В США рассказали об уязвимости ПВО Украины

В США раскрыли последствия бедственного состояния ПВО Украины

3:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сокращение запасов противовоздушной обороны (ПВО) еще больше нарушит стратегический баланс не в пользу Украины, пишут журналисты американского военного журнала Miltary Watch Magazine (MWM). В своем материале они утверждают, что таким образом украинская система ПВО стала еще более уязвимой для российских ударов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

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Представители украинского правительства предупредили, что серьезное истощение боеприпасов для систем противовоздушной обороны страны серьезно повлияет на способность страны защищать ключевые цели в ближайшие месяцы, говорится в эксклюзивном отчете The Washington Post. Отсутствие ракет противовоздушной обороны "окажет значительное влияние на жизнь в городских центрах Украины", сообщил газете источник в американской администрации.

Официальные лица, беседующие с газетой, предупреждают о "катастрофическом прорыве украинских линий связи в самых тяжелых непредвиденных обстоятельствах и вероятности массовых жертв в лучшем случае" из-за обострения более широкой нехватки военной техники. Это следует из сообщений украинского персонала о все более серьезной и растущей нехватке боеприпасов, которая значительно ограничивает боеспособность передовых подразделений.

Что касается конкретно систем противовоздушной обороны, то сообщения с передовой неизменно указывают на то, что российская авиация способна играть растущую роль в поддержке наступательных действий на земле, используя не только крылатые ракеты воздушного базирования, но и высокоточные управляемые бомбы, которые, хотя и способны обеспечить гораздо большую огневую мощь по сравнению с их весом, вынуждают самолеты, сбрасывающие их, подлетают значительно ближе к позициям противника. Растущее применение бомб на линии фронта указывает на уменьшение угрозы российской авиации со стороны украинских средств ПВО.

Уже в апреле 2023 года просочившиеся документы Пентагона выявили растущую обеспокоенность по поводу состояния сети ракет класса "земля-воздух" ВВС Украины, которая рисковала "полностью сократиться". Совсем недавно, 8 марта, украинские войска потеряли зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot и С-300 вблизи города Покровск, в 67 километрах к северо-западу от столицы Донецкой области, в результате высокоточного удара баллистических ракетных комплексов "Искандер-М".

Сообщается, что это сделало украинские передовые позиции в регионах Донбасса значительно более уязвимыми, поскольку заменить Patriot было чрезвычайно трудно, а С-300 фактически невозможно. Что касается последнего отчета Washington Post, то прогнозировалось, что нехватка средств противовоздушной обороны за линией фронта может иметь разрушительные последствия для способности Украины поддерживать свои населенные пункты, поскольку будущие ракетные удары и удары беспилотников могут быть нацелены на критически важные объекты инфраструктуры. Таким образом, украинские официальные лица подчеркнули, что истощение средств противовоздушной обороны может изменить стратегический баланс в пользу страны.