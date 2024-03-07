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Петр Ермилин
В США высказались о мощи танка ВС РФ Т-14 "Армата"

В США порассуждали о боевых способностях российского танка Т-14 "Армата"

4:22
Силовые структуры » Военные новости

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что российская армия теперь имеет на вооружении танки Т-14 "Армата", обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они анализируют боевой потенциал машины. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США порассуждали о боевых способностях российского танка Т-14 "Армата"
Фото: Википедия

Глава российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов подтвердил, что основной боевой танк страны следующего поколения Т-14 "Армата" не будет использоваться в операциях на украинском театре военных действий. В настоящее время Т-14 является одним из двух классов танков, производимых в России, наряду с Т-90М, поставки которого начались в 2019 году и который был принят на вооружение в феврале 2020 года.

Танк Т-90М является усовершенствованной версией танка Т-72, который впервые поступил на вооружение в 1973 году, хотя несколько поколений всесторонних усовершенствований означают, что машина по-прежнему считается одной из самых боеспособных в мире. Т-14, напротив, представляет собой совершенно новый дизайн, который поставил серьезные технологические задачи и привнес ряд революционно новых функций, включая беспилотную башню и сидение экипажа бок о бок в бронированной капсуле. По оценкам, производство этой машины почти в два раза дороже, чем у Т-90М, хотя остается неясным, выше ли ее эксплуатационные расходы и в какой степени.

Что касается решения не использовать Т-14, Чемезов заявил, что его более высокая стоимость означает, что более рентабельно продолжать использовать Т-90 на театре военных действий.

"По своей функциональности он, безусловно, превосходит существующие танки, но он слишком дорогой, поэтому армия вряд ли будет использовать его сейчас. Им проще купить те же Т-90", — заявил он.

Он добавил, что Т-14 остается частью арсенала российской армии — что ранее не подтверждалось, поскольку ход испытаний этого класса на заводе-изготовителе был неизвестен. Заявление Чемезова последовало за аналогичным комментарием заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева от 22 февраля, который рассказал о том, почему армия не приняла на вооружение танк следующего поколения на Украине:

"Армата — это новый танк, который еще не полностью прошел все испытания”, — заявлял он, подчеркнув, что кроме того, это был "не самый дешевый из танков".

Остается неясным, какой стадии боевой готовности, возможно, достиг Т-14 и в каких масштабах он все еще может находиться в производстве. В отличие от Украины, Россия не смогла полностью сосредоточить свое военное внимание на продолжающемся конфликте, поскольку напряженность в отношениях с членами НАТО и Японией на нескольких границах означает, что стране пришлось отвести значительные силы с театра военных действий на случай начала конфликта с другими государствами, поддерживающими Украину.

Высказывались предположения, что Т-14 может быть ресурсом, который, хотя потенциально и не оказывает большого влияния на Украину, приберегается для потенциального более широкого конфликта. Среди наиболее примечательных особенностей нового танка — его снаряды Vacuum-1 APFSDS и способность выдерживать попадания любых известных танковых снарядов, и то, и другое делает его высоко ценимым для потенциального боя с бронетехникой противника.

Лобовая броневая защита танка толщиной более 900 мм в сочетании с взрывоопасной реактивной броней Malachit и системой активной защиты AFGHANIT делают его самым защищенным классом танков в мире. Тем не менее, учитывая, что бронетехника, поставляемая Украиной с Запада, включая танки Leopard 2A6 и M1 Abrams, быстро понесла тяжелые потери при развертывании вблизи линии фронта, а украинская бронетехника в целом оказывала относительно небольшое давление на российскую оборону, особенно с конца 2023 года, когда закончились боеприпасы, российская армия, похоже, вполне может позволить себе сохранить танки T-14 для будущих конфликтов потенциально гораздо более высокой интенсивности.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сергей чемезов
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