Сводка с фронта: во Львове уничтожен учебный центр, самый мощный удар по Севастополю

Севастополь подвергся мощному налёту. Львов и Киев "отвечают" за теракт в "Крокусе"

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации в тылу и на Украине.

Фото: gur.gov.ua by Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Теракт в "Крокусе сити холл" сильно подкосил повестку. Однако после этой кровавой акции руки у российских силовиков развязаны полностью. Киев поставил себя в один ряд с исламскими террористами, теперь, общество даст власти карт-бланш на любые действия.

Представляем военную сводку на среду, 21 марта.

Тылы Украины

Вчера, 23 марта, вечером и сегодня, 24 марта, утром по Украине нанесён массированный удар дронами и ракетами.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС произвели пуски крылатых ракет по объектам военного назначения в Киеве и Львове. По столице Украины била группа ракет Х-101. Также взрывы были в Никополе и Ивано-Франковской области. На аэродроме Кульбакино в Николаевской области ракетами "Искандер" уничтожены ангар с натовскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG и пусковые установки С-200.

Во Львовской области насчитали удары около 20 ракет и 7 "Гераней". Местные ресурсы пишут об ударах по энергообъектам в районе Стрыи. Там ракеты уничтожили склады, базы и главное — учебный центр с сотнями украинских националистов, наёмников и западных инструкторов. Сверху добили десятком беспилотников "Герань". Пожары не потушены до сих пор. У мест ударов много автомобилей "скорой помощи".

Группа российских БПЛА также поразила объект в Кривом Роге. Взрывы были слышны в Одессе и области, а также в Днепропетровской и Волынской областях. Серия ударов "Искандерами" нанесена и по ближнему тылу — Часов Яру, Херсону, Купянску.

Польша поднимала в воздух истребитель F-16 из-за русских ракет, которые летели вдоль польско-украинской границы с Украиной. В вооруженных силах Польши уже заявили, что РФ нарушила воздушное пространство крылатой ракетой при атаке на Украину.

Атаки на РФ

Над Белгородом накануне сработала система ПВО — на подлёте к городу уничтожено 19 снарядов Vampire. В результате два человека пострадали — они доставлены в городскую больницу №2. В городе разные повреждения получили одна легковушка и 10 частных жилых домовладений. В Белгородском районе в селе Дубовое повреждены 4 частных домовладения. В посёлке Таврово повреждены один автомобиль и кровля одного частного домовладения.

Одновременно с Белгородом шла мощнейшая атака на Севастополь. Это была самая массированная бомбардировка Севастополя, причём куда более серьёзными ракетами, чем снаряды РСЗО "Вампир". После прилётов ракет западного производства один человек погиб, четверо пострадали, сообщил губернатор Развожаев.

По всей вероятности, националисты не боятся ударов возмездия, они боятся систематических ударов, способных загнать украинскую инфраструктуру в каменный век. На удары возмездия ВСУ отвечают терактами и обстрелами российских городов, а после систематических ударов, ответить Киеву будет нечем.

Артёмовское направление

К западу от Артёмовска освобождено село Красное (Ивановское). Российские штурмовики вплотную подошли к городу Часов Яр.

Противник подтверждает серьёзный успех ВС РФ на этом фронте. Идут бои в районе Лиственного леса. За Богдановку продолжаются бои.

Донецкое направление

Здесь ВСУ потеряли около 200 боевиков, две бронемашины, 8 автомобилей, а также РСЗО "Град". Нанесены удары по неприятелю, который дислоцируется в районах Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки.