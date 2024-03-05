В США назвали цель переброски F-35 в Азию

В США раскрыли причину переброски истребителя F-35 в Азию

Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые в истории перебросили F-35 в Бруней — крошечное государство в Азии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале для издания они связывают это решение с расширением военных закупок соседствующего Сингапура. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

Военные США 1 марта впервые в истории перебросили истребители пятого поколения F-35 в Бруней, причем два самолета из 356-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на военно-воздушной базе Эйелсон (Аляска), посетили авиабазу Римба, штаб-квартиру и главную оперативную базу Королевских военно-воздушных сил Брунея.

Это совпало с визитом в страну первого заместителя помощника министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джедидайи Ройала, а также помощника командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами Национальной гвардии США генерал-майора Марка Вебера. Изображения развертывания были впоследствии опубликованы 4 марта. Бруней на протяжении десятилетий принимал крупнейшее британское военное присутствие к востоку от Персидского залива, и после обретения независимости от британского правления в 1984 году оставался тесно связанным с западным блоком.

Вооруженные силы страны почти исключительно используют технику из западных стран, начиная от швейцарского Pilatus PC-7 Mk. II до финских снайперских винтовок M591, что делает его единственным региональным государством, за исключением Сингапура, в котором оружие западных противников, таких как Россия, Китай и Северная Корея, не проникло на рынок.

Развертывание F-35 в Брунее связано с расширением присутствия самолетов по всему миру, в частности в районах, имеющих стратегическое значение для геополитического конфликта с Москвой и Пекином, от Арктики и Восточной Европы до Восточно-Китайского моря. Это также произошло через два дня после объявления Министерства обороны Сингапура 28 февраля о том, что страна увеличит заказы на истребители F-35 на 66 процентов с приобретением своих первых истребителей F-35A.

Разработанный в рамках программы Joint Strike Fighter, F-35 обладает большей дальностью полета, чем другие американские истребители. Истребители ВВС, за исключением F-15, предназначались в первую очередь для полетов с воздуха на поверхность в хорошо защищенном воздушном пространстве. Это один из всего лишь двух истребителей пятого поколения, как находящихся в производстве, так и находящихся на вооружении на уровне эскадрильи, наряду с гораздо более крупным китайским J-20, при этом быстрое расширение и модернизация парка J-20 значительно повышают важность F-35 для позиций вооруженных сил США в регионе.

Поскольку Вашингтон уделяет приоритетное внимание расширению стратегических связей и связей в области безопасности со странами Юго-Восточной Азии с начала 2010-х годов, когда администрация Обамы запустила инициативу "Поворот к Азии", направленную на изоляцию Китая и наращивание сил США в регионе, Бруней и Сингапур считаются одними из его наиболее политически надежных партнеров.

Соединенные Штаты также значительно расширили сотрудничество в области безопасности с ближайшим соседом Брунея Малайзией с 2023 года при новой администрации премьер-министра Анвара Ибрагима, которая, в отличие от своих предшественников, балансировавших между Пекином и Вашингтоном в их продолжающемся конфликте, решительно поддерживала американские геополитические цели в регионе.