Сводка с фронта: под Одессой уничтожен корабль, ВСУ бегут из Орловки

Киевские ПВО опять наносят удары по своим домам. Уничтожен корабль ВМС Украины

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: Kremlin.ru

Представляем военную сводку на четверг, 21 марта.

Херсонское направление

Тут продолжена успешная контрбатарейная борьба. Подвинув врага на передовой и улучшив позиции, российская армия ударила по трём украинским бригадам. Огневое поражение нанесено частям на правобережье Днепра.

"Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и орудие Д-20", — заявили в Минобороны РФ.

На левом берегу в зоне ответственности группировки "Днепр" ВС РФ продолжается зачистка диверсантов ВСУ. На протяжении всей ЛБС российские комплексы ПВО сбили и подавили 145 дронов.

Авдеевское направление

Российские бойцы закрепились в Орловке. Бандеровцы отступили за реку к Семёновке. Поступает информация, что армия РФ покинула частный сектор села Тоненькое и выдавлены из него. Похожая ситуация в посёлке Бердычи — мощная российская атака дала возможность достичь тактического успеха. Сообщается о боях в районе города Красногоровка, тут противник пытается закрепиться на юге населённика.

Запорожское направление

Здесь продолжается сражение за Работино. Несмотря на ротацию, преимущества армия Украины не имеет. К северо-западу от села Вербовое также встречные бои.

Фланги Артёмовска

На этом направлении продолжаются позиционные бои в посёлках Клещеевка, Красное (Ивановское), Богдановка. Активны ВКС РФ, артиллеристы и операторы БПЛА.

Донецкое направление

Тут усиление боёв в районе Первомайского — ВСУ контратакуют, армия России рубеж держит. В Новомихайловке русские бойцы медленно двигаются вперёд, уже подошли к центру села.

На Краснолиманском и Купянском направлениях локальные бои. Появилась информация, что националисты минируют улицы на въезде в Купянск.

Граница России

Ситуация тут остаётся напряжённой, обстрелы продолжаются.

Иностранные наёмники и предатели из "Легиона ГУР" сосредотачивали усилия в районе Козинки. На данный момент посёлок очищен. Вдоль Грайворонского и соседних округов ВСУ продолжают позиционные бои, обстреливая приграничные посёлки реактивной системой залпового огня. ВСУ изыскивают новые "коридоры". В Курской области обстреливали Тёткино.

ВКС России продолжают наносить массированные удары по целям в Харьковской и Сумской областях управляемыми ФАБами, поражая скопления пехоты и техники неприятеля. ВС РФ поразили ещё одну пусковую установку РСЗО.

Сегодня около 08:00 пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по территории России с применением РСЗО RM-70 "Вампир". Сбиты 10 реактивных ракет.

Тылы Украины

Сегодня утром ВКС России нанесли массированные удары ракетами по тылам противника. В воздух поднялись сперва 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Самолёты Миг-31 запустили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Позже к флотилии присоединились ещё два борта. Всего было три волны запуска ракет.

Ракеты, совершив круг над Житомирской областью, повернули на Киев. Там прогремела серия взрывов. Местные власти сообщали о работе ПВО. Из Киева сообщили, что одна из ракет, не набрав высоты, упала в правобережной части столицы Украины. Позже ПВО Украины опять отличилась — в Шевченковском районе горит квартира в жилом доме и машины, а в Святошинском пострадал детсад.

Также российские бойцы уничтожили патрульный корабль Украины под Одессой. Удар нанесён с использованием барражирующего "Ланцета". Корабль проекта "Тарантул" был пришвартован в Григорьевке на удалении от линии боевого соприкосновения около 50 километров.