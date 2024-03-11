Военный блогер Живов: успех армии зависит от личных качеств командира

Военный блогер Живов назвал самый главный ресурс ВС РФ — командиры

Почему после Вооружённых Сил России именно украинскую армию можно считать самой сильной в мире, что затрудняет продвижение в районе Работина и Вербового, почему Запад хочет сравнять с землёй все города Восточной Украины, кто является главным ресурсом ВС РФ, Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтёр, автор Telegram-канала "ЖИВОВ Z" Алексей Живов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

— Насколько крепко держится фронт со стороны ВСУ?

— Они сохраняют организованность боевых порядков, хотя отошли на линию, слабо подготовленную, к Тоненькому. Ласточкино мы взяли, а дальше не смогли зацепиться. И они держатся там, несмотря на многочисленные удары ФАБами, работу штурмовых групп.

ВСУ сохраняют порядок и организацию, их бегство было коротким, боеспособность восстановлена. Мы по-прежнему имеем дело с очень сильным противником.

После российской армии самая сильная армия в Европе — это ВСУ. Если бы они воевали не с нами, а с немцами и французами, то разбили бы их наголову.

— Думаю, что ВСУ без помощи НАТО не представляли бы собой серьёзную силу.

— С одной стороны, да. С другой стороны, наша армия действительно воюет с очень сильным противником, возможно, самой сильной сухопутной армией после российской армии. Конечно, у них разведывательные возможности гораздо больше, чем у нас.

Однако российская армия, имея недостатки в плане разведки, целеуказаний и высокоточности, всё равно добивается поставленных результатов, сдержала контрнаступление в прошлом году, наступает успешно в этом году.

Наше наступление в Авдеевке уже вызвало панику в европейских странах. Они начали думать, не пора ли им заводить контингент НАТО. Значит, понимают, что потенциал нашей армии не просто не исчерпан, а он ещё не реализован в полном объёме, он растёт. Всё больше перспективного оружия, созданного ещё в советское время, наконец-то поступает на вооружение российской армии, и эффект от его применения — очень существенный.

Нам сейчас было бы здорово атаковать Украину на каком-то внезапном театре военных действий, откуда они сняли резервы, чтобы закрыть дыры в Авдеевке. Понятно, что Сумы и Чернигов стратегически гораздо менее значимы, чем Авдеевка.

— Надо прорываться в Марьинке, где-то на юге?

— Да. Но в Херсонской области нас разделяет Днепр. Одесско-Николаевский театр военных действий — это Черноморский флот, он пока, скорее всего, в глухой обороне встанет, с учётом всех последних событий.

Что касается Работина и Вербового, там очень заминированное пространство обеими сторонами.

В 2023 году половина успеха в остановке контрнаступления относилась к нашим сапёрам, мы плотно заминировали все направления. Только в одном месте, в районе Вербового, ВСУ смогли коснуться линии Суровикина. А во всех остальных местах они даже не добрались до неё.

Можно обойти по Южно-Донецкому направлению, взяв Угледар и получив возможность с фланга ударить по ВСУ. В Новомихайловке идут ожесточённые бои именно с этой целью — обеспечить плацдарм для стратегического прорыва и удара во фланг ВСУ.

Видимо, мы скоро выйдем на оперативно-тактический уровень, то есть на уровень взаимодействия армий для освобождения целых регионов. У нас есть перспективные цели: освобождение Орехова перед Запорожьем, Славянско-Краматорской агломерации, то есть выравнивание фронта по последним рубежам обороны ВСУ на донецком направлении, также Харьковская область.

Но нашему противнику выгодно, чтобы мы начали штурмовать Харьков. Западные союзники Киева не будут жалеть города бывшей Восточной Украины, так же как не жалеют украинцев, которых насильно ловят, чтобы мобилизовать в штурмовики. Для них не важно, что до основания будут разрушены Мариуполь, Харьков, Запорожье. Главное, чтобы в руинах этих городов осталось как можно больше погибших русских солдат. Ради этого они пожертвуют всеми городами Восточной Украины. Центральной, Западной — нет, Восточной — точно да. Поэтому спешить не будем.

Нам надо беречь людей, это самое важное. Наши военнослужащие — это главный ресурс.

Сейчас война приобрела интеллектуальный инициативный характер. Очень большое значение имеют культура и интеллект отдельных офицеров. От того, насколько грамотно они управляют боевыми действиями, умеют пользоваться современными средствами связи, РЭБ, беспилотниками, зависит успех дивизий и армий. Поэтому надо максимально беречь жизни наших военнослужащих.

Запад вполне может решиться на большую войну с Россией. Нам нужно иметь квалифицированную опытную армию.

От командира подразделения зависят:

работа подразделения,

отношения личного состава,

справедливость и своевременность награждений,

качество оснащения.

Опытные офицеры стараются даже из других подразделений забирать себе толковых ребят по разным направлениям и формируют сильные команды. Похоже на бизнес, когда хороший управленец собирает мощную команду. Нам таких людей надо беречь, повышать в звании, и их опыт надо распространять на всю армию.