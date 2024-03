В США назвали цель переброски F-35 в Азию

Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые в истории перебросили F-35 в Бруней — крошечное государство в Азии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они связывают это решение с расширением военных закупок соседствующего Сингапура. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain