В США рассказали о причинах развертывания бригады истребителей J-16 Китая

В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая

7:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВВС Китая активизируют 15-ю истребительную бригаду J-16, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Возможной причиной может быть охрана ключевого объекта по производству атомных подводных лодок. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Подтверждено, что 125-я авиабригада ВВС Народно-освободительной армии Китая начала принимать на вооружение истребители-тяжеловесы J-16 поколения "4+", заменяющие легкие истребители третьего поколения J-7E, которые ранее эксплуатировались в составе подразделения. Это пятнадцатое подразделение, развернувшее истребители J-16, которые, за исключением истребителя пятого поколения J-20, производятся в гораздо больших масштабах, чем любой другой истребитель-тяжеловес в мире: по оценкам, за последнее десятилетие было произведено около 300 единиц.

J-16 является сильно усовершенствованным производным советского истребителя четвертого поколения Су-27 для обеспечения превосходства в воздухе, впервые поставленного Китаю в 1991 году, который считался самым боеспособным истребителем эпохи холодной войны с точки зрения возможностей "воздух-воздух". Несмотря на то, что новый китайский истребитель имеет ту же компоновку, что и Су-27, он считается, безусловно, самым совершенным производным от этой конструкции, эксплуатируемым в любой точке мира, наряду с J-15B, находящимся на вооружении Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, поскольку в его планере широко используются передовые композитные материалы и малозаметные покрытия, а также самую современную электронику и вооружение.

Разработке самолета в значительной степени способствовали исследования и опытно-конструкторские разработки J-20, который впервые поступил на вооружение в 2017 году и считается одним из двух самых совершенных истребителей в мире наряду с американским F-35.

J-16 является претендентом на звание самого боеспособного истребителя пятого поколения, находящегося на вооружении в любой точке мира, благодаря своей очень большой дальности полета и большому, очень сложному радару, дополненному размещением самой дальнобойной в мире ракеты класса "воздух-воздух". Известная как PL-XX (фактическое обозначение ракеты неизвестно), впервые она была замечена с действующим блоком J-16 в начале декабря 2023 года и, по оценкам, обеспечивает дальность поражения от 500 до 600 километров.

Ведение боя на таких дальностях облегчается либо данными о наведении с передовых средств, таких как истребители J-20, которые могут действовать ближе к позициям противника, используя свои возможности скрытности, либо воздушными самолетами раннего предупреждения и управления KJ-500, последний вариант которых — KJ-500A — считается самым совершенным в мире.

Более широко используемое основное вооружение J-16, PL-15, также используется J-20 и имеет дальность полета, оцениваемую в 200-300 километров, при этом для наведения используется радар AESA, а собственный радар J-16 считается достаточно мощным, чтобы облегчить наведение на цель. В составе 125-й авиабригады J-16 в настоящее время базируются на авиабазе Наньнин под командованием Южного театра военных действий, что позволяет самолетам занимать оптимальную позицию как для охраны ключевых экономических центров в Шэньчжэне и Гонконге, так и для обеспечения противовоздушной обороны военно-морской базы Лонгпо на острове Хайнань. На этом объекте находится основа стратегического ядерного арсенала Военно-морского флота, и поэтому ожидается, что он станет приоритетной целью для воздушных и ракетных ударов Запада в случае крупной войны.

Поскольку J-7 поступил на вооружение примерно в 1965 году, примерно за полвека до J-16, переход между этими двумя самолетами представляет собой очень существенный шаг для 125-й авиабригады, несмотря на то, что вариант J-7E имеет авионику, вооружение и материалы планера, модернизированные до технологического уровня 1990-х годов. Этот переход стал еще более радикальным из-за того, что J-16 более чем в три раза больше своего предшественника, а это означает, что его потребности в техническом обслуживании и эксплуатационные расходы будут значительно выше. Гораздо большая дальность поражения J-16, радар более чем в десять раз больше по размеру и гораздо более высокая выносливость означают, что он может обеспечивать противовоздушную оборону на территории в несколько десятков раз большей.

Переход 125-й авиабригады с эксплуатируемых J-7 на J-20, в частности, следует за сообщением о переходе соседней 131-й авиабригады, базирующейся на авиабазе Лулянг, с эксплуатируемых J-10Cs на эксплуатируемые J-20 в 2023 году, а также после подтверждения в декабре, что J-20 были развернуты в Авиабаза Фошань для замены истребителей J-11 4-й авиабригады. Размещение двух лучших классов истребителей ВВС в нескольких подразделениях поблизости указывает на то, что усилению противовоздушной обороны в регионе уделяется первоочередное внимание.

Сообщалось, что J-16 участвует в учениях наряду с J-20 чаще, чем любой другой класс истребителей, при этом два самолета имеют схожую дальность полета и в значительной степени дополняют друг друга. Существенным преимуществом J-16 являются более низкие требования к техническому обслуживанию и возможность развертывания PL-XX, при этом конфигурация с двумя сиденьями также оптимальна для использования в качестве командного пункта в воздухе или для управления управляемым оружием класса "воздух-поверхность".

Самолеты гораздо большей дальности полета с увеличенными комплектами датчиков позволяют 125-й и 131-й авиабригадам вносить гораздо более значительный вклад в обеспечение противовоздушной обороны большей части спорного Южно-Китайского моря, а также в операции в Тайваньском проливе.

Переоборудование обоих подразделений является частью более широкой тенденции к тому, что военно-воздушные силы отдают предпочтение более тяжелым истребителям с большей дальностью полета, которые с 1990-х годов составляют быстро растущую долю парка. Подтвержденный переход 125-го также последовал за публикацией Министерством обороны в ноябре видеозаписи, на которой видно, как J-16 из неизвестного другого подразделения на Южном театре военных действий поднимаются на перехват иностранных военных самолетов, действующих в Южно-Китайском море, при этом истребители запускают инфракрасные ракеты в пределах видимости в качестве прямого предупреждения о своих целях проигнорировал предупреждения по радио и продолжал приближаться к китайской территории.

Развертывание J-16 позволило китайским военно-воздушным подразделениям гораздо более решительно отстаивать территориальные интересы страны в период высокой напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и множеством присоединившихся к США государств, таких как Япония.