В США назвали замену уничтоженным на Украине систем Patriot ВСУ

В США раскрыли, чем ВСУ заменят уничтоженные на Украине Patriot

4:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Японские ракетные комплексы Patriot вскоре могут быть поставлены на Украину после недавних потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) от российских ударов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Авторы издания объясняют, что арсенал США слишком истощен для новых поставок. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

20 марта было подтверждено, что Министерство иностранных дел России направило предупреждение правительству Японии о последствиях в случае передачи страной ракетных комплексов Patriot Соединенным Штатам, после чего, как ожидается, они будут переданы Вооруженным силам Украины. Белый дом в декабре подтвердил, что японские власти приняли решение о передаче ракет Patriot с использованием США в качестве посредника, а не о прямой отправке ракетных комплексов в зону боевых действий, что способствовало снижению сопротивления в Японии.

Директор третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий прокомментировал вынесенное предупреждение: "Когда в декабре 2023 года администрация [премьер-министра Японии] Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения — ради поставок ракет Patriot, собранных в стране под лицензия Вашингтону — мы напрямую предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто [Акиру], что у нас нет сомнений в конечном выгодоприобретателе такого решения — Киевский режим". "Такая помощь в дальнейшем оснащении Вооруженных сил Украины оружием будет однозначно расценена как соучастие Токио в преступных действиях Киева, которые приводят только к увеличению числа жертв", — заявил он, отражая общий консенсус в российском правительстве в соответствии с многочисленными официальными заявлениями по этому поводу за последние два года.

Возможная поставка ракетных комплексов Patriot из Японии на Украину происходит в связи с тем, что ослабление возможностей противовоздушной обороны восточноевропейской страны вызывает растущее беспокойство в западном мире.

Совсем недавно, 8 марта, украинские войска потеряли комплексы ПВО MIM-104 Patriot и С-300 вблизи города Покровск в Донбассе в результате высокоточного удара российских баллистических ракетных комплексов "Искандер-М".

Российские вооруженные силы ранее сообщали о двух успешных ударах, уничтоживших системы Patriot за последний год. Официальные лица, беседовавшие с The Washington Post после удара 8 марта, предупредили о "катастрофическом разрушении украинских линий связи в самых тяжелых непредвиденных обстоятельствах и вероятности массовых жертв в лучшем случае", а источники, беседовавшие с газетой, подчеркнули, что нехватка ракет противовоздушной обороны "окажет значительное влияние на жизнь на востоке Украины". Уже в апреле 2023 года просочившиеся документы Пентагона выявили растущую обеспокоенность по поводу состояния сети ракет класса "земля-воздух" ВВС Украины, которая рисковала "полностью сократиться".

Возможность приобрести системы Patriot у Японии очень ценна, поскольку Соединенные Штаты столкнулись с острой нехваткой систем противовоздушной обороны для своих собственных вооруженных сил. Растущее участие вооруженных сил Соединенных Штатов в продолжающихся боевых действиях между Израилем и палестинскими группировками ополченцев в секторе Газа и более широкий рост регионального военного присутствия страны подчеркнули растущую нагрузку на ее средства противовоздушной обороны.

Недостаточное количество американских Patriot было распределено между Ближним Востоком, Восточной Европой и Тихим океаном — всеми театрами военных действий, где ракетный потенциал противника значительно возрос. Армия США развернула два из своих 15 фронтовых батальонов Patriot на Ближнем Востоке, еще два батальона были направлены на обучение, и по меньшей мере еще четыре развернуты в Германии, Японии и Южной Корее.

Передача систем Patriot Украине уже была предметом споров из-за этого, что делает маловероятным дальнейшее использование арсенала армии США в этой стране. Готовность Японии направить системы Patriot для использования на Украине была истолкована рядом аналитиков как признак значительного влияния Вашингтона и других западных стран на Токио, который не только имеет гораздо более ограниченный прямой интерес к исходу российско-украинского конфликта, но и сам сталкивается с проблемами, связанными с быстрой модернизацией российских, китайских и особенно северокорейских ракетных войск вблизи своей территории.