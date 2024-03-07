Сводка с фронта: в Одессе прилёт ракеты по складу БЭК, в Работино бои у школы

ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на четверг, 7 марта.

Херсонское направление

Тут усилия российской армии сосредоточены на ликвидации боевиков ВСУ в посёлке Крынки. Националисты сидят в подвалах разваленных домов, до них нельзя добраться артиллерией. Также бандеровцы пытаются рыть подземные сообщения между позициями.

Через реку Днепр армия Украины перебрасывает подкрепления малыми группами пехоты, но по катерам ВСУ русские бойцы сразу отрывают шквальный огонь, плюс успешно работают российские "дроноводы". Всушники также не снижают интенсивности применения БПЛА всех типов, бьёт кассетными боеприпасами по штурмовикам ВС РФ. Неприятель пока сохраняет присутствие на островах, на берегу у дачного посёлка у Антоновского моста, строит мощную оборонительную линию, чтобы предотвратить проведение десантной операции российскими бойцами.

Донецкое направление

Российские войска западнее Марьинки пробиваются через посёлок Георгиевка в направлении Курахово. При поддержке ВКС России, сбрасывающих на врага ОДАБ-1500, силы российской армии закрепляются в юго-восточной части города Красногоровка. Группировка РФ также продвинулась к железной дороге на южных окраинах населённика.

Западнее города Авдеевка фронт нестабилен, противник проводит контратаки. Продолжаются бои у посёлков Бердычи, Орловка и Тоненькое.

Запорожское направление

На этом фронте российская армия старается накрывать пехотинцев киевского режима на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Также сообщается об уничтожении из реактивной системы залпового огня живой силы ВСУ численностью до 20-ти человек. В посёлке Работино продолжаются бои около школы в центре села. Российская армия крайне бережно относится к каждому беспилотнику, но системы радиоэлектронной борьбы неприятеля создают серьёзные трудности в применении дронов. Возможна контратака неприятеля, ВСУ подтягивают сюда резервы, в том числе тяжёлую технику. На Времевском выступе без изменений.

Сватово-Кременное направление

На Купянском фронте российская армия продвинулась у населённого пункта Синьковка, продолжаются ожесточённые бои около села Табаевка. Русские войска постепенно продвигаются в направлении Ямполовки. Есть информация, что бойцы ВС РФ вошли в посёлок Терны.

Фланги Артёмовска

Российские войска продвинулись в районе населённого пункта Богдановка. Продолжаются штурмовые действия посёлка Красное (Ивановское). И если там есть заметные успехи, то у Клещеевки и Андреевки пока без изменений.

Тылы Украины

Накануне около полудня, российская армия в Одессе нанесла высокоточный удар ракетой "Искандер" по ангару в портовом районе. В этом промышленном районе ВСУ осуществляли подготовку к боевому применению безэкипажных катеров-камикадзе. В этот день там находился президент Владимир Зеленский, которые уехал из порта за полчаса до прилёта. Как и ожидалось, киевская пропаганда попыталась использовать ситуацию для героизации главы Незалежной.

Вдоль границ РФ российские бойцы наносят эффективные ракетные удары и удары БПЛА по неприятелю в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Русская армия применяет корректируемые "фугасы", ракеты, артиллерию и барражирующие "Ланцеты".