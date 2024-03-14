В США оценили силу танка нового поколения Северной Кореи

В США рассказали о мощи северокорейского танка нового поколения

Руководство Северной Кореи в ходе недавних учений оценило танк нового поколения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что бронетанковая элита демонстрирует на учениях высокую боеготовность. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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Корейская народная армия 13 марта провела учения по ведению боевых действий с бронетехникой, чтобы оценить боевые возможности экипажей и повысить уровень ознакомления с различными видами оперативных задач, которые также послужили главной демонстрацией действий ее элитных танковых подразделений. Учения были истолкованы как ответ на совместные южнокорейские и американские учения по ведению воздушной войны, имитирующие массированное нападение на север, и прошли через шесть дней после другой гораздо более масштабной северокорейской демонстрации силы в виде крупных артиллерийских учений.

Танковые учения были примечательны тем, что в них был задействован новейший класс основного боевого танка страны, впервые представленный в октябре 2020 года, название которого остается неопределенным, и который неофициально упоминается на Западе как M2020. Новый класс танков был оценен в политическом руководстве Северной Кореи, включая председателя правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына, который, согласно государственному Центральному информационному агентству Кореи, "установил основной боевой танк нового типа, схватил рычаг управления и сам повел танк”. Председатель сообщил, что выразил "большое удовлетворение" продемонстрированными возможностями машины, в частности ее огневой мощью и мобильностью.

Наблюдая за учениями, председатель Ким далее выразил "большое удовлетворение" боевой готовностью танкистов, заявив, что никакие другие учения “не удовлетворили его больше, чем готовность танкистов, продемонстрированная на матче", и что "он никогда бы не беспокоился о подготовке к войне", если бы все армейские подразделения были так подготовлены.

На мероприятии к нему присоединились другие высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Кан Сун Нама. Примечательно, что присутствие северокорейского лидера произошло в тот день, когда министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик призвал к его быстрому убийству в случае новых военных действий между двумя государствами, приказав командованию специальных операций южнокорейской армии совершить убийство председателя партии. Кан далее призвал к мерам по "укреплению наших возможностей, чтобы мы могли сокрушить их", чтобы обеспечить победу юга и Америки в случае новой войны.

M2020 представляет собой третье поколение танков собственной разработки в Северной Корее и, как и его предшественники, по-видимому, в значительной степени оптимизирован для эксплуатации в горной местности страны. Как и предыдущий танк Pokpung Ho, поступивший на вооружение в 2000-х годах, и подавляющее большинство российских и китайских танков, M2020 использует 125-мм гладкоствольную пушку.

Это дополняется двумя противотанковыми ракетами Bulsae-3 и автоматическим гранатометом AGS-30, а также спаренным пулеметом калибра 7,62 мм. Мало что еще известно об этой машине, кроме использования в ней композитной брони, возможно, модульной конструкции, а также башни с особенно толстой броней для лучшей защиты от боеприпасов высшего класса. Основным вопросом, касающимся автомобиля, остается вопрос о том, есть ли у него автопогрузчик или экипаж из четырех человек, а также о том, значительно ли его эксплуатационные расходы и требования к техническому обслуживанию выше, чем у корейских автомобилей предыдущих поколений.

Предыдущие северокорейские танки особенно ценились за их заявленную очень низкую потребность в техническом обслуживании и умеренные потребности в топливе, что позволяло поддерживать высокий уровень боевой готовности подразделений и продолжать операции, даже если возникали проблемы с логистикой.