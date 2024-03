В США оценили силу танка нового поколения Северной Кореи

Руководство Северной Кореи в ходе недавних учений оценило танк нового поколения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что бронетанковая элита демонстрирует на учениях высокую боеготовность. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: kcna.kp by Unknown is licensed under public domain