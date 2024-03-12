В США отметили потери Киева после российских "Искандеров"

В США рассказали о больших потерях ВСУ после ударов "Искандерами" ВС РФ

6:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинское ракетное подразделение Patrioit понесло большие потери в результате высокоточного удара "Искандеров", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они отмечают, что восполнение подобных потерь маловероятно. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

10 марта было подтверждено, что украинская ракетная система Patriot, действовавшая вблизи населенного пункта Сергеевка в спорной Донецкой области, была в значительной степени уничтожена в результате удара российской баллистической ракеты. Персонал, обслуживающий систему, как сообщается, во многом был иностранного происхождения. Эти военные были убиты в результате удара. В результате ударов, которые были нанесены 9 марта, также было уничтожено еще одно из самых ценных средств противовоздушной обороны Украины — система С-300, причем обе атаки были нанесены с использованием мобильных баллистических ракетных комплексов малой дальности "Искандер-М".

Хотя С-300, эксплуатируемые Украиной, датируются 1980-ми годами, их мобильность по-прежнему остается значительно выше, чем у современных вариантов Patriot, в то время как их система вертикального пуска ракет позволяет им вести огонь из укрытий между зданиями или в лесах так, как не могут Patriot. Украина получила системы Patriot из трех стран, причем первая система была поставлена совместно Германией и Нидерландами, а вторая — Соединенными Штатами. Сообщается, что установки, уничтоженные в ходе недавнего удара, были доставлены из подразделений ВВС Германии.

В то время как российские правительственные источники ранее сообщали, что производная от баллистической ракеты 9К720 "Искандер" воздушного базирования, Х-47М2 "Кинжал", была использована в мае 2023 года для нейтрализации украинских ракетных комплексов Patriot в Киеве, атака не была подтверждена кадрами с беспилотника, а западные источники подтвердили лишь некоторый ущерб.

Министерство обороны России также сообщило об успешном поражении "Пэтриота", эксплуатируемого Вооруженными силами Украины, 23 февраля, уничтожив пусковую установку ракет класса "земля-воздух", боеприпасы и различные другие компоненты, хотя это также не было подтверждено западными источниками.

Однако последний удар был заснят с воздуха и, таким образом, впервые западные источники признали абсолютное уничтожение систем Patriot. Хотя "Искандер-М" не был предназначен для подавления средств ПВО, и вместо самонаведения по радиолокационным излучениям, как это делают другие ракеты, такие как Х-31П, он использует инерциальное и спутниковое наведение, его высокая точность и способность перенацеливаться во время полета сделали его эффективным средством для нейтрализации еще более мобильных средств.

Комментируя последние удары, аналитики, пишущие для Forbes, подсчитали, что в результате удара было нейтрализовано до 13 процентов всех пусковых установок Patriot, доставленных на Украину, и что в результате “воздух над Восточной Украиной, возможно, стал намного безопаснее для россиян".

"Настойчивость и удача российского оператора беспилотника… окупились в субботу, когда они обнаружили украинскую автоколонну, включавшую по меньшей мере две установленные на грузовиках пусковые установки для зенитно-ракетной батареи Patriot", — подчеркивалось в статье об инциденте.

Аналогичные оценки были сделаны и в других западных источниках, и появились они по мере того, как западные оценки перспектив украинского военного успеха становились все более пессимистичными.

Подтвержденное уничтожение значительной части системы Patriot в результате ракетного удара последовало за значительными потерями среди украинских танков M1A1 Abrams, которые начали подтверждаться всего через три дня после того, как этот класс был впервые развернут для ведения боевых действий с российскими войсками на востоке Украины. Обе потери нанесли значительный удар по моральному духу, поскольку ранее возлагались очень большие надежды на то, что они переломят ход конфликта против российских войск.

По мере того как российская авиация становится все более неограниченной в своих операциях над Украиной, западные источники широко сообщают о крайней нехватке боеприпасов, все более острой нехватке персонала из-за очень высоких потерь, понесенных украинскими вооруженными силами в 2023 году, и все более разрушительном воздействии российских планирующих бомб на линии фронта.

Замораживание Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия Украине с конца декабря практически не оставило Украине возможности пополнить либо утраченные системы Patriot, либо боеприпасы, израсходованные оставшимися системами. Вооруженные силы США сами сталкиваются с серьезной нехваткой систем Patriot, что было подчеркнуто внезапным увеличением требований к ним с октября 2023 года после эскалации нападений на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Хотя российские вооруженные силы первоначально страдали от ограниченных поставок ракет 9К720, рост производства в несколько раз по сравнению с довоенным уровнем сделал их очень доступными, что позволило использовать новую тактику, предполагающую расходование большего количества ракет во время атак.

"Искандер-М" и его очень похожий советский предшественник "Ока" были разработаны специально для нейтрализации целей, сильно защищенных такими системами, как Patriot, и используют необычную полубаллистическую траекторию снижения с апогеем в 50 000 метров и возможностью совершать обширные маневры в полете на протяжении всего полета, что сделало их более эффективными. Их трудно даже обнаружить для многих систем противовоздушной обороны и гораздо труднее сбить. Системы поддерживают высокие скорости от 5,8 до 8,7 Маха в своих конечных фазах, что способствует их живучести.