испытания данной ракеты. Таким образом, переход российского оборонного комплекса в новый технологический цикл современного оружия составил менее десяти лет. По меркам выпуска перспективного вооружения, это очень короткий срок.

Поверхностный анализ размеров пусковой установки комплекса "Циркон" даёт возможность предположить, что ракету могут внести не только в списки бортового вооружения военных кораблей, но она и вполне может уместиться в 40-футовый морской контейнер. Такие габариты в теории дают возможность применять данное гиперзвуковое оружие по всему миру с замаскированной пусковой установкой.

"Циркон" в СВО

По мнению некоторых экспертов, типовых целей для этого комплекса на Украине не так уж и много, и если речь вести о его применении, то, по всей вероятности, применялся "Циркон" по целям типа американских противовоздушных/противоракетных систем Patriot в Киеве.

В феврале обломки, по предположительным данным, гиперзвуковой ракеты такого типа были найдены в столице Украины, что хоть и косвенно, но подтверждает факт применения "Циркона" для подавления системы противовоздушной обороны ВСУ.

Учитывая факт, что предел дальности этого комплекса считается 1000 км, возникает вопрос о типе наземной пусковой установки, использованной для удара. По размерам эта ракета может быть унифицирована с 3М55 "Оникс", что говорит о возможности размещения "Циркона" на мобильных шасси.

Если такая версия подтвердится, то значит, что одно из самых совершенных средств уничтожения ПВО/ПРО российские войска могут применять скрытно с нескольких видов носителей, отследить которые сегодня почти невозможно.

Кошмар Запада

Если учесть то, что скорость ракетного комплекса (2800 метров в секунду) в два раза выше, чем предел перехвата целей у зенитно-ракетных комплексов Patriot (1600 метров в секунду), и ракет SM-6, имеющих максимальную скорость (1500 метров в секунду), русский "Циркон" в ближайшем цикле эволюции вооружений (5-10 лет) будет неуязвим для западных противоракет.

Комплекс противоракетной обороны THAAD (США) тоже не представляет угрозы для "русского гиперзвука", поскольку траектория боевого блока "Циркона" проходит на высотах до 50 километров - в пределах земной атмосферы. На такой высоте инфракрасная головка самонаведения перехватывающих ракет комплекса THAAD испытывает сложности функционирования из-за нагрева головного обтекателя. Ракеты THAAD эффективны на высотах более 100 километров (выше линии Кармана), отмечает "Военная хроника".

Перехват маневрирующих гиперзвуковых ракет натовскими зенитно-ракетными комплексами не выглядит фантастикой. Но для того, чтобы системы ПРО Североатлантического блока были на это способны, сперва нужно создать летающий гиперзвуковой "перехватчик", который можно будет использовать мишенью. И лишь только потом станет возможна доработка этой системы. Сколько Западу на это понадобится времени — ответить сегодня весьма сложно.

Досье

Ракета "Циркон“ — гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная для поражения надводных и наземных целей. Это самая быстрая ракета в мире, развивающая скорость до 9 Махов (примерно 2800 м/с). Она обладает высокой маневренностью, что затрудняет её перехват.

"Циркон" развёрнут на фрегате "Адмирал Горшков“ и атомной подводной лодке "Князь Владимир“.

Характеристики:

  • Дальность: 500–1000 км,
  • Скорость: до 9 Махов (2800 м/с),
  • Высота полёта: 30–40 км,
  • Вес боевой части: 300–400 кг,
  • Тип двигателя: прямоточный воздушно-реактивный.
Самая Крутая Ракета В Мире | ЦИРКОН 3М22 | Гиперзвуковое оружие России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша
Новости Все >
Мария Кожевникова призвала женщин принять свою внешность такой, как она есть
Сорт томатов "Амурский тигр"
Бьюти-мифы, в которые пора перестать уже верить
Фигурист Устенко считает, что Туктамышева — шикарный капитан и шикарная женщина
Салат из курицы и сладкого картофеля: идеальное решение, если внезапно приехали гости
Самый нужный прибор для шерсти
Перекупщик рассказал, с каким пробегом лучше покупать подержанный автомобиль
В Санкт-Петербурге силовики сорвали концерт Пророка Санбоя 
Тренер "Зенита" Семак выразил сожаление, что не удалось победить московский "Спартак"
Появились кадры добивания американского танка Abrams в Бердычах
Популярное
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.

Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Василий Небензя: у России есть время подготовиться к поставкам F-16 ВСУ
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Последние материалы
В Санкт-Петербурге силовики сорвали концерт Пророка Санбоя 
Самый нужный прибор для шерсти
Перекупщик рассказал, с каким пробегом лучше покупать подержанный автомобиль
Тренер "Зенита" Семак выразил сожаление, что не удалось победить московский "Спартак"
Появились кадры добивания американского танка Abrams в Бердычах
Мария Шукшина уверена, что в России нет цензуры
Правила выращивания цветущей айвы
Новая песня Аллы Пугачёвой взбудоражила российских звёзд
Нисуаз: популярный французский салат адаптировали для веганов
Бьюти-средства, которые понимаешь не с первого раз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников