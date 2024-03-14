В США заявили о подготовке Вашингтона к конфликту с РФ в новом регионе

Business Insider оповестил о подготовке США к конфликту с РФ в Арктике

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Пентагон подготавливает американских военных к конфликтам в условиях низких температур, пишет американский интернет-портал Business Insider. Авторы материала утверждают, что это связано с подготовкой Вашингтона к борьбе с Россией в арктическом регионе.

Фото: http://www.sealswcc.com/navy-seal-photos.htm by Visual Information Specialist Chris Desmond is licensed under public domain

Pravda.Ru публикует перевод материала Business Insider. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В последние несколько лет США усилили свое внимание к замерзшему северу, готовя свои силы к доминированию, в случае необходимости, в Арктике.

Этот шаг отражает растущую обеспокоенность действиями России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике для торговли, ресурсов и проецирования власти в эту стратегическую область.

В прошлом месяце на учебном мероприятии Объединенного Тихоокеанского многонационального центра готовности Тихоокеанской армии США близ Фэрбенкса в Аляске солдаты рассказали Business Insider о важности восстановления боевых сил в холодную погоду для сдерживания американских противников в регионе.

"Миссия в Арктике, миссия в условиях экстремальных холодов, это важно для нашей армии, это важно для нашей нации", — сказал полковник Шон Лукас. — Это также важно для наших противников. Итак, наша способность действовать здесь необходима. Как мы здесь действуем — вот что мы пытаемся выяснить и чему пытаемся научиться".

В двухнедельных учениях JPMRC на Аляске приняли участие более 8000 военнослужащих из 11-й воздушно-десантной дивизии, а также международные союзники и партнеры. JPMRC также проводит ротацию на Гавайях для обучения в джунглях.

Это мероприятие относится к числу новейших армейских учений по боевой подготовке, которым всего три года, и, по словам солдат, дает возможность внедрять инновации и экспериментировать. Но оно не обходится без стрессов.

США вступают в новую эру напряженной стратегической конкуренции в Арктике, и чем больше соперников проявляет активность в регионе, тем больше потенциал для конфликта.

Еще в 2021 году армия США обнародовала свою новую стратегию по восстановлению господства в Арктике, что привело к реорганизации ее сил и приоритетов на Аляске.

В нем признавалось, что быстрое таяние морского льда за Полярным кругом, потепление в два раза быстрее, чем в остальном мире, "открывает новые возможности для добычи природных ресурсов, судоходных маршрутов и коммерческого рыболовства", что делает Арктику более судоходной.

С таянием льда расширяется доступ и повышается непредсказуемость в регионе. Экстремальные колебания температуры, от повторяющихся циклов замораживания и оттаивания до сокращения площади вечной мерзлоты, поднимают вопросы о том, как поддерживать инфраструктуру и последовательно прокладывать водные маршруты и сушу в этом районе.

В то время как США сохраняли акцент на своем военном присутствии на Аляске и своей способности проецировать мощь через Арктику со времен Второй мировой войны, пик этого внимания пришелся на период холодной войны. После распада Советского Союза и последующего усиления борьбы с повстанцами на Ближнем Востоке армия стала озабоченной, что привело к ухудшению ее навыков работы в Арктике.

Теперь ее силы надеются восстановить арктические силы, которые атрофировались за последние 20 лет. Часть этого процесса означает наращивание более сильного военного присутствия в регионе для укрепления отношений с такими союзниками, как Канада и Дания. Это также означает использование этого присутствия для сдерживания России и Китая.

Постоянно меняющаяся, сложная арктическая тундра становится все большим рассадником для противников США, чем когда-либо. В этом руководстве по стратегии на 2021 год командование армии США заявило: "Россия стремится закрепить суверенные притязания "в Арктике" и контролировать доступ в регион", разрабатывая стратегию для региона, которая противоречит стратегии США.

"Российские военные разработки в регионе, безусловно, являются самым передовым фактором конкуренции великих держав", — писали они, подталкивая США к поиску новых способов противодействия.

Дальнейшие инвестиции Москвы в этот регион проявляются в ее действиях по реконструкции аэродромов и военных баз советской эпохи и размещению большего количества подразделений противовоздушной и противоракетной обороны по всей Арктике, а также в усилении своего влияния и притязаниях на большую часть арктического морского шельфа.

