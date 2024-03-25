В США раскрыли названия пяти истребителей с самыми мощными в мире двигателями

В США составили топ-5 истребителей с самыми мощными в мире двигателями

12:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) составили рейтинг из пяти истребителей, обладающих самыми мощными в мире двигателями. В список вошли российские самолеты. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

С начала реактивной эры одним из ключевых факторов, определяющих летно-технические характеристики боевых самолетов, были технические характеристики их двигателей. В то время как множество характеристик делают конструкцию двигателя привлекательной, включая простоту обслуживания, время между необходимыми капитальными ремонтами, вес, который он добавляет к самолету, на борту которого он находится, и его топливную экономичность, наиболее широко признанной характеристикой остается величина тяги, которую он может выдавать.

Более мощные двигатели являются важным фактором, влияющим на множество аспектов летно-технических характеристик самолета, включая скороподъемность, скорость, эксплуатационную высоту и маневренность в различных условиях полета. Самолетам с большей тягой по отношению к их весу также, как правило, требуются более короткие взлетно-посадочные полосы для взлета, что может быть ключевым преимуществом в военное время, когда аэродромы подвергаются бомбардировкам. Двигатели, способные вырабатывать больше энергии, также лучше подходят для питания бортовых систем самолета, включая радары, системы радиоэлектронной борьбы и, вероятно, в будущем оружие направленной энергии, такое как лазеры.

Самые мощные реактивные двигатели в мире на протяжении десятилетий последовательно производились Соединенными Штатами и Советским Союзом, пока распад СССР в 1991 году не привел к тому, что постсоветская Россия постепенно уступила свое преимущество в этой области. После окончания холодной войны превращение Китая в крупнейшую экономику мира с 2014 года, крупнейшие в мире расходы на оборонные закупки с 2020 года и лидерство в мире по подаче заявок на патенты с очень большим отрывом были одними из факторов, позволивших ему также выйти с конца 2010-х годов в качестве мировой лидер в области проектирования двигателей. Помимо этих трех великих держав, боевые самолеты третьих стран, таких как Франция, неизменно были намного легче и использовали гораздо более слабые силовые установки, которые не могут конкурировать, особенно с точки зрения тяги. Ниже приведены пять самых мощных двигателей, которые когда-либо устанавливались на истребителях.

Д-30Ф-6M, МиГ-31М: тяга 195 кН

Д-30Ф-6M был разработан для перехватчика МиГ-31М, который впервые поднялся в воздух в 1985 году, и должен был поступить на вооружение в начале 1990-х годов в качестве основного перехватчика советских войск ПВО. Оригинальный МиГ-31 "Фоксхаунд", поступивший на вооружение в 1981 году, остается самым тяжелым истребителем или перехватчиком в мире с боевой нагрузкой около 41 000 кг и оснащен самым большим радаром, когда-либо интегрированным в боевой реактивный самолет N007, как часть системы управления.

Крейсерская скорость самолета, близкая к 2,5 Махам, на сегодняшний день остается самой высокой в мире, в то время как его обычная эксплуатационная высота, значительно превышающая 20 000 метров, также является самой высокой в мире. Самолет Д-30Ф-6 на сегодняшний день остается самым мощным из поступивших на вооружение истребителей или перехватчиков пятого поколения, развивая тягу в 152 кН.

Усовершенствованный и гораздо более экономичный по расходу топлива истребитель МиГ-31М Д-30Ф-6M был на 28 процентов мощнее и развивал примерно 195 Кн, намного превосходя любой другой самолет в современном мире. Это позволило МиГ-31М летать еще быстрее и выше, нести радар, который был еще намного больше, и нести самый большой в мире ракетный арсенал, включающий шесть крупногабаритных ракет Р-37 и множество более мелких.

Быстрое ухудшение состояния российской экономики после распада Советского Союза в конечном счете помешало стране профинансировать серийное производство МиГ-31М, несмотря на то, что его разработка была завершена, а нехватка финансирования вплоть до 2010-х годов даже препятствовала существенной модернизации старых МиГ-31. Перехватчик и его двигатель были полностью готовы к серийному производству к 1994 году, несмотря на постсоветские задержки.

F135, F-35: тяга 191 кН

Истребитель пятого поколения F-35 поступил на вооружение в 2015 году с двигателем F135, который в то время не имел себе равных по тяге. Однако даже с одним двигателем этой силовой установки оказалось недостаточно, чтобы позволить F-35 летать на сверхзвуковых скоростях, в то время как его максимальная скорость 1,6 Маха и потолок высоты примерно 15 000 метров значительно ниже среднего.

Это свидетельствует о том, что F-35 никогда не проектировался с расчетом на высокие летно-технические характеристики и предназначался в первую очередь как ударный истребитель, а не самолет для ведения воздушных боев. F135 оказался весьма проблемным с момента поступления на вооружение, приводя к неготовности истребителей на 600 процентов по сравнению с двигателями других американских истребителей и требуя особенно высокого уровня технического обслуживания.

Значительные изменения в конструкции F-35 в ходе его разработки, приведшие к созданию гораздо более крупного самолета со значительно более высокими требованиями к мощности, привели к тому, что F135 считается недостаточным для питания бортового оборудования самолета. Эта проблема нанесла ущерб флоту на десятки миллиардов долларов с тех пор, как истребитель поступил на вооружение, и вызвала призывы к разработке нового двигателя.

АЛ-41Ф, МиГ 1.42: тяга 191 кН

Программа истребителя МиГ 1.42 началась в 1979 году с целью создания истребителя для обеспечения превосходства в воздухе большой дальности, способного действовать глубоко в воздушном пространстве противника, и, таким образом, стать преемником пятого поколения Су-27 "Фланкер", который поступил на вооружение советского флота в 1984 году. Этот самолет был значительно более амбициозным для своего времени, чем более поздний истребитель пятого поколения Су-57, производимый в России, и, по оценкам, его производство обходилось примерно в два раза дороже при значительно более высоком сроке службы и эксплуатационных расходах.

Двигатели самолета АЛ-41Ф развивали гораздо большую тягу и имели более высокое соотношение тяги и веса, чем любые другие, используемые на двухмоторных истребителях по сей день, и, по оценкам, имели максимальную тягу в 191 кН. Серийное производство двигателя началось в конце 1990-х годов, было построено более десятка машин, хотя прекращение программы МиГ 1.42, которая считалась далеко не по карману стесненному в средствах Министерству обороны постсоветской России, означало, что он так и не поступил на вооружение. Двигатель подвергался интенсивным летным испытаниям на протяжении 1990-х годов, в том числе на высоких сверхзвуковых скоростях с использованием ряда самолетов в качестве испытательных стендов, включая перехватчик МиГ-25 и бомбардировщик Ту-16. Хотя к моменту отмены программы было начато производство шести прототипов МиГ 1.42, ни один из них так и не был завершен, и единственным пригодным для полетов планером, выпущенным в рамках программы, был демонстратор базовой технологии, обозначенный как МиГ 1.44.

(Обозначение АЛ-41Ф позже было использовано для усовершенствованного производного двигателя АЛ-31 Су-27, в котором использовались некоторые технологии, разработанные для силовой установки МиГ 1.42, чтобы снизить потребность в техническом обслуживании и увеличить тягу. Однако полученный двигатель значительно слабее и получил обозначение ФЛ-41Ф-1С. Его тяга составляет 137 кН, что означает, что его максимальная тяга на 28 процентов ниже, чем у оригинального АЛ-41Ф).

WS-15, J-20B: тяга 183 кН

Ожидается, что китайская силовая установка WS-15, разработанная для истребителя пятого поколения J-20, в частности, усовершенствованный вариант J-20B, представленный в 2021 году, сделает самолет самым мощным в мире с точки зрения тяги, причем каждая из его сдвоенных силовых установок, как сообщается, развивает мощность 183 кН. J-20A, который поступил на вооружение в начале 2021 года и оснащен более старым двигателем WS-10C, уже может совершать сверхзвуковые полеты без использования форсажа, но ожидается, что WS-15 обеспечит крейсерские скорости без форсажа, близкие к 2 Махам и, возможно, выше.

Предполагается, что двигатель начал летные испытания примерно в 2016 году и совершил свой первый полет на прототипе J-20B в двухместной конфигурации в июне 2023 года. В апреле того же года сообщалось о начале серийного производства двигателя. Сообщается, что основной причиной задержек с разработкой двигателя были трудности с совершенствованием метода массового производства его ультрасовременных монокристаллических турбинных лопаток, хотя время разработки по-прежнему было значительно короче, чем у аналогов двигателя, разработанных за рубежом.

АЛ-51, Су-57М: тяга 177 кН

Известный на стадии разработки как "Сатурн-30", по названию фирмы, в первую очередь ответственной за программу ОДК "Сатурн", АЛ-51Ф был разработан для второй и гораздо более консервативной российской программы истребителей пятого поколения Су-57, и ожидается, что он поступит на вооружение серийных моделей до конца 2026 года. Су-57 был спроектирован таким образом, чтобы обеспечить минимальные эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании, при этом АЛ-51Ф, соответственно, является высокоэффективной конструкцией с гораздо меньшими затратами на срок службы, чем варианты АЛ-31 и АЛ-41Ф-1, которыми в настоящее время оснащаются российские истребители.

Двигатель по-прежнему значительно мощнее, чем самый мощный западный двигатель, установленный на двухмоторном истребителе F-22 F119, максимальная тяга которого на 12 процентов ниже и составляет 156 кН. Ожидается, что возможности двигателя по управлению вектором тяги, высокая топливная экономичность и относительно небольшой вес Су-57 сделают истребитель самым маневренным в мире на низких скоростях и, возможно, на высоких скоростях, где с ним будет конкурировать в первую очередь J-20. Ожидается, что Су-57, оснащенные новым двигателем, получат обозначение Су-57М.