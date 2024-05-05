Сводка с фронта: жёсткие бои в Красногоровке, под Часовым Яром очередная мясорубка для ВСУ

Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представляем военную сводку на воскресенье, 5 мая.

Авдеевское направление

На этом фронте армия РФ полностью заняла село Архангельское: контролируя запад этого фронта, противник не ожидал удара с восточных окраин вдоль рубежей сёл Керамик и Новокалиново. Теперь националисты уходят за водоём в Калиново, где оборонительной линии у ВСУ нет. Группировка русских бойцов зашла в посёлок Новоалександровка и теснит неприятеля с восточной части. Южнее Сокола она с фланга продвигается к Новосёловке Первой и Новопокровскому. Есть подвижки в центре Нетайлово, ударами по флангам ВС РФ пытаются срезать выступ у Первомайского.

Надо сказать, что оборона ВСУ во многом опиралась на село Очеретино. Взятие высот и прорыв дали возможность выходить в тылы украинских укрепрайонов, облегчая штурмовикам ВС РФ работу.

Фланги Артёмовска

Российская армия укрепилась в заказнике Ступки-Голубовские-2, расширяя зону своего контроля в этих "лесополках" юго-восточнее села Красное. Группировка российских войск прорвалась через них к югу от Часова Яра, захватила ряд опорников и уничтожила мост, нарушив логистику ВСУ в левобережной части города и микрорайоне "Канал". Армия Украины пыталась восстановить насыпную переправу, однако тщетно.

Опасаясь артёмовского "повторения", Киев с Купянского участка подтягивает резервы. В Генштабе ВСУ уверены, что план командования армии России заключён в продвижении на город Константиновка ещё и от села Очеретино, в обход Нью-Йорка и Торецка, которые могут попасть в окружение.

Донецкое направление

На этом участке продолжаются серьёзные бои в центре города Красногоровка. Ожидается подтверждения данных о полном контроле российскими войсками над заводом огнеупорного кирпича. Вчера сообщалось о его взятии русскими воинами.

Также российские бойцы продолжают забрасывать десантников, продолжает сражаться отремонтированный танк с уже нарицательным именем "царь-мангал" с РЭБ. Бандеровцы корректируют огонь по российской группировке с восточной части, от пруда Борисовка. Армия России расширяет зону контроля от села Старомихайловка. Активизированы штурмовые действия ВС РФ в Парасковиевке. Есть подвижки в посёлках Победа и Георгиевка, откуда давненько не было новостей. Русская группировка продвинулась в центре Георгиевки, зачистила лесопосадки между ней и селом Победа.

Отличие штурма Часова Яра от штурма Артёмовска

Отличие штурмов Артёмовска от Часова Яра, прежде всего, в количестве применяемых высокоточных авиационных бомб. ВКС России сбрасывает на головы неонацистов ФАБы в режиме нон-стоп. Характерно, что большое число ФАБ-250/500 с модулем корректирования (УМПК) летит в мкр. "Канал", где у Вооружённых сил Украины десятки добротных опорных пунктов. Район удобно расположен на левобережье и украинским подразделениям приходится постоянно подгонять своих боевиков, чтобы его хоть как-то удерживать. Из-за этого создаётся весьма жуткая и парадоксальная для Киева ситуация — чем больше украинских националистов там, тем их меньше.

Тылы Украины

По полигону ВСУ под Харьковом нанесён ракетный удар. Разведчики ВС РФ обнаружили скопление более 40 всушников на полигоне, после чего был нанесён удар. Враг скрывает потери, но известно, что более 10 раненых и 30 погибших.