И еще есть Китай, который рассматривает обширный арктический регион "как новую стратегическую границу", место, "где существует "неопределенный суверенитет", что предполагает оправдание доступа и присутствия на крайнем Севере.

"Суверенная неопределенность позволяет Китаю оправдать доступ в регион и потенциально использовать для этого военные средства", — написали руководители армии США в своем руководстве по стратегии.

Все арктические страны следят за тем, что можно рассматривать как расширение доступа к энергии, минералам и ресурсам в Арктике. Добыча там имеет решающее значение для выживания российской экономики, заявили руководители армии США, и необходима Китаю.

Это может привести к усилению конкуренции в регионе и, в свою очередь, к напряженности.

В ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества США за 2024 год Офис директора национальной разведки написал: "Конкуренция за доступ и экономические ресурсы в Арктике по мере таяния морского льда увеличивает риск просчетов, особенно в условиях военной напряженности между Россией и другими семью странами, имеющими арктическую территорию".

В этой ситуации Китай, по-видимому, также уравновешивает свой уровень поддержки России, чтобы обеспечить "благоприятные цены на энергоносители и больший доступ к Арктике", добавляется в докладе.

Учитывая растущее присутствие Китая в регионе и растущие амбиции России, армейские лидеры говорят, что США должны адаптироваться подобно своим соперникам. США реинвестируют средства в свои вооруженные силы в условиях холодной погоды, сосредоточившись на наращивании достаточного присутствия и мощи для эффективного сдерживания конфликта и обучении их воевать в непредсказуемых условиях, если сдерживание потерпит неудачу.

На недавнем учебном мероприятии JPMRC руководители USARPAC заявили, что стратегия является частью более масштабных усилий Министерства обороны по противодействию России и Китаю — особенно последнему, который был определен как "опережающий вызов" США.

Для армии боевые действия в Арктике были бы мобильными, инновационными и непредсказуемыми. В JPMRC войска обучались приспосабливаться в режиме реального времени к изменениям окружающей среды и погоды.

Армейские десантники отрабатывали прыжки на территорию противника, в то время как артиллерия сосредоточилась на том, как ориентироваться в различных наземных условиях. Ударные вертолеты провели имитацию нанесения глубокого удара, ориентируясь на средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы достичь и уничтожить свои цели.

Медики тоже были вовлечены в учения JPMRC, разрабатывая решения для ухода за пациентами в этом сложном регионе.

"Я практикую как медик уже 13 лет, и это определенно самая тяжелая среда, в которой я когда-либо работал", — сказал сержант Захари Бернс Би-би-си, отметив трудности, связанные с размещением медикаментов, доставкой раненых солдат на поле боя и уходом за пациентами при экстремально низких температурах.

Помимо лечения различных травм, медикам также приходится беспокоиться о солдатах, страдающих от переохлаждения.

Сильный холод может полностью изменить методы ухода за ранами, поскольку пораженные участки должны быть защищены от воздействия внешних факторов. И переливание крови также осложняется низкими температурами, что приводит к экспериментам с солдатами, служащими в качестве "ходячего банка крови". Медики хотели бы, чтобы живой человек служил донором для раненых военнослужащих.

В своей стратегии на 2021 год армейские руководители заявили, что приоритетом также является "использование выверенной группировки войск и многодоменных формирований" на суше, в небе и в других областях, что "создает новые возможности для командующих объединенными силами для выполнения своих задач".

Проблема, добавили они, заключалась в том, что Арктика имела свой собственный набор проблем — "значительные расстояния, отсутствие коммерческой и военной инфраструктуры и суровый климат", — которые делали арктические кампании относительно небольшими и решались главным образом качеством войск.

По этой причине армия, по-видимому, поощряет своих солдат в Арктике проявлять "творческий подход" и способность адаптироваться к любым условиям или ситуациям, с которыми они могут столкнуться.

В JPMRC солдаты рассказали Business Insider, что их поощряют к поиску решений самых разных проблем в данный момент, будь то поддержание тепла при минусовых температурах, совершение "белой" посадки на боевом вертолете или передвижение по заснеженным лесам и замерзшим открытым полям.