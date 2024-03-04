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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: под Авдеевкой уничтожен ещё один Abrams, на пути к Часов Яру жёсткие бои

Под Авдеевку ВСУ бросают резервы, в Бердычах уничтожен очередной Abrams

3:42
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Под Авдеевку ВСУ бросают резервы, в Бердычах уничтожен очередной Abrams
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представляем военную сводку на понедельник, 4 марта.

Фланги Авдеевки

Российская армия под Авдеевкой в районе Бердычей подбила очередной американский танк Abrams. Сначала машину обездвижили ударом по гусенице из РПГ, а потом натовскую технику добил штурмовик из самарской 30-й мотострелковой бригады с позывным "Бык". Буквально там же российская группировка сожгла машину разминирования на шасси "Абрамса" — M1150 Assault Breacher Vehicle.

Там на данный момент проходят встречные бои. Украинская армия пытается вернуть позиции у посёлков Орловка и Тоненькое. Армия России штурмует позиции националистов в населённом пункте Первомайское. ВКС России продолжают наносить удары по позициям бандеровцев десятками КАБов, жалуются они.

"Продолжаются бои за Бердычи, Орловку и Тоненькое. В последнем русские имеют успех на участке шириной до 900 метров на глубину до 450 метров. Россияне стремятся закрепиться в южной части Орловки и прорваться из юго-восточной части Тоненького", — отмечают украинские эксперты.

Сегодня, 4 марта, украинская армия перебросила резервные формирования в район Бердычей, пытаясь удержать линию фронта. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Помимо этого, российские бойцы закрепляются в центре Новомихайловки, освобождены несколько улиц. По данным украинских источников ВСУ уже начали отвод войск в посёлок Константиновка. В случае падения Константиновки снабжение гарнизона армии Украины в Угледаре будет весьма затруднено.

Артёмовское направление

Российские бойцы штурмуют Красное (Ивановское) и Богдановку, здесь на пути к городу Часов Яр идут жёсткие бои. В Богдановку севернее Часов Яра перебрасываются десантники ВС РФ, мотострелковые подразделения и армейский резерв. В районе села Красное российские войска продвинулись вперёд, сам посёлок пока ещё в серой зоне, но расширена зона контроля до ул. Воронежской. Также бойцы армии РФ отразили атаки штурмовиков ВСУ к юго-западу от населённика. Идет штурм украинских позиций у Андреевки и Клещеевки.

Запорожское направление

Продолжаются бои за населённый пункте Работино на Ореховском участке, там украинская армия активно вводит резерв. На Времевском выступе российские войска атакуют в районах Золотой Нивы и Старомайорского.

Херсонское направление

Армия России продолжают зачищать от националистов киевского режима территорию у посёлка Крынки и на дачах у Антоновского моста.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечает, что атаки украинских военных подразделений носят чисто демонстративный характер.

На этом фронте украинская армия продолжает пытаться бить беспилотниками. Министерство обороны России накануне подтвердило, что три дрона националистов сбиты в районе трёх посёлков — Тягинка, Берислав и Скадовск. За вчерашний день бойцы группировки "Днепр" ВС РФ ударили по скоплениям личного состава и техники 35-й и 36-й бригад морпехов и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Произошло это в районах посёлка Нестерянка в Запорожской области, а также сёл Антоновка и Ивановка — в Херсонской.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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