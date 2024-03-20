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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: освобождена Орловка, под Херсоном тонут лодки ВСУ

Врага оттесняют от Донецка, операторы дронов круглые сутки ищут боевиков

Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Врага оттесняют от Донецка, операторы дронов круглые сутки ищут боевиков
Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на среду, 20 марта.

Херсонское направление

На Херсонском фронте уничтожались украинские катера на реке Днепр. Попытки ротации личного состава ВСУ в селе Крынки оказались безуспешными. Улучшено положение ВС РФ и по переднему краю. Армия РФ нанесла удары по двум бригадам националистов.

"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", — сообщили в Минобороны РФ.

На левобережье присутствуют остатки ДРГ Украины. Снабжение боевикам доставляется дронами, эвакуацию раненых и убитых они не проводят.
По врагу бьют ВКС РФ, артиллеристы и операторы БПЛА. За сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" армии России уничтожены: 77 боевиков, 15 единиц военной техники, включая ЗРК и танк, сбиты и подавлены 33 беспилотника, три миномёта и орудия.

Запорожское направление

На Ореховском участке этого фронта встречные бои продолжаются в посёлке Работино (здесь бойцы 70-го полка ВС РФ уничтожают пехоту ВСУ), а также к северо-западу от села Вербовое. Наступательная операция не прекращается — 42-я дивизия 58-й армии России штурмует опорные пункты бандеровцев. Операторы беспилотников круглые сутки ищут врага, уничтожая их точными ударами. На Времевском выступе изменений пока нет.

Донецкое направление

Российские бойцы освободили Орловку, враг спешно бежал за реку. Новомихайловка тоже постепенно переходит под контроль армии России, русские бойцы уже в центре населённого пункта.

Около посёлка Тоненькое осталось лишь несколько наблюдательных пунктов неприятеля. ВСУ тут готовы к сдаче. В Бердычах история, как и с Тоненьким — у бандеровцев остались только наблюдательные пункты, а за ними речка, противнику придётся откатываться.

На направлении на город Часов Яр продолжаются бои в селе Красное (Ивановское) и в н. п. Богдановка. После бегства из Авдеевки враг резервами несколько стабилизировал фронт. Хотя об устойчивости говорить пока рано. Части ВС РФ продолжают наращивать активность.

Граница России

Ситуация тут всё такая же напряжённая — неприятель силами наёмников и предателей из "Легиона ГУР" продолжает активные действия, хотя интенсивность боёв снизилась. Боевики ведут обстрелы из гаубиц, реактивных систем залпового огня и атакуют ударными БПЛА.
ВСУ продолжают прощупывать оборону армии России диверсантами и проводить перегруппировку для возобновления наступления.

Основные усилия в Белгородской области бандеровцы сосредоточили в районе Козинки, проводя разведывательные рейды и беспокоящие уколы. Вдоль Грайворонского и соседних районов националисты ведут позиционные обстрелы линии обороны РФ и приграничных посёлков, а также Белгорода.

В приграничных украинских сёлах и ближайших тылах ВСУ усиливают артиллерийские подразделения и бронегруппы, по ним работают российские беспилотники и артиллеристы. Наступающие силы неприятеля рассеяны или уничтожены.

На Курском участке госграницы РФ под ударами посёлок Тёткино. Вечером пришла информация об уничтожении в небе переоборудованной для удара по наземной цели зенитной ракеты С-200.

Сегодня под утро в Саратовской области над Энгельсом ликвидированы украинские дроны самолётного типа.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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