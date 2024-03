Сводка с фронта: освобождена Орловка, под Херсоном тонут лодки ВСУ

Российские Вооружённые силы продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0