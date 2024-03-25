Сводка с фронта: до Часов Яра остался километр, ВСУ выбиты из села Красное

Российские "Герани" обесточили Одессу, ВС РФ заняли центр Новомихайловки

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации в тылу и на Украине.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Представляем военную сводку на понедельник, 25 марта.

Херсонское направление

Здесь армия Украины сменила тактику, сосредоточившись на ударах по гражданской инфраструктуре.

"Противник использует артиллерию, в том числе — кассетные боеприпасы, миномёты, но они добивают только недалеко за береговую линию", — заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что особенно националисты терроризируют мирное население беспилотниками. Дроны атакуют автомобили, остановки пассажирского транспорта, больницы, другие общественные здания, жилые дома. Так террористы пытаются запугивать население, проводя эти постоянные теракты, сказал он.

Фланги Артёмовска

В направлении на город Часов Яр российским бойцам осталось продвинуться всего на километр. После взятия села Красное (Ивановское) активизированы бои южнее посёлка Богдановка. Есть успехи севернее Клещеевки.

Донецкое направление

К западу от освобождённой Авдеевки российские войска расширяют зону контроля у Орловки и Тоненького. К югу от Марьинки группировка РФ добилась прогресса, продавливая бандеровцев в Новомихайловке и ведя бои в Красногоровке. ВСУ подтвердили, что центр Новомихайловки перешёл под контроль ВС РФ. Также поступает информация, что севернее Новоавдеевского ставка российская группировка продвинулась в Первомайском в район церкви Казанской иконы Божьей Матери.

Запорожское направление

Северо-западнее села Вербовое продолжаются тяжёлые бои. Интенсивно работают российские артиллеристы и ВКС РФ. А по тылам Украины боевые лётчики ежедневно наносят удары. Темп артобстрелов противник снизил, однако работа беспилотников ВСУ не снижается. Российская армия отбила у неонацистов несколько опорных пунктов.

За последнюю неделю на нескольких участках фронта российские войска имеют успехи в продвижении. Ресурсы ВСУ заканчиваются. В ближайшее время можно будет ожидать позитивных новостей с различных направлений спецоперации.

Тылы Украины

Сегодня ночью армия РФ применила беспилотники "Герань" по целям в Одесской области. В городе нарушено энергоснабжение.

Удары по РФ

По Белгородской области и Донбассу националисты бить продолжают, что приводит к гибели и ранениям среди мирного населения. Очевидцы сообщают, что повреждение получило общежитие БГТУ, а также повреждены многоквартирный дом и частные домовладения. Информация о пострадавших уточняется. Сбито 22 реактивных боеснаряда РСЗО Vampire, отмечает Министерство обороны РФ.

Ночью дежурными средствами ПВО над территорией Ростовской области были перехвачены 11 украинских дронов самолётного типа. На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошёл пожар, который был срочно ликвидирован силами работников станции.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты, сказал губернатор ростовской области Василий Голубев.

Из-за ЧП автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Ростовская и Тихорецкая. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС. На данный момент энергоснабжение восстановлено.