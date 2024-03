В США назвали причину ухудшения позиций ВСУ в Донбассе

Передовые средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощились после катастрофических потерь в Донбассе, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале специалисты рассказывают о причинах тяжелого положения украинской армии в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Parade @ Kiev by Michael is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported