Военный блогер Живов: успех армии зависит от личных качеств командира

Почему после Вооружённых Сил России именно украинскую армию можно считать самой сильной в мире, что затрудняет продвижение в районе Работина и Вербового, почему Запад хочет сравнять с землёй все города Восточной Украины, кто является главным ресурсом ВС РФ, Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтёр, автор Telegram-канала "ЖИВОВ Z" Алексей Живов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International