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Петр Ермилин
В США назвали причину ухудшения позиций ВСУ в Донбассе

В США рассказали об ухудшении положения ВСУ в Донбассе

Силовые структуры » Военные новости

Передовые средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощились после катастрофических потерь в Донбассе, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале специалисты рассказывают о причинах тяжелого положения украинской армии в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США рассказали об ухудшении положения ВСУ в Донбассе
Фото: Parade @ Kiev by Michael is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Передовые позиции Вооруженных сил Украины в регионах Донбасса становятся все более уязвимыми для российских авиаударов после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 вблизи города Покровск, в 67 километрах к северо-западу от столицы Донецкой области. Обе системы были уничтожены 8 марта высокоточными ударами российских баллистических ракетных комплексов "Искандер-М".

Увеличение производства ракет 9К720 для "Искандер-М" в несколько раз по сравнению с довоенным уровнем сделало их высокодоступными для боевых действий на театре военных действий, в то время как растущие возможности наблюдения с помощью беспилотных летательных аппаратов усложнили украинским силам сокрытие своих активов. С-300 и Patriot являются самыми дальнобойными системами противовоздушной обороны на вооружении Украины, и их уже было немного на вооружении страны.

Устаревшие С-300 1980-х годов, унаследованные после распада СССР, по-прежнему обладают гораздо большей мобильностью и гораздо более широкими дугами обстрела, чем недавно построенные Patriot, в то время как Patriot, построенные гораздо позже и поставленные в 2023 году, имеют гораздо более современную электронику и датчики. Напряжение, вызванное потерей этих систем, было подчеркнуто рядом западных и украинских источников. Потери связаны с тем, что источники на местах широко сообщают о растущей эффективности российских высокоточных бомбардировок, дополняющих их все более значительное превосходство в артиллерии на передовой, а ослабление украинской противовоздушной обороны еще больше снижает риски для российской авиации, оказывающей такую поддержку.

Опасения по поводу растущей нехватки систем противовоздушной обороны в Украине высказывались с конца 2022 года и с тех пор продолжали усиливаться. В ноябре 2022 года пресс-секретарь главнокомандующего ВВС Украины полковник Юрий Игнат сообщил лондонской Financial Times, что неспособность закупить дополнительные ракеты для систем С-300 и "Бук" меньшей дальности представляет серьезную угрозу, поскольку служба может продолжать выпускать по две ракеты по каждой приближающейся российской цели, как это было стандартной практикой для подразделений противовоздушной обороны многих стран, которые в будущем будут серьезно подорваны.

Утечки секретных документов из Министерства обороны США пять месяцев спустя, в апреле 2023 года, показали, что в Пентагоне растет обеспокоенность по поводу состояния сети ракет класса “земля-воздух" ВВС Украины, причем официальные лица Пентагона оценивают, что способность Украины защищать силы на передовой вскоре будет "полностью снижена".

Поскольку Украина не может закупать новые С-300, которые производятся исключительно в России, поставки большего количества Patriot остаются маловероятными, поскольку вооруженные силы США сталкиваются с серьезной нехваткой для собственного использования, что было подчеркнуто внезапным увеличением требований к таким системам с октября 2023 года после эскалации атак на американские объекты по всему миру.

Россия, напротив, обладает чрезвычайно большим и быстро растущим арсеналом современных наземных систем противовоздушной обороны, вложив в их приобретение в несколько раз больше средств, чем в приобретение новых истребителей или перехватчиков. В 2010-х годах страна значительно расширила свои производственные мощности по производству ракет класса "земля-воздух", чтобы не только удовлетворить спрос на Украине в военное время, но и продолжать расширять свой арсенал и поддерживать экспорт в такие государства, как Индия и Беларусь.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